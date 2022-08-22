Что такое коммерческая ипотека

Коротко

— Договор заключают на срок до 30 лет. И в нём всегда есть обязательное условие, что недвижимость нужно использовать в бизнесе.

— Пока долг не погашен, объект остаётся в залоге у банка.



— Коммерческая ипотека — это сделка между банком, продавцом и покупателем недвижимости. Банк платит за объект продавцу, а покупатель постепенно возвращает деньги банку.