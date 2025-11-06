Маркировка медицинских изделий — это обязательная процедура, которая помогает отследить товар на всех этапах его движения. Она гарантирует безопасность и качество продукции. В России маркировка проходит через систему «Честный ЗНАК».

Коротко Чтобы работать в системе, компании нужно оформить УКЭП, зарегистрироваться в ГИС МТ, описать товары в Национальном каталоге и заказать коды Data Matrix. Маркировка наносится на упаковку или этикетку, а данные передаются в систему «Честный ЗНАК» при производстве, импорте и продаже. Несоблюдение требований грозит штрафами и конфискацией продукции. Маркировка помогает защитить рынок от подделок и повысить прозрачность оборота медицинских изделий.

С 2025 года маркировка медизделий распространяется на широкий перечень товаров, включая перчатки, бинты, шприцы и другое.

Что такое медицинские изделия

Медицинские изделия — это инструменты, приборы, оборудование и материалы, которые используют в медицине. Они могут применяться по отдельности или в сочетании друг с другом, а также с дополнительными принадлежностями и программным обеспечением. Главное, чтобы они были созданы для медицинских целей.

Такие изделия помогают врачам проводить профилактику, диагностику, лечение и реабилитацию пациентов. Их используют для наблюдения за состоянием организма, восстановления или замены органов и функций.

Действие медицинских изделий не связано с лекарственным, иммунным или генетическим воздействием на организм человека. Это отличает их от медикаментов.

Зачем нужна маркировка медицинских изделий в «Честном ЗНАКЕ»

Маркировка медицинских изделий поможет защитить рынок от подделок. Благодаря ей можно будет точно отследить путь каждого товара от производителя до покупателя. Это сделает торговлю более прозрачной и безопасной.

Система маркировки товаров закреплена в Федеральном законе №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». Этот закон определяет, как должна работать маркировка и кто обязан её применять.

Основные нормативные акты:

Перечень медицинских товаров, подлежащих обязательной маркировке

Маркировка медицинских изделий вводится постепенно — по отдельным видам продукции. Это позволяет участникам рынка адаптироваться к новым требованиям без спешки.

С 1 марта 2025 года маркировка стала обязательной и для медицинских перчаток. Это закреплено Постановлением Правительства РФ от 26 июня 2024 года №860.

Наименование вида медицинских изделий:

Обеззараживатели-очистители воздуха (в том числе оборудование, бактерицидные установки и рециркуляторы, применяемые для фильтрования и очистки воздуха в помещениях).

Обувь ортопедическая и вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки).

Аппараты слуховые, кроме частей и принадлежностей.

Стенты коронарные.

Компьютерные томографы.

Санитарно-гигиенические изделия, используемые при недержании.

Медицинские перчатки.

Какие медицинские изделия можно не маркировать

Организации могут не наносить маркировку на медицинские изделия, если они не предназначены для продажи в России. Это касается продукции, которая не поступает на внутренний рынок.

Без маркировки также допускаются рекламные и демонстрационные образцы, которые не продаются. Такие товары используются только в маркетинговых целях.

Кроме того, маркировка не требуется для экспортных изделий, если производитель сам поставляет их за рубеж. Если экспортом занимается посредник, маркировка проводится в обычном порядке.

Не подлежат маркировке и те товары, которые не требуют государственной регистрации по закону №383-ФЗ. Также исключение делается для продукции, связанной со сделками, подпадающими под государственную тайну.

Медицинские изделия 2.0: расширение перечня

С 1 сентября 2024 года стартовал эксперимент по маркировке новых медицинских изделий. В него вошли презервативы, шприцы, инфузионные системы, салфетки, пробирки, инкубаторы для новорождённых, филлеры и косметические нити. Также маркируют медицинские маски и аппараты для кислородной, озоновой и аэрозольной терапии.

Эксперимент продлился до 31 августа 2025 года в рамках Постановления Правительства РФ №620. В июне 2025 года Минпромторг продлил сроки до 28 февраля 2026 года. Это позволит участникам рынка лучше подготовиться к обязательной маркировке.

После завершения эксперимента правительство утвердит новые правила.

Как подготовиться к маркировке медизделий разным участникам оборота

Производители и импортёры

Производителям и импортёрам нужно заранее подготовиться к маркировке медицинских изделий. Для этого необходимо зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК», получить УКЭП и заключить договор с оператором ЭДО. Это позволит обмениваться данными и работать с кодами маркировки в электронном виде.

Далее производителям нужно нанести коды на упаковку. Коды Data Matrix получают в системе «Честный ЗНАК» и наносят на каждое изделие. Важно, чтобы код оставался читаемым весь срок службы продукции. После этого производитель подаёт сведения о нанесении и оформляет документ о вводе товара в оборот.

Импортёры тоже работают с системой «Честный ЗНАК», но их процесс отличается от производителей. Они не создают коды, а получают информацию от производителя. Эти данные включают в УПД и указывают в таможенной декларации.

Затем оформляют документы о приёме товаров, проверяют подлинность кодов и проходят процедуру растаможки. После этого товар официально вводится в оборот и может поступать на рынок.

Как подготовиться к работе с системой «Честный ЗНАК»

Подготовка к работе с системой «Честный ЗНАК» для всех участников — оптовиков, дистрибьюторов и розничных компаний — проходит по единому принципу.

Оформите УКЭП на руководителя компании и зарегистрируйтесь в системе «Честный ЗНАК». Подключитесь к оператору ЭДО для обмена электронными документами. Настройте интеграцию учётной системы (например, 1С) с ЭДО и «Честным ЗНАКОМ», чтобы автоматизировать передачу данных. Приобретите и настройте оборудование: 2D-сканеры, терминалы сбора данных, онлайн-кассы (если работаете в рознице). Обучите сотрудников работе с системой и оборудованием.

Дальнейшие действия зависят от типа:

Оптовики и дистрибьюторы при приёмке товара сканируют коды, сверяют их с УПД и отражают движение товаров в системе.

Розничные компании сканируют коды при продаже через кассу, а информация автоматически передаётся в «Честный ЗНАК».

Покупатели могут проверить подлинность товара через мобильное приложение «Честный ЗНАК».

Что такое код DataMatrix

Код Data Matrix — это двумерный штрихкод в виде квадрата или прямоугольника. Он состоит из чёрных и белых элементов, которые хранят зашифрованную информацию.

В код можно внести данные о товаре, производителе, сроке годности и других характеристиках. Такой формат позволяет уместить больше информации, чем обычный штрихкод.

Data Matrix используется в системе обязательной маркировки «Честный ЗНАК». Его легко считать любым 2D-сканером, что делает работу с маркировкой быстрой и удобной.

Особенности и требования маркировки медицинских изделий

Маркировка медицинских изделий имеет свои особенности. Главная из них — маркировать можно только те товары, у которых есть регистрационное удостоверение. Без этого документа производить и продавать медизделия запрещено законом №323-ФЗ.

Чтобы получить удостоверение, производитель должен пройти экспертизу, подтвердить безопасность и качество продукции, а затем направить документы в Росздравнадзор. Без этого коды маркировки выдать не смогут, а выпуск товара будет считаться незаконным.

К участникам оборота относятся не только производители и продавцы, но и медицинские учреждения. Хотя больницы ничего не продают, они обязаны принимать товары по ЭДО, оформлять УПД и выводить изделия из оборота. Это нужно, чтобы отслеживать путь каждого изделия от поставщика до конечного пользователя.

В отчёте о нанесении кодов обязательно указываются серия, партия и заводской серийный номер изделия. Серийный номер указывать нужно обязательно — это помогает Росздравнадзору быстро отозвать конкретные изделия или целую партию, если они окажутся некачественными.

Маркировка медицинских изделий выполняется с помощью кодов Data Matrix. У каждого товара должен быть свой уникальный идентификатор. Для размещения кода достаточно небольшой площади — примерно 13×13 мм. Размер и место нанесения определяются после тестирования на производстве.

Для импортных изделий действуют те же правила: без кодов Data Matrix не пропускают через таможню. С 1 марта 2024 года маркировка обязательна для всех медицинских изделий. Коды наносятся либо на производстве, либо на таможенном складе перед ввозом в Россию.

Как получить коды маркировки для медицинских изделий

Чтобы получить коды маркировки для медицинских изделий, нужно пройти несколько этапов в системе «Честный ЗНАК». Каждый шаг важен — от подготовки до печати кодов.

Шаг 1. Подготовка

Сначала оформите усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Она нужна для регистрации и подписания документов в системе. Установите программы для работы с подписью — криптопровайдер и плагин для браузера. Без них вы не сможете подписывать заявки и работать в личном кабинете.

Шаг 2. Регистрация

Перейдите на официальный сайт «Честного ЗНАКА» и зарегистрируйтесь. После этого вступите в ассоциацию «ГС1 РУС». Там вы получите коды GTIN — они нужны, чтобы система могла идентифицировать вашу продукцию.

Шаг 3. Описание товаров и получение GTIN

В личном кабинете «Честного ЗНАКА» подробно опишите каждое медицинское изделие. Укажите характеристики и тип изделия. Затем получите глобальный номер товарной позиции (GTIN) в «ГС1 РУС». Это уникальный код, по которому товар распознаётся в системе.

Шаг 4. Заказ и получение кодов маркировки

Войдите в личный кабинет системы и откройте раздел «Станция управления заказами». Создайте заявку, выберите категорию «Медицинские изделия» и заполните форму. После отправки заявки оплатите заказ и получите готовые коды в виде файла. Распечатайте их и нанесите на упаковку продукции.

Сроки маркировки медицинских изделий

С 1 марта 2025 года вступило в силу Постановление Правительства РФ №860. Теперь к обязательной маркировке добавлены медицинские перчатки. На каждую упаковку нужно будет наносить код Data Matrix.

С этой даты производители и поставщики начнут маркировать перчатки при выпуске и продаже. Это позволит точно отслеживать путь товара от завода до покупателя и снизить риск подделок.

С 1 сентября 2025 года вводится поэкземплярный учёт. Теперь каждая единица товара должна быть отражена в системе маркировки при передаче и приёмке.

Передавать данные обязаны все участники рынка — от производителей и импортёров до больниц, аптек и магазинов. Это требование распространяется на всех, кто работает с медицинскими перчатками.

Срок передачи данных о движении медицинских перчаток и санитарно-гигиенических изделий при недержании перенесли. Направлять информацию в систему «Честный ЗНАК» нужно будет с 1 марта 2026 года. Ранее планировалось начать это с 1 сентября 2025 года.

Общие сроки нанесения маркировки после получения кодов: 30 дней, если делаете самостоятельно, и 365 дней, если печатаете в типографии.

Срок на получение кодов в системе «Честный ЗНАК» составляет 30 дней.

Структура маркировочного кода

Согласно Постановлению Правительства РФ №818, для маркировки товаров можно использовать два типа структуры кода Data Matrix. Это стандартная длинная и укороченная структуры. Обе формируются по правилам GS1 Data Matrix и содержат специальные группы данных.

Первая структура — длинная и считается основной

Она включает четыре группы данных, каждая со своим идентификатором. В начале кода всегда стоит символ FNC1.

Первая группа содержит 14 цифр — это код товара (AI = 01).

Вторая — 13 символов, где зашифрованы страна ЕАЭС и серийный номер (AI = 21). Государство указывает оператор системы, а серийный номер может сформировать участник рынка.

Третья группа (AI = 91) — это 4 символа, обозначающие номер ключа проверки.

Четвёртая (AI = 92) — 44 символа, содержащие сам код проверки. Всё это вместе и образует длинный код Data Matrix.

Формат выглядит так: 01 + 14 цифр (код товара) + 21 + 13 символов (страна и номер) + 91 + 4 символа (номер ключа) + 92 + 44 символа (код проверки).

Вторая структура — укороченная

Она состоит из трёх групп данных и также использует символику GS1 Data Matrix с признаком FNC1.

Первая группа (AI = 01) – это код товара из 14 цифр.

Вторая (AI = 21) – 6 символов, где зашифрованы страна ЕАЭС и серийный номер. Эти данные формируют код идентификации упаковки или набора.

Третья группа (AI = 93) содержит 4 символа – это код проверки, который создаёт оператор системы.

Формат короткого кода: 01 + 14 цифр (код товара) + 21 + 6 символов (страна и номер) + 93 + 4 символа (код проверки).

Ведение поэкземплярного учёта медицинских изделий

Поэкземплярный учёт медицинских изделий — это система, где каждое изделие имеет свой уникальный код и отслеживается отдельно через «Честный ЗНАК».

Главное отличие от объёмно-сортового учёта в том, что поэкземплярный учёт показывает движение каждого изделия отдельно. Он не считает общее количество товаров.

Система отслеживает путь каждой единицы — от ввода в оборот до продажи или использования.

С 1 сентября 2025 года такой учёт обязателен для всех медицинских изделий, введённых в оборот. Каждое изделие получает индивидуальный код Data Matrix, который нужно сканировать при продаже, передаче или применении.

Чтобы упростить работу, можно использовать 1С или другие программы, подключённые к «Честному ЗНАКУ». Они позволяют автоматически сканировать изделия и передавать данные без ручного ввода.

Чтобы работать с системой, компания должна зарегистрироваться в «Честном ЗНАКЕ» и выбрать группу «Медицинские изделия».

При передаче товаров в медицинские учреждения коды не выводятся из оборота. Их нужно просто передать на баланс больницы или клиники через УПД в системе ЭДО.

Штрафы и ответственность за нарушения требований маркировки

Ответственность за нарушения при маркировке установлена КоАП и УК РФ. Она зависит от тяжести последствий и вида нарушения. Наказание может быть назначено как должностным, так и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям.

Размер штрафа зависит от характера нарушения и статуса нарушителя. Чем серьёзнее нарушение, тем выше сумма взыскания.

Продажа немаркированного товара:

Для юрлиц: от 50 000 до 300 000 ₽.

Для ИП: от 5 000 до 10 000 ₽.

Для должностных лиц: от 5 000 до 10 000 ₽.

Отсутствие передачи сведений в систему «Честный ЗНАК»:

Для юрлиц: от 50 000 до 100 000 ₽.

Для ИП: от 5 000 до 10 000 ₽.

Для должностных лиц: от 2 000 до 10 000 ₽.

Несоответствие данных в системе:

Для юрлиц: от 20 000 до 100 000 ₽.

Для ИП: от 1 500 до 5 000 ₽.

Для должностных лиц: предупреждение или штраф до 5 000 ₽.

Продажа товара с просроченной маркировкой:

Для юрлиц: от 100 000 до 300 000 ₽.

Для ИП: от 10 000 до 30 000 ₽.

Для должностных лиц: от 5 000 до 20 000 ₽.

Дополнительно нарушения могут повлечь за собой конфискацию товара, приостановку деятельности до 90 суток.

Как подавать сведения о выводе из оборота медизделий

Сведения о выводе медицинских изделий из оборота передаются через личный кабинет в системе ЧЗ. Это можно сделать вручную или загрузить файл в формате XML или CSV.

При продаже товары автоматически выводятся из оборота через онлайн-кассу. Для этого система передаёт данные о каждой операции.