Новый порядок обмена электронными документами с 1 октября 2025 года

С 1 октября 2025 года вступят в силу новые правила обмена электронными документами. Минфин разместил проект приказа на портале проектов нормативных правовых актов.

Главное изменение — появление универсальных сообщений (УС). Они заменят извещение о получении (ИоП) и уведомление об уточнении (УоУ). С помощью УС можно будет подтвердить получение счёта-фактуры, запросить исправление ошибок или передать дополнительные сведения. В отличие от ИоП и УоУ УС не нужно подписывать электронной подписью.

После вступления новых правил в силу ИоП и УоУ полностью исчезнут из документооборота между компаниями.

Что такое УС

Универсальное сообщение — это технологический документ, xml-файл простого формата, который утвердит ФНС.

В нём будут:

ссылка на документ, к которому оно относится;

идентификаторы сторон обмена;

код ответа и комментарий;

контактные данные участников.

Чем УС отличается от ИоП и УоУ:

Для УС не будет подтверждений дат отправки и получения документа.

В перспективе УС можно использовать для создания удобного чата с комментариями внутри системы ЭДО. Это позволит бизнесу однажды отказаться от переписки по почте и в мессенджерах.

Для УС введут классификатор кодов:

1999 — извещение о получении;

2999 — уведомление об уточнении;

3999 — отказ в подписи;

4002 — дополнительная информация.

Со временем список кодов расширят. Количество УС неограниченно.

ФНС уже выложила обновлённую технологию обмена документами. Она объединяет правила для счетов-фактур, УПД и других документов, включая неформализованные.

Как пройдёт переход

До октября 2025 года к ИоП и УоУ будут автоматически добавляться соответствующие УС. Это позволит компаниям без сбоев подготовиться к новым правилам. С 1 октября старые форматы исчезнут, и все перейдут на УС.

Что изменится для пользователей:

В API появится новый метод для генерации УС.

Docflow API и другие методы получат обновления для работы с УС.

В 1С поддержка УС появится начиная с версии модулей 4.53.