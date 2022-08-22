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Что такое коммерческая ипотека

Эксперт Точка Банка рассказывает, как работает коммерческая ипотека и кому она доступна. В статье найдёте ответ на вопрос, что выгоднее для бизнеса: арендовать офис, купить его в ипотеку или взять обычный кредит.

14.08.2026
4176
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Коротко
— Коммерческая ипотека — это сделка между банком, продавцом и покупателем недвижимости. Банк платит за объект продавцу, а покупатель постепенно возвращает деньги банку.
— Договор заключают на срок до 30 лет. И в нём всегда есть обязательное условие, что недвижимость нужно использовать в бизнесе.
— Пока долг не погашен, объект остаётся в залоге у банка.

Особенности коммерческой ипотеки

Коммерческая ипотека — это кредит на покупку недвижимости для бизнеса под залог самой недвижимости. В ипотеку можно купить офис, торговую точку, склад или производственный цех. 

У сделки есть следующие особенности:

  • Оформить сделку может только ИП или юридическое лицо.
  • У покупаемой недвижимости должен быть статус «нежилая». Некоторые банки дают деньги и на жилую недвижимость, но с условием, что её будут использовать в бизнесе. Например, предприниматель может купить квартиру для сдачи в аренду, но жить в ней не сможет.
  • Здание или помещение остаётся в залоге у банка, пока бизнес не выплатит кредит. Это значит, что недвижимость не получится продать, сдать в долгосрочную аренду или реконструировать без ведома банка. На любые действия с заложенной недвижимостью банк должен дать своё согласие.
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Условия коммерческой ипотеки

Чаще всего бизнес получает деньги на следующих условиях:

Сумма — зависит от стоимости объекта по договору купли-продажи. То есть нельзя получить 50 млн ₽, если здание продаётся за 30 млн ₽.

Срок — до 30 лет.

Первоначальный взнос — от 10–30% и выше. Без первоначального взноса банки выдают деньги очень редко.

График платежей — дифференцированный (сумма уменьшается со временем) или аннуитетный (платёж не меняется). Если выручка нестабильна, банк может предложить индивидуальный график.

Обеспечение — залог покупаемой недвижимости.

Условия льготной программы

В 2026 году в России действует льготная программа «Промышленная ипотека» (постановление Правительства №1570). Её условия следующие:

  • Заёмщики — компании и ИП льготных отраслей, например машиностроение, металлургия и другие направления промышленности.
  • Сумма — до 500 млн ₽.
  • Срок — до 7 лет.
  • Процентная ставка — зависит от ключевой ставки Банка России:
Значение ключевой ставкиСтавка для технологических компанийСтавка для остальных компаний
≤ 10%3%5% 
> 10%3% + ключевая ставка ЦБ – 10%5% + ключевая ставка ЦБ – 10%

Требования банков при оформлении коммерческой ипотеки

Обычно банки тщательно проверяют как заёмщиков, так и недвижимость, которую покупает бизнес.

Требования к бизнесу

Чтобы оформить ипотеку, у компании или ИП должны быть:

  • регистрация в России; 
  • срок работы от шести месяцев или одного года;
  • хорошее финансовое состояние;
  • положительная кредитная история как бизнеса, так и собственников;
  • отсутствие долгов по налогам, штрафов, исполнительных производств, крупных судебных исков.

Проверить, всё ли в порядке с бизнесом, поможет сервис управления рисками от Точка Банк. Он показывает исполнительные производства и арбитражные дела компании, как только они появляются.

Требования к недвижимости

Офис, склад или торговая точка, на которые банк выдаёт кредит, должны быть:

Зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН): самовольные постройки оформить не получится.

Без обременений: недвижимость не может быть арестована или заложена по другому кредитному договору. Чтобы проверить обременения, заказывают выписку из ЕГРН на сайте Росреестра.

С проведёнными коммуникациями: электричеством, водоснабжением, канализацией.

Не в аварийном состоянии.

В регионе, где есть отделение банка: иначе банк не сможет добраться до залога.

Без расхождений в документах: банк проверяет технический план, выписку ЕГРН и свидетельство о собственности, если оно есть. Если в документах расходятся площадь, назначение или другие параметры, объект не подойдёт.

Преимущества и недостатки коммерческой ипотеки

Чтобы решить, стоит ли брать ипотеку, предприниматель должен понимать, в чём её выгода и с чем могут возникнуть сложности.

Плюсы

Актив в собственности. Предприниматель оформляет недвижимость на себя. После возврата долга ей можно распоряжаться как угодно: продать, перестроить или использовать для другого бизнеса.

Сделка без задержек. Купить объект можно сразу, как только появится выгодное предложение. Покупку не придётся откладывать из-за того, что денег не хватает. 

Долгосрочная инвестиция. Недвижимость обычно дорожает со временем. К тому же она может приносить доход от сдачи в аренду. 

Минусы

Строгие требования. Банки выдают деньги, только если всё в порядке и с бизнесом, и с недвижимостью.

Залог объекта. Пока действует договор, недвижимость нельзя продать или перестроить без согласия банка. А если бизнес не вернёт долг, то банк продаст залог.

Дополнительные расходы. Банки часто требуют заключение независимого оценщика (НЗО) и страховку залога на весь срок кредита. Эти услуги стоят денег.

Избежать дополнительных расходов у бизнеса не выйдет. Если страхование по кредитной программе обязательно, то компания не может отказаться от услуги. А если не продлить договор страхования по действующему кредиту, то чаще всего банк поднимет процентную ставку, из‑за чего возрастёт переплата.

Ангелина КрашенинниковаАнгелина Крашенинникова
Ангелина КрашенинниковаРуководитель кредитного направления в Точка Банке

Что выгоднее: коммерческая ипотека, обычный кредит или аренда

Вместо ипотеки бизнес может взять инвестиционный кредит, а может вообще не покупать недвижимость, а арендовать её. Сравним три варианта по условиям и подскажем, когда выгоден каждый из них.

КритерийКоммерческая ипотекаИнвестиционный кредитАренда
Недвижимость в собственностиДаДаНет
Первоначальные затраты10–30% от стоимостиНе требуетсяДепозит на 1–3 месяца
Ежемесячная нагрузкаАннуитетный, дифференцированный платёж или индивидуальный графикАннуитетный, дифференцированный платёж или индивидуальный графикАрендная плата каждый месяц обычно одинаковая
СрокДо 30 летДо 10 летОт нескольких месяцев до нескольких лет
ОбеспечениеЗалог покупаемого объектаЗалог другого имущества или поручительствоНе требуется

✔ Коммерческая ипотека подходит, если:

  • помещение нужно на долгий срок;
  • есть собственные накопления;
  • нужен небольшой платёж;
  • нет другого залога для сделки.
ПРИМЕР
Сеть кол‑центров несколько лет арендовала офис для сотрудников, а теперь хочет выкупить объект. Платёж по инвестиционному кредиту на 10 лет выходит в два раза выше текущей аренды — это слишком тяжело для бизнеса. Компания берёт ипотеку на 20 лет и платит сумму, сопоставимую с арендой.

✔ Инвестиционный кредит подходит, если:

  • у бизнеса нет первоначального взноса для сделки;
  • покупаемый объект не подходит банку для залога;
  • бизнес точно справится с большим платежом;
  • у компании есть другое обеспечение.
ПРИМЕР
Кафе покупает помещение в торговом центре. Продавец категорически отказывается собирать документы для проверки банком, поэтому оформить ипотеку не получится. Кафе берёт инвестиционный кредит под залог собственного помещения.

✔ Аренда подходит бизнесу, если его планы ещё могут поменяться и помещение станет не нужно.

ПРИМЕР
Компания открывает торговую точку в соседнем городе. Владельцы не уверены, что бизнес принесёт результат: если через год ожидаемой выручки не будет, компания закроет новый магазин. Покупать помещение под торговую точку пока рискованно, лучше арендовать его на год.

Ещё одна альтернатива коммерческой ипотеке — это лизинг коммерческой недвижимости. При лизинге объект не переходит в собственность бизнеса, а значит, компания не начисляет амортизацию и не платит налог на имущество. Платежи по лизингу включают НДС, и его можно принимать к зачёту в месяце их уплаты.

Ангелина КрашенинниковаАнгелина Крашенинникова
Ангелина КрашенинниковаРуководитель кредитного направления в Точка Банке

Как оформить коммерческую ипотеку: пошаговый порядок

Чтобы получить ипотеку, действуйте по следующей схеме:

  1. Найдите подходящую программу

Изучите предложения банков и выберите самое выгодное. Сравните ставки и дополнительные расходы, сроки рассмотрения, графики платежей. Если у вас производственная компания, поищите банк, который работает со льготными программами.

  1. Подберите объект

Найдите недвижимость, которая вам подойдёт. Заранее проверьте её по выписке из ЕГРН. Обратите внимание, насколько продавец готов к работе с банком: соберёт ли он документы на недвижимость.

  1. Подайте заявку и соберите документы

Оформите заявку онлайн или в отделении банка. Получите перечень документов и соберите их строго по списку. Банк может запросить:

  • Юридические документы: паспорта собственников, устав компании, приказ о назначении директора.
  • Отчётность: декларации, баланс и отчёт о финансовых результатах, а также выписки по расчётному счёту.
  • Договоры с поставщиками, покупателями, арендодателями и кредитные договоры.
  • Залоговые документы: свидетельство о собственности (при наличии), выписку ЕГРН, технический план.
  1. Подпишите договоры и дождитесь регистрации сделки

Если решение положительное и условия вас устраивают, заключите договор купли-продажи с продавцом и кредитный договор с банком. Переведите продавцу первоначальный взнос. Остальную сумму он получит, когда сделку зарегистрирует Росреестр. Регистрация ипотеки обязательна по закону (ст. 53 Федерального закона №218-ФЗ). 

  1. Окончательно рассчитайтесь с продавцом

Когда договор зарегистрируют, банк выдаст деньги. Иногда порядок выдачи отличается. Например, некоторые банки для расчётов используют аккредитив.

Информация в статье не является публичной офертой. Условия кредитования зависят от банка и параметров конкретной сделки.

Вопросы по теме

Можно ли оформить договор на юрлицо или ИП?

Да, договор заключается с компанией или индивидуальным предпринимателем.

Какой первоначальный взнос нужен для коммерческой ипотеки?

10–30% и больше от стоимости недвижимости.

Можно ли получить ипотеку без первоначального взноса?

У некоторых банков есть программы без первоначального взноса, но по ним обычно нужен дополнительный залог.

Можно ли получить налоговый вычет по коммерческой ипотеке?

Имущественный налоговый вычет получить нельзя, но проценты по кредиту включаются в расходы. Поэтому бизнес на ОСН или на УСН, АУСН «Доходы минус расходы» может уменьшить налоговую базу за счёт процентов и снизить сумму налога.

Как быстро банк принимает решение по заявке?

Сроки зависят от банка и могут быть больше, чем по другим кредитам, так как нужно дополнительно проверить покупаемую недвижимость и продавца по сделке.

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Коммерческая ипотека для бизнеса: что это и как оформить — Точка Банк