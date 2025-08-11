Новый порядок обмена электронными документами с 1 октября 2025 года

С 1 октября 2025 года вступят в силу новые правила обмена электронными документами. Минфин разместил проект приказа на портале проектов нормативных правовых актов.
Главное изменение — появление универсальных сообщений (УС). Они заменят извещение о получении (ИоП) и уведомление об уточнении (УоУ). С помощью УС можно будет подтвердить получение счёта-фактуры, запросить исправление ошибок или передать дополнительные сведения. В отличие от ИоП и УоУ УС не нужно подписывать электронной подписью.
После вступления новых правил в силу ИоП и УоУ полностью исчезнут из документооборота между компаниями.
Что такое УС
Универсальное сообщение — это технологический документ, xml-файл простого формата, который утвердит ФНС.
В нём будут:
- ссылка на документ, к которому оно относится;
- идентификаторы сторон обмена;
- код ответа и комментарий;
- контактные данные участников.
Чем УС отличается от ИоП и УоУ:
- Для УС не будет подтверждений дат отправки и получения документа.
- В перспективе УС можно использовать для создания удобного чата с комментариями внутри системы ЭДО. Это позволит бизнесу однажды отказаться от переписки по почте и в мессенджерах.
Для УС введут классификатор кодов:
- 1999 — извещение о получении;
- 2999 — уведомление об уточнении;
- 3999 — отказ в подписи;
- 4002 — дополнительная информация.
Со временем список кодов расширят. Количество УС неограниченно.
ФНС уже выложила обновлённую технологию обмена документами. Она объединяет правила для счетов-фактур, УПД и других документов, включая неформализованные.
Как пройдёт переход
До октября 2025 года к ИоП и УоУ будут автоматически добавляться соответствующие УС. Это позволит компаниям без сбоев подготовиться к новым правилам. С 1 октября старые форматы исчезнут, и все перейдут на УС.
Что изменится для пользователей:
- В API появится новый метод для генерации УС.
- Docflow API и другие методы получат обновления для работы с УС.
- В 1С поддержка УС появится начиная с версии модулей 4.53.
С 1 октября 2025 года подтверждения и уточнения будут передаваться только через УС. Бизнесу важно заранее обновить интеграции, API и модули 1С, чтобы не столкнуться с перебоями.