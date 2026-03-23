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Маркировка
Маркировка

Маркировка с марта 2026: что изменилось для бизнеса

23.03.2026
430
430

Упростим работу с маркировкой

Продвинутый ЭДО от Точка Банк ускоряет передачу кодов маркировки: пара кликов, и УПД уже у партнёра
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Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Упростим работу с маркировкой

Продвинутый ЭДО от Точка Банк ускоряет передачу кодов маркировки: пара кликов, и УПД уже у партнёра
Оставить заявку

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Автор

С 1 марта 2026 года в маркировке сразу несколько крупных изменений. Новые правила затронули лёгкую промышленность, напитки, БАДы, медизделия и другие категории. 

Регистрация в системе: стало строже

С 1 марта усилили требования к регистрации в системе «Честный ЗНАК». Если нет уведомления о начале деятельности — в регистрации откажут.

Также проверяют соответствие данных. Если информация в заявлении не совпадает с реестром, доступ к системе не дадут.

Эти проверки касаются и действующих участников. Если уведомление отсутствует, возможны ограничения в работе.

Импорт: временные послабления

В марте действует переходный период для импортёров. Товары можно ввозить без кодов маркировки.

Но до продажи продукцию нужно промаркировать и ввести в оборот. Без этого реализовывать товар нельзя.

Изменения с 1 марта 2026 года

СегментИзменения
Лёгкая промышленностьДо 1 марта закончилась маркировка остатков 3‑й волны. Бизнесу нужно было описать товары, заказать коды и ввести их в оборот. Теперь работать с немаркированными остатками нельзя. С этой же даты стартовала 4‑я волна. Вся новая продукция из расширенного списка должна быть с кодами маркировки. Производство и продажа без них запрещены.
НапиткиСоки и безалкогольные напитки перешли на поэкземплярный учёт. Теперь в систему передаются данные по каждой бутылке или упаковке. На кассах тоже изменения. Продавцы обязаны сканировать коды маркировки при продаже. Информация автоматически уходит в систему.
Безалкогольное пивоДля безалкогольного пива вводится поэкземплярный учёт для всех участников. Каждая единица товара теперь отслеживается. Вывод из оборота оформляется через УПД. Плюс запускается разрешительный режим на кассах — даже при работе офлайн
АнтисептикС 1 марта все участники оборота антисептиков переходят на электронный документооборот. Это касается отгрузки и приёмки товара.Также нужно передавать сведения по каждой единице продукции. Без этого работать с маркировкой нельзя
Медицинские изделияНовые правила затронули медицинские перчатки и гигиенические изделия. Для них вводится поэкземплярный учёт. Теперь важно фиксировать движение каждой единицы товара в системе
БадыДля БАДов стартует новый этап. Производители обязаны зарегистрироваться в системе и описать товары. Коды маркировки нужно наносить на упаковку и передавать сведения о вводе в оборот. Все процессы должны быть полностью настроены. Также вводится поэкземплярный учёт. Продажи и вывод из оборота фиксируются по каждой единице
МехИзделия из меха переходят на новый формат кодов — Data Matrix. Старые КиЗ больше не применяются. Для части импортных товаров действует переходный период до 30 июня 2026 года
Кондитерские изделияС 1 марта обязательная маркировка распространяется на сладости. В список попали печенье, мармелад, зефир, пастила, вафли и другие изделия. Производство и продажа без кодов маркировки запрещены

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