Правительство введёт пошлины на маркировку товаров

Правительство планирует ввести новые пошлины за внесение данных в систему маркировки «Честный ЗНАК». Средства от сборов будут направлены на развитие радиоэлектроники и научных проектов. Соответствующие поправки внесены в проект федерального бюджета и Налогового кодекса. Размер пошлины пока не определён.

Сегодня бизнес оплачивает только стоимость кодов маркировки — 50 копеек за единицу товара без НДС, а также ежегодный взнос в ассоциацию ГС1 Рус в размере 15 000 ₽. Дополнительных сборов за работу с системой сейчас не предусмотрено.

Маркировка обязательна для алкоголя, молочной продукции, лекарств, табака, одежды, обуви и ряда других товаров.

Пока неясно, коснётся ли пошлина всех категорий товаров или только отдельных групп. Окончательные параметры механизма будут определены позже.