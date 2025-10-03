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Маркировка
Маркировка

Правительство введёт пошлины на маркировку товаров

Бизнесу, возможно, придётся учитывать новые издержки: к оплате кодов маркировки и членских взносов добавятся пошлины. Власти готовят изменения в бюджет и Налоговый кодекс, а детали нового механизма пока обсуждаются.

03.10.2025
228
228

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Автор

Правительство планирует ввести новые пошлины за внесение данных в систему маркировки «Честный ЗНАК». Средства от сборов будут направлены на развитие радиоэлектроники и научных проектов. Соответствующие поправки внесены в проект федерального бюджета и Налогового кодекса. Размер пошлины пока не определён.

Сегодня бизнес оплачивает только стоимость кодов маркировки — 50 копеек за единицу товара без НДС, а также ежегодный взнос в ассоциацию ГС1 Рус в размере 15 000 ₽. Дополнительных сборов за работу с системой сейчас не предусмотрено.

Маркировка обязательна для алкоголя, молочной продукции, лекарств, табака, одежды, обуви и ряда других товаров. 

Пока неясно, коснётся ли пошлина всех категорий товаров или только отдельных групп. Окончательные параметры механизма будут определены позже.

Отслеживать законодательные изменения и вовремя адаптироваться под них  нелегко. Электронный документооборот от Точка Банк поможет упростить этот процесс.

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Правительство введёт пошлины на маркировку товаров в России — Точка Банк