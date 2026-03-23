Лёгкая промышленность

До 1 марта закончилась маркировка остатков 3‑й волны. Бизнесу нужно было описать товары, заказать коды и ввести их в оборот. Теперь работать с немаркированными остатками нельзя. С этой же даты стартовала 4‑я волна. Вся новая продукция из расширенного списка должна быть с кодами маркировки. Производство и продажа без них запрещены.

