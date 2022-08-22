Что такое коммерческая ипотека

Особенности коммерческой ипотеки
Коммерческая ипотека — это кредит на покупку недвижимости для бизнеса под залог самой недвижимости. В ипотеку можно купить офис, торговую точку, склад или производственный цех.
У сделки есть следующие особенности:
- Оформить сделку может только ИП или юридическое лицо.
- У покупаемой недвижимости должен быть статус «нежилая». Некоторые банки дают деньги и на жилую недвижимость, но с условием, что её будут использовать в бизнесе. Например, предприниматель может купить квартиру для сдачи в аренду, но жить в ней не сможет.
- Здание или помещение остаётся в залоге у банка, пока бизнес не выплатит кредит. Это значит, что недвижимость не получится продать, сдать в долгосрочную аренду или реконструировать без ведома банка. На любые действия с заложенной недвижимостью банк должен дать своё согласие.
Условия коммерческой ипотеки
Чаще всего бизнес получает деньги на следующих условиях:
Сумма — зависит от стоимости объекта по договору купли-продажи. То есть нельзя получить 50 млн ₽, если здание продаётся за 30 млн ₽.
Срок — до 30 лет.
Первоначальный взнос — от 10–30% и выше. Без первоначального взноса банки выдают деньги очень редко.
График платежей — дифференцированный (сумма уменьшается со временем) или аннуитетный (платёж не меняется). Если выручка нестабильна, банк может предложить индивидуальный график.
Обеспечение — залог покупаемой недвижимости.
Условия льготной программы
В 2026 году в России действует льготная программа «Промышленная ипотека» (постановление Правительства №1570). Её условия следующие:
- Заёмщики — компании и ИП льготных отраслей, например машиностроение, металлургия и другие направления промышленности.
- Сумма — до 500 млн ₽.
- Срок — до 7 лет.
- Процентная ставка — зависит от ключевой ставки Банка России:
|Значение ключевой ставки
|Ставка для технологических компаний
|Ставка для остальных компаний
|≤ 10%
|3%
|5%
|> 10%
|3% + ключевая ставка ЦБ – 10%
|5% + ключевая ставка ЦБ – 10%
Требования банков при оформлении коммерческой ипотеки
Обычно банки тщательно проверяют как заёмщиков, так и недвижимость, которую покупает бизнес.
Требования к бизнесу
Чтобы оформить ипотеку, у компании или ИП должны быть:
- регистрация в России;
- срок работы от шести месяцев или одного года;
- хорошее финансовое состояние;
- положительная кредитная история как бизнеса, так и собственников;
- отсутствие долгов по налогам, штрафов, исполнительных производств, крупных судебных исков.
Проверить, всё ли в порядке с бизнесом, поможет сервис управления рисками от Точка Банк. Он показывает исполнительные производства и арбитражные дела компании, как только они появляются.
Требования к недвижимости
Офис, склад или торговая точка, на которые банк выдаёт кредит, должны быть:
Зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН): самовольные постройки оформить не получится.
Без обременений: недвижимость не может быть арестована или заложена по другому кредитному договору. Чтобы проверить обременения, заказывают выписку из ЕГРН на сайте Росреестра.
С проведёнными коммуникациями: электричеством, водоснабжением, канализацией.
Не в аварийном состоянии.
В регионе, где есть отделение банка: иначе банк не сможет добраться до залога.
Без расхождений в документах: банк проверяет технический план, выписку ЕГРН и свидетельство о собственности, если оно есть. Если в документах расходятся площадь, назначение или другие параметры, объект не подойдёт.
Преимущества и недостатки коммерческой ипотеки
Чтобы решить, стоит ли брать ипотеку, предприниматель должен понимать, в чём её выгода и с чем могут возникнуть сложности.
Плюсы
Актив в собственности. Предприниматель оформляет недвижимость на себя. После возврата долга ей можно распоряжаться как угодно: продать, перестроить или использовать для другого бизнеса.
Сделка без задержек. Купить объект можно сразу, как только появится выгодное предложение. Покупку не придётся откладывать из-за того, что денег не хватает.
Долгосрочная инвестиция. Недвижимость обычно дорожает со временем. К тому же она может приносить доход от сдачи в аренду.
Минусы
Строгие требования. Банки выдают деньги, только если всё в порядке и с бизнесом, и с недвижимостью.
Залог объекта. Пока действует договор, недвижимость нельзя продать или перестроить без согласия банка. А если бизнес не вернёт долг, то банк продаст залог.
Дополнительные расходы. Банки часто требуют заключение независимого оценщика (НЗО) и страховку залога на весь срок кредита. Эти услуги стоят денег.
Что выгоднее: коммерческая ипотека, обычный кредит или аренда
Вместо ипотеки бизнес может взять инвестиционный кредит, а может вообще не покупать недвижимость, а арендовать её. Сравним три варианта по условиям и подскажем, когда выгоден каждый из них.
|Критерий
|Коммерческая ипотека
|Инвестиционный кредит
|Аренда
|Недвижимость в собственности
|Да
|Да
|Нет
|Первоначальные затраты
|10–30% от стоимости
|Не требуется
|Депозит на 1–3 месяца
|Ежемесячная нагрузка
|Аннуитетный, дифференцированный платёж или индивидуальный график
|Аннуитетный, дифференцированный платёж или индивидуальный график
|Арендная плата каждый месяц обычно одинаковая
|Срок
|До 30 лет
|До 10 лет
|От нескольких месяцев до нескольких лет
|Обеспечение
|Залог покупаемого объекта
|Залог другого имущества или поручительство
|Не требуется
✔ Коммерческая ипотека подходит, если:
- помещение нужно на долгий срок;
- есть собственные накопления;
- нужен небольшой платёж;
- нет другого залога для сделки.
✔ Инвестиционный кредит подходит, если:
- у бизнеса нет первоначального взноса для сделки;
- покупаемый объект не подходит банку для залога;
- бизнес точно справится с большим платежом;
- у компании есть другое обеспечение.
✔ Аренда подходит бизнесу, если его планы ещё могут поменяться и помещение станет не нужно.
Как оформить коммерческую ипотеку: пошаговый порядок
Чтобы получить ипотеку, действуйте по следующей схеме:
- Найдите подходящую программу
Изучите предложения банков и выберите самое выгодное. Сравните ставки и дополнительные расходы, сроки рассмотрения, графики платежей. Если у вас производственная компания, поищите банк, который работает со льготными программами.
- Подберите объект
Найдите недвижимость, которая вам подойдёт. Заранее проверьте её по выписке из ЕГРН. Обратите внимание, насколько продавец готов к работе с банком: соберёт ли он документы на недвижимость.
- Подайте заявку и соберите документы
Оформите заявку онлайн или в отделении банка. Получите перечень документов и соберите их строго по списку. Банк может запросить:
- Юридические документы: паспорта собственников, устав компании, приказ о назначении директора.
- Отчётность: декларации, баланс и отчёт о финансовых результатах, а также выписки по расчётному счёту.
- Договоры с поставщиками, покупателями, арендодателями и кредитные договоры.
- Залоговые документы: свидетельство о собственности (при наличии), выписку ЕГРН, технический план.
- Подпишите договоры и дождитесь регистрации сделки
Если решение положительное и условия вас устраивают, заключите договор купли-продажи с продавцом и кредитный договор с банком. Переведите продавцу первоначальный взнос. Остальную сумму он получит, когда сделку зарегистрирует Росреестр. Регистрация ипотеки обязательна по закону (ст. 53 Федерального закона №218-ФЗ).
- Окончательно рассчитайтесь с продавцом
Когда договор зарегистрируют, банк выдаст деньги. Иногда порядок выдачи отличается. Например, некоторые банки для расчётов используют аккредитив.
Информация в статье не является публичной офертой. Условия кредитования зависят от банка и параметров конкретной сделки.