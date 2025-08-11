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ЭДО
ЭДО

Новый порядок обмена электронными документами с 1 октября 2025 года

С 1 октября 2025 года бизнесу придётся перейти на новый формат электронного документооборота. Универсальные сообщения заменят старые уведомления, упростят взаимодействие между компаниями и сократят переписку в мессенджерах. Точка Банк подробно разобрался, какие изменения ждут бизнес, как к ним подготовиться и какие обновления появятся в 1С и API.

11.08.2025
1239
1239

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Как подключить ЭДО?

Если у вас есть счёт в Точка Банк — заходите в «Документооборот» и начинайте работу. Нет счёта? Оставьте заявку — перезвоним за 30 минут и подберём тариф.
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С 1 октября 2025 года вступят в силу новые правила обмена электронными документами. Минфин разместил проект приказа на портале проектов нормативных правовых актов.

Главное изменение — появление универсальных сообщений (УС). Они заменят извещение о получении (ИоП) и уведомление об уточнении (УоУ). С помощью УС можно будет подтвердить получение счёта-фактуры, запросить исправление ошибок или передать дополнительные сведения. В отличие от ИоП и УоУ УС не нужно подписывать электронной подписью.

После вступления новых правил в силу ИоП и УоУ полностью исчезнут из документооборота между компаниями.

Что такое УС

Универсальное сообщение — это технологический документ, xml-файл простого формата, который утвердит ФНС.

В нём будут:

  • ссылка на документ, к которому оно относится;
  • идентификаторы сторон обмена;
  • код ответа и комментарий;
  • контактные данные участников.

Чем УС отличается от ИоП и УоУ:

  • Для УС не будет подтверждений дат отправки и получения документа.
  • В перспективе УС можно использовать для создания удобного чата с комментариями внутри системы ЭДО. Это позволит бизнесу однажды отказаться от переписки по почте и в мессенджерах.

Для УС введут классификатор кодов:

  • 1999 — извещение о получении;
  • 2999 — уведомление об уточнении;
  • 3999 — отказ в подписи;
  • 4002 — дополнительная информация. 

Со временем список кодов расширят. Количество УС неограниченно.

ФНС уже выложила обновлённую технологию обмена документами. Она объединяет правила для счетов-фактур, УПД и других документов, включая неформализованные.

Как пройдёт переход

До октября 2025 года к ИоП и УоУ будут автоматически добавляться соответствующие УС. Это позволит компаниям без сбоев подготовиться к новым правилам. С 1 октября старые форматы исчезнут, и все перейдут на УС.

Что изменится для пользователей:

  • В API появится новый метод для генерации УС.
  • Docflow API и другие методы получат обновления для работы с УС.
  • В 1С поддержка УС появится начиная с версии модулей 4.53.

С 1 октября 2025 года подтверждения и уточнения будут передаваться только через УС. Бизнесу важно заранее обновить интеграции, API и модули 1С, чтобы не столкнуться с перебоями.

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