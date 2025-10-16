Что такое ГИС МТ «Честный ЗНАК» и как с ней работать

ГИС МТ «Честный ЗНАК» помогает отслеживать движение товаров и проверять их подлинность. Система ведёт учёт в цифровом формате, упрощает документооборот и снижает риск ошибок. Благодаря этому бизнес работает в рамках закона, а покупатели уверены в качестве продукции.

Коротко Бизнес регистрируется в системе, получает коды маркировки и передаёт данные о производстве, продаже и списании товаров. Система упрощает документооборот, снижает риски ошибок, защищает покупателей от подделок и помогает соблюдать закон. Интеграция с 1С, ЭДО и онлайн-кассами ускоряет работу, а личный кабинет и мобильное приложение «Честный ЗНАК. Бизнес» упрощают управление маркировкой и отчётность. Нарушения можно обжаловать, а правильная регистрация и контроль данных предотвращают блокировки работы.

ГИС МТ «Честный ЗНАК» — государственная система контроля за оборотом товаров с обязательной маркировкой. Она позволяет отслеживать движение продукции, проверять её подлинность и вести учёт в цифровом виде.

Что такое ГИС МТ и зачем она нужна

ГИС МТ — это государственная система, которая помогает отслеживать путь товара от завода до покупателя. Каждый товар получает уникальную цифровую метку, по которой можно узнать, где и когда он был произведён и продан.

Главная задача системы — защитить бизнес и потребителей от подделок. Благодаря маркировке на рынок попадают только легальные товары, а покупатели получают уверенность в их качестве и безопасности.

ГИС МТ фиксирует все операции с маркированной продукцией: производство, продажу, возврат и списание. Это позволяет контролировать жизненный цикл товара и сделать рынок прозрачным для государства и бизнеса.

Преимущества ГИС МТ

ГИС МТ делает товарооборот прозрачным. Это помогает исключить серый рынок и повысить доверие к бизнесу.

Система автоматизирует многие процессы. Предпринимателю не нужно вручную вести учёт и проверять данные, всё делается через электронный обмен. Это экономит время и снижает риск ошибок.

Маркировка защищает покупателей от подделок и некачественных товаров. Когда человек сканирует код, он сразу видит, легальный ли товар и где он был произведён.

Для бизнеса это удобно и выгодно. Система помогает вести учёт, быстро оформлять документы и соблюдать требования закона без лишних усилий.

ГИС МТ — это часть государственной политики по защите прав потребителей и поддержке честного бизнеса. Она помогает создать рынок, где выигрывают и предприниматели, и покупатели.

Принцип работы ГИС МТ

Принцип работы ГИС МТ прост. Все участники рынка регистрируются в системе и получают доступ к электронному документообороту.

Каждый товар получает свой уникальный код маркировки.

Документы между компаниями передаются в электронном виде. Это удобно, быстро и снижает риск ошибок при оформлении накладных.

Система отслеживает движение товаров, проверяет их подлинность и собирает статистику по всему товарообороту.

ИС МП — информационная система мониторинга продукции

ИС МП — это система, которая обрабатывает данные внутри ГИС МТ. Она отвечает за приём, проверку и передачу информации о маркированных товарах.

С её помощью система получает и проверяет коды маркировки, отслеживает статусы товаров и передаёт сведения в государственные органы — ФНС, Роспотребнадзор и другие.

ИС МП — это рабочая часть ГИС МТ. Через неё бизнес взаимодействует с системой «Честный ЗНАК».

Например, когда компания отправляет УПД с кодами маркировки, ИС МП принимает документ, проверяет коды и обновляет статус товара в ГИС МТ. Всё происходит автоматически и без лишних действий со стороны пользователя.

Кто обязан использовать ГИС МТ

ГИС МТ «Честный ЗНАК» обязаны использовать все компании, которые производят, импортируют или продают товары с обязательной маркировкой. Это требование закона, и оно касается всех участников товарооборота.

Также компании обязаны передавать в систему данные о продаже товаров, их перемещении и выводе из оборота. Важно указывать сведения о сертификатах и местах реализации.

Производители заказывают коды, наносят их на продукцию и вводят товары в оборот. Это подтверждает легальность выпускаемой продукции.

Импортёры делают то же самое — получают коды, маркируют ими товары и фиксируют их поступление в страну.

Продавцы, в том числе ИП и компании, регистрируются в системе, передают данные о продажах и выводят товары из оборота.

Требования к участникам

Участники оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке, обязаны передавать информацию об операциях в систему мониторинга. Участники должны быть зарегистрированы в информационной системе мониторинга. То есть, прежде чем работать с маркированными товарами, компания (или ИП) должна войти в систему как участник. Они обязаны обеспечить наличие средств идентификации (маркировки) на своих товарах и передавать сведения об этих средствах в систему. То есть коды маркировки, нанесённые на упаковку или иной носитель, должны быть учтены в системе. Участники должны использовать технические средства информационного обмена, которые позволяют взаимодействовать с системой (отправка электронных документов, обмен данными и тому подобное). Это означает, что бизнес должен иметь программное обеспечение или интеграции, способные работать с ГИС МТ. Также для удобства учёта используется 2D-сканер штрих-кода. Участники несут ответственность за полноту, достоверность и своевременность предоставляемой информации. Если данные неверны, неполны или переданы с опозданием — это нарушение закона. Информация, содержащаяся в системе, должна включать сведения об участниках, товарах, кодах маркировки, технических средствах обмена и выявленных нарушениях.

Как подключиться к ГИС МТ

Регистрация

Официальный сайт ГИС МТ «Честный ЗНАК». На портале собрана вся информация для бизнеса и покупателей: законы, инструкции, новости и справочные материалы. Здесь можно узнать, как начать работу с маркировкой и подключиться к системе.

Регистрация в «Честном ЗНАКЕ» проходит в четыре шага.

Шаг 1. Получите усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Без неё регистрация невозможна. Подпись можно оформить в аккредитованном удостоверяющем центре. УКЭП оформляется на руководителя компании или ИП.

Шаг 2. Порядок регистрации. На главном экране сайта выберите «Зарегистрироваться».

Найдите категорию своего товара.

Шаг 3. Заполните информацию о компании. Укажите основные данные организации. Помимо подключённой подписи, из которой автоматически подтянутся реквизиты, необходимо выбрать вид деятельности, товарные группы, а также добавить информацию об операторе ЭДО и ID участника.

В «Честном ЗНАКЕ» предусмотрен стандартный оператор ЭДО — ЭДО Лайт. Если компания ещё не подключена к другому оператору, можно работать в системе напрямую, без дополнительных подключений.

Шаг 4. Пройдите консультацию со специалистами «Честного ЗНАКА». Эксперты помогут избежать ошибок и подскажут, какое оборудование и программы нужны для работы с системой.

В системе также доступна «База знаний» с видеоуроками и пошаговыми инструкциями. При необходимости можно задать вопрос прямо на платформе — служба поддержки ответит и поможет разобраться.

Вход в личный кабинет

Этап 1. Интеграция с вашей системой

Настройте связь ГИС МТ с вашей учётной системой или ЭДО. Интеграция позволяет автоматически передавать документы в систему маркировки.

Этап 2. Обмен документами

После настройки можно обмениваться электронными документами прямо через ГИС МТ. Это УПД, электронные транспортные накладные, заявки и другие документы, которые подтверждают легальность движения товаров.

Функции ГИС МТ

Присваивает каждому товару уникальный код для проверки подлинности и качества.

Автоматически фиксирует ввод, продажу, возврат и списание товаров.

Поддерживает электронный документооборот , экономя время и бумагу.

Борется с контрафактом, хранит все данные в единой базе.

Предоставляет личный кабинет и мобильное приложение для управления маркировкой.

Открыта для проверки участниками рынка и покупателями.

Процессы, оптимизируемые через ГИС МТ

ГИС МТ помогает оптимизировать ключевые бизнес-процессы:

Автоматизация через ГИС МТ позволяет бизнесу избежать ошибок. Все процессы связаны и проходят в цифровом виде.

Система упрощает документооборот между участниками поставок: накладные и отчёты передаются в электронном виде.

Контроль качества и подлинности товаров автоматизирован: система подтверждает легальность продукции и её соответствие требованиям.

ГИС МТ оптимизирует логистику и учёт остатков: предприниматель видит, где находится товар и сколько его на складе.

Система облегчает взаимодействие с государственными органами: данные передаются напрямую.

Бизнес получает доступ к статистике продаж, что помогает анализировать спрос, планировать закупки и управлять ассортиментом.

Обязательное содержимое в информационной системе мониторинга

Информационная система мониторинга, ГИС МТ, хранит все основные данные о маркированных товарах. В ней содержатся сведения об участниках рынка и продукции, подлежащей обязательной маркировке.

Система фиксирует коды маркировки, нанесённые на каждую единицу товара. Благодаря этому можно проверить подлинность продукции и отследить её путь от производителя до покупателя.

ГИС МТ хранит информацию о технических средствах, через которые компании обмениваются данными с системой. Это могут быть личные кабинеты, API или модули для генерации кодов.

Также в системе есть сведения о выявленных нарушениях и нормативно-справочная информация.

Категории контролируемых товаров

Категории контролируемых товаров ГИС МТ можно отследить на сайте «Честный ЗНАК» в разделе «Товарные категории». В системе распределены категории на обязательную маркировку и на пилотные проекты.

Какие товары подлежат обязательной маркировке в ГИС МТ

Основные правила обязательной маркировки товаров и список продукции, которую нужно включать в ГИС МТ «Честный ЗНАК», установлены Постановлением Правительства РФ №515 от 26 апреля 2019 года.

Именно это постановление:

определяет порядок функционирования системы ГИС МТ;

устанавливает требования к участникам оборота маркированных товаров;

описывает, какие сведения должны передаваться в систему;

регулирует взаимодействие между участниками и оператором системы (ЦРПТ).

А перечень конкретных товаров, подлежащих обязательной маркировке, закреплён в отдельных постановлениях Правительства РФ по видам продукции, например:

Работа с отчётами и выгрузками данных

В личном кабинете ГИС МТ можно формировать отчёты по товарам. Система позволяет создавать как стандартные, так и собственные отчёты. Пользователь выбирает нужные параметры и период анализа, после чего система формирует готовый документ.

Доступны разные типы отчётов. Это отчёты о движении и продажах товаров, об остатках на складе, о нанесении маркировки. Также можно формировать аналитические отчёты, чтобы оценивать эффективность работы и быстро находить проблемы в учёте.

Чтобы сформировать отчёт, откройте раздел «Отчёты» в личном кабинете. Здесь вы сможете выбрать нужный тип отчёта и задать параметры — период, категорию товара и другие данные. После этого система автоматически сформирует документ с нужной информацией.

На панели отчётов выберите нужный тип и откройте форму его создания.

В левой части окна установите фильтры — например, период, категорию товара или контрагента. После этого нажмите «Применить», чтобы получить данные. Если нужно начать заново, используйте кнопку «Сброс».

Таблица отчёта покажет информацию в соответствии с выбранными фильтрами. Если строк слишком много, система предупредит об ограничении. Для выгрузки больших объёмов данных воспользуйтесь кнопкой «Заказать выгрузку» — файл сохранится в формате CSV.

В форме создания отчёта можно настроить все нужные параметры в панели слева. Здесь же доступен просмотр таблицы с результатами — до 1 000 строк. Чтобы обновить данные, нажмите на иконку «Обновить».

Система позволяет искать нужную информацию прямо в отчёте. Если нужно сохранить файл, нажмите «Скачать отчёт»: он доступен в разных форматах, но только при объёме до 1 000 строк.

Для помощи пользователям предусмотрена инструкция — нажмите на иконку «Вопрос», чтобы открыть подсказки по работе с отчётами и выгрузками. После первого создания выгрузки при изменении фильтров появится дополнительная панель инструментов для работы с отчётом.

Чтобы выполнить действия с последней выгрузкой отчёта, нажмите на иконку «Быстрые действия». Здесь можно просмотреть, скачать или обновить выгрузку. Все нужные функции собраны в одном месте, это удобно и экономит время.

Поддерживаемые документы

УПД – универсальный передаточный документ, заменяет счёт-фактуру и ТОРГ-12;

ЭТрН — электронная транспортная накладная с возможностью заполнения нескольких титулов;

электронная доверенность (МЧД) – используется в ЭДО любого типа, чтобы наделить сотрудников необходимыми полномочиями;

реестр рейсов – для согласования и учёта перевозок внутри системы;

электронный путевой лист – автоматическое создание и подписание документа.

Примеры использования ГИС МТ

Поставка продуктов питания

При поставке продуктов питания каждый участник цепочки — от производителя до магазина — передаёт данные в систему «Честный ЗНАК». Производитель наносит на упаковку коды маркировки и фиксирует товар в системе. Далее эти сведения передаются дистрибьютору и розничной точке.

Когда продукт продаётся, система автоматически обновляет статус товара: он выводится из оборота. Такой процесс помогает контролировать подлинность и качество продукции на каждом этапе поставки.

При работе с лекарственными средствами и препаратами

Производитель наносит на каждую упаковку лекарства уникальный код маркировки и вносит данные в систему «Честный ЗНАК». Когда препарат поступает в аптеку или медицинскую организацию, информация об этом также фиксируется в системе.

При продаже лекарства код считывается, и товар автоматически выводится из оборота. Это позволяет отслеживать путь препарата от завода до покупателя.

Наличие онлайн-касс обеспечивает контроль продаж: если система выдаст отказ, покупатель не сможет забрать товар. Это исключает возможность реализации контрафакта.

Логистика и грузоперевозки

При транспортировке маркированных товаров все данные о перемещении фиксируются в системе «Честный ЗНАК». Отправитель создаёт электронную транспортную накладную (ЭТрН) и указывает в ней коды маркировки продукции.

Когда груз достигает склада или точки продаж, получатель подтверждает приёмку, и система обновляет статус товара. Это позволяет отслеживать маршрут поставки, предотвращать подмену продукции и сокращать время на оформление документов.

Интеграция ГИС МТ с другими платформами

Интеграция ГИС МТ с другими системами происходит через центральную платформу — «Честный ЗНАК». Она объединяет все данные о маркированных товарах и позволяет отслеживать их движение. К системе подключаются программы бухгалтерского учёта (например, 1С), онлайн-кассы и сервисы электронного документооборота (ЭДО).

Как проходит интеграция:

Подключите программу (1С или кассовое ПО) к порталу «Честный ЗНАК». Затем в системе учёта активируется функция работы с маркированными товарами и настраивается обмен данными. При продаже касса считывает код, передаёт информацию в «Честный ЗНАК», а система подтверждает движение товара.

Использование ЭДО помогает передавать электронные документы с кодами маркировки между поставщиком и покупателем. Все данные автоматически фиксируются в системе.

Основные платформы:

1С — помогает вести учёт обуви, молочной, табачной и другой маркированной продукции.

Онлайн-кассы — считывают коды и передают данные в «Честный ЗНАК» с обратной связью о регистрации товара в системе.

ЭДО — обеспечивает безопасный обмен электронными документами.

ЕГАИС — передает данные о местах деятельности, упрощая регистрацию участников оборота.

Безопасность и защита данных

Все документы в системе подписываются квалифицированной электронной подписью. Это делает их юридически значимыми и защищает от подделки. Передача данных происходит только по защищённым каналам. Система связана с государственными базами, что помогает контролировать движение товаров и предотвращает нарушения.

Будущее государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров

С развитием цифрового документооборота ГИС МТ продолжает расширяться. В систему будут добавляться новые категории товаров, подлежащие обязательной маркировке. К пилотным проектам маркировки относятся:

медицинские изделия 2.0;

средства гигиены;

слабоалкогольные напитки.

С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте «Честного ЗНАКА» в разделе «Товарные категории».