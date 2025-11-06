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Маркировка

Маркировка медицинских изделий

Маркировка медицинских изделий помогает отследить путь товара от производителя до пациента. Чтобы без проблем работать в новой системе, важно знать, какие товары нужно маркировать, как получить коды и передавать данные в «Честный ЗНАК». Точка Банк расскажет, как всё сделать по шагам.

06.11.2025
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Оглавление

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Маркировка медицинских изделий — это обязательная процедура, которая помогает отследить товар на всех этапах его движения. Она гарантирует безопасность и качество продукции. В России маркировка проходит через систему «Честный ЗНАК».

Коротко
С 2025 года маркировка медизделий распространяется на широкий перечень товаров, включая перчатки, бинты, шприцы и другое.
Чтобы работать в системе, компании нужно оформить УКЭП, зарегистрироваться в ГИС МТ, описать товары в Национальном каталоге и заказать коды Data Matrix. Маркировка наносится на упаковку или этикетку, а данные передаются в систему «Честный ЗНАК» при производстве, импорте и продаже.
Несоблюдение требований грозит штрафами и конфискацией продукции. Маркировка помогает защитить рынок от подделок и повысить прозрачность оборота медицинских изделий.

Что такое медицинские изделия

Медицинские изделия — это инструменты, приборы, оборудование и материалы, которые используют в медицине. Они могут применяться по отдельности или в сочетании друг с другом, а также с дополнительными принадлежностями и программным обеспечением. Главное, чтобы они были созданы для медицинских целей.

Такие изделия помогают врачам проводить профилактику, диагностику, лечение и реабилитацию пациентов. Их используют для наблюдения за состоянием организма, восстановления или замены органов и функций.

Действие медицинских изделий не связано с лекарственным, иммунным или генетическим воздействием на организм человека. Это отличает их от медикаментов.

Зачем нужна маркировка медицинских изделий в «Честном ЗНАКЕ»

Маркировка медицинских изделий поможет защитить рынок от подделок. Благодаря ей можно будет точно отследить путь каждого товара от производителя до покупателя. Это сделает торговлю более прозрачной и безопасной.

Законодательство о маркировке медизделий

Система маркировки товаров закреплена в Федеральном законе №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». Этот закон определяет, как должна работать маркировка и кто обязан её применять.

Основные нормативные акты:

Перечень медицинских товаров, подлежащих обязательной маркировке

Маркировка медицинских изделий вводится постепенно — по отдельным видам продукции. Это позволяет участникам рынка адаптироваться к новым требованиям без спешки.

С 1 марта 2025 года маркировка стала обязательной и для медицинских перчаток. Это закреплено Постановлением Правительства РФ от 26 июня 2024 года №860.

Наименование вида медицинских изделий:

  • Обеззараживатели-очистители воздуха (в том числе оборудование, бактерицидные установки и рециркуляторы, применяемые для фильтрования и очистки воздуха в помещениях).
  • Обувь ортопедическая и вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки).
  • Аппараты слуховые, кроме частей и принадлежностей.
  • Стенты коронарные.
  • Компьютерные томографы.
  • Санитарно-гигиенические изделия, используемые при недержании.
  • Медицинские перчатки.

Какие медицинские изделия можно не маркировать

Организации могут не наносить маркировку на медицинские изделия, если они не предназначены для продажи в России. Это касается продукции, которая не поступает на внутренний рынок.

Без маркировки также допускаются рекламные и демонстрационные образцы, которые не продаются. Такие товары используются только в маркетинговых целях.

Кроме того, маркировка не требуется для экспортных изделий, если производитель сам поставляет их за рубеж. Если экспортом занимается посредник, маркировка проводится в обычном порядке.

Не подлежат маркировке и те товары, которые не требуют государственной регистрации по закону №383-ФЗ. Также исключение делается для продукции, связанной со сделками, подпадающими под государственную тайну.

Медицинские изделия 2.0: расширение перечня

С 1 сентября 2024 года стартовал эксперимент по маркировке новых медицинских изделий. В него вошли презервативы, шприцы, инфузионные системы, салфетки, пробирки, инкубаторы для новорождённых, филлеры и косметические нити. Также маркируют медицинские маски и аппараты для кислородной, озоновой и аэрозольной терапии.

Эксперимент продлился до 31 августа 2025 года в рамках Постановления Правительства РФ №620. В июне 2025 года Минпромторг продлил сроки до 28 февраля 2026 года. Это позволит участникам рынка лучше подготовиться к обязательной маркировке.

После завершения эксперимента правительство утвердит новые правила. 

Как подготовиться к маркировке медизделий разным участникам оборота

Производители и импортёры

Производителям и импортёрам нужно заранее подготовиться к маркировке медицинских изделий. Для этого необходимо зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК», получить УКЭП и заключить договор с оператором ЭДО. Это позволит обмениваться данными и работать с кодами маркировки в электронном виде.

Далее производителям нужно нанести коды на упаковку. Коды Data Matrix получают в системе «Честный ЗНАК» и наносят на каждое изделие. Важно, чтобы код оставался читаемым весь срок службы продукции. После этого производитель подаёт сведения о нанесении и оформляет документ о вводе товара в оборот.

Импортёры тоже работают с системой «Честный ЗНАК», но их процесс отличается от производителей. Они не создают коды, а получают информацию от производителя. Эти данные включают в УПД и указывают в таможенной декларации. 

Затем оформляют документы о приёме товаров, проверяют подлинность кодов и проходят процедуру растаможки. После этого товар официально вводится в оборот и может поступать на рынок.

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Как подготовиться к работе с системой «Честный ЗНАК»

Подготовка к работе с системой «Честный ЗНАК» для всех участников — оптовиков, дистрибьюторов и розничных компаний — проходит по единому принципу.

  1. Оформите УКЭП на руководителя компании и зарегистрируйтесь в системе «Честный ЗНАК».
  2. Подключитесь к оператору ЭДО для обмена электронными документами.
  3. Настройте интеграцию учётной системы (например, 1С) с ЭДО и «Честным ЗНАКОМ», чтобы автоматизировать передачу данных.
  4. Приобретите и настройте оборудование: 2D-сканеры, терминалы сбора данных, онлайн-кассы (если работаете в рознице).
  5. Обучите сотрудников работе с системой и оборудованием.

Дальнейшие действия зависят от типа:

  • Оптовики и дистрибьюторы при приёмке товара сканируют коды, сверяют их с УПД и отражают движение товаров в системе.
  • Розничные компании сканируют коды при продаже через кассу, а информация автоматически передаётся в «Честный ЗНАК».

Покупатели могут проверить подлинность товара через мобильное приложение «Честный ЗНАК».

Что такое код DataMatrix

Код Data Matrix — это двумерный штрихкод в виде квадрата или прямоугольника. Он состоит из чёрных и белых элементов, которые хранят зашифрованную информацию.

В код можно внести данные о товаре, производителе, сроке годности и других характеристиках. Такой формат позволяет уместить больше информации, чем обычный штрихкод.

Data Matrix используется в системе обязательной маркировки «Честный ЗНАК». Его легко считать любым 2D-сканером, что делает работу с маркировкой быстрой и удобной.

Особенности и требования маркировки медицинских изделий

Маркировка медицинских изделий имеет свои особенности. Главная из них — маркировать можно только те товары, у которых есть регистрационное удостоверение. Без этого документа производить и продавать медизделия запрещено законом №323-ФЗ.

Чтобы получить удостоверение, производитель должен пройти экспертизу, подтвердить безопасность и качество продукции, а затем направить документы в Росздравнадзор. Без этого коды маркировки выдать не смогут, а выпуск товара будет считаться незаконным. 

К участникам оборота относятся не только производители и продавцы, но и медицинские учреждения. Хотя больницы ничего не продают, они обязаны принимать товары по ЭДО, оформлять УПД и выводить изделия из оборота. Это нужно, чтобы отслеживать путь каждого изделия от поставщика до конечного пользователя.

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В отчёте о нанесении кодов обязательно указываются серия, партия и заводской серийный номер изделия. Серийный номер указывать нужно обязательно — это помогает Росздравнадзору быстро отозвать конкретные изделия или целую партию, если они окажутся некачественными.

Маркировка медицинских изделий выполняется с помощью кодов Data Matrix. У каждого товара должен быть свой уникальный идентификатор. Для размещения кода достаточно небольшой площади — примерно 13×13 мм. Размер и место нанесения определяются после тестирования на производстве.

Для импортных изделий действуют те же правила: без кодов Data Matrix не пропускают через таможню. С 1 марта 2024 года маркировка обязательна для всех медицинских изделий. Коды наносятся либо на производстве, либо на таможенном складе перед ввозом в Россию.

Как получить коды маркировки для медицинских изделий

Чтобы получить коды маркировки для медицинских изделий, нужно пройти несколько этапов в системе «Честный ЗНАК». Каждый шаг важен — от подготовки до печати кодов.

Шаг 1. Подготовка

Сначала оформите усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Она нужна для регистрации и подписания документов в системе. Установите программы для работы с подписью — криптопровайдер и плагин для браузера. Без них вы не сможете подписывать заявки и работать в личном кабинете.

Шаг 2. Регистрация

Перейдите на официальный сайт «Честного ЗНАКА» и зарегистрируйтесь. После этого вступите в ассоциацию «ГС1 РУС». Там вы получите коды GTIN — они нужны, чтобы система могла идентифицировать вашу продукцию.

Шаг 3. Описание товаров и получение GTIN

В личном кабинете «Честного ЗНАКА» подробно опишите каждое медицинское изделие. Укажите характеристики и тип изделия. Затем получите глобальный номер товарной позиции (GTIN) в «ГС1 РУС». Это уникальный код, по которому товар распознаётся в системе.

Шаг 4. Заказ и получение кодов маркировки

Войдите в личный кабинет системы и откройте раздел «Станция управления заказами». Создайте заявку, выберите категорию «Медицинские изделия» и заполните форму. После отправки заявки оплатите заказ и получите готовые коды в виде файла. Распечатайте их и нанесите на упаковку продукции.

Сроки маркировки медицинских изделий

С 1 марта 2025 года вступило в силу Постановление Правительства РФ №860. Теперь к обязательной маркировке добавлены медицинские перчатки. На каждую упаковку нужно будет наносить код Data Matrix.

С этой даты производители и поставщики начнут маркировать перчатки при выпуске и продаже. Это позволит точно отслеживать путь товара от завода до покупателя и снизить риск подделок.

С 1 сентября 2025 года вводится поэкземплярный учёт. Теперь каждая единица товара должна быть отражена в системе маркировки при передаче и приёмке.

Передавать данные обязаны все участники рынка — от производителей и импортёров до больниц, аптек и магазинов. Это требование распространяется на всех, кто работает с медицинскими перчатками.

Срок передачи данных о движении медицинских перчаток и санитарно-гигиенических изделий при недержании перенесли. Направлять информацию в систему «Честный ЗНАК» нужно будет с 1 марта 2026 года. Ранее планировалось начать это с 1 сентября 2025 года.

Общие сроки нанесения маркировки после получения кодов: 30 дней, если делаете самостоятельно, и 365 дней, если печатаете в типографии. 

Срок на получение кодов в системе «Честный ЗНАК» составляет 30 дней.

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Структура маркировочного кода

Согласно Постановлению Правительства РФ №818, для маркировки товаров можно использовать два типа структуры кода Data Matrix. Это стандартная длинная и укороченная структуры. Обе формируются по правилам GS1 Data Matrix и содержат специальные группы данных.

Первая структура — длинная и считается основной 

Она включает четыре группы данных, каждая со своим идентификатором. В начале кода всегда стоит символ FNC1.

Первая группа содержит 14 цифр — это код товара (AI = 01). 

Вторая — 13 символов, где зашифрованы страна ЕАЭС и серийный номер (AI = 21). Государство указывает оператор системы, а серийный номер может сформировать участник рынка.

Третья группа (AI = 91) — это 4 символа, обозначающие номер ключа проверки. 

Четвёртая (AI = 92) — 44 символа, содержащие сам код проверки. Всё это вместе и образует длинный код Data Matrix.

Формат выглядит так: 01 + 14 цифр (код товара) + 21 + 13 символов (страна и номер) + 91 + 4 символа (номер ключа) + 92 + 44 символа (код проверки).

Вторая структура — укороченная 

Она состоит из трёх групп данных и также использует символику GS1 Data Matrix с признаком FNC1.

Первая группа (AI = 01) – это код товара из 14 цифр. 

Вторая (AI = 21) – 6 символов, где зашифрованы страна ЕАЭС и серийный номер. Эти данные формируют код идентификации упаковки или набора.

Третья группа (AI = 93) содержит 4 символа – это код проверки, который создаёт оператор системы.

Формат короткого кода: 01 + 14 цифр (код товара) + 21 + 6 символов (страна и номер) + 93 + 4 символа (код проверки).

Ведение поэкземплярного учёта медицинских изделий

Поэкземплярный учёт медицинских изделий — это система, где каждое изделие имеет свой уникальный код и отслеживается отдельно через «Честный ЗНАК».

Главное отличие от объёмно-сортового учёта в том, что поэкземплярный учёт показывает движение каждого изделия отдельно. Он не считает общее количество товаров.

Система отслеживает путь каждой единицы — от ввода в оборот до продажи или использования.

С 1 сентября 2025 года такой учёт обязателен для всех медицинских изделий, введённых в оборот. Каждое изделие получает индивидуальный код Data Matrix, который нужно сканировать при продаже, передаче или применении.

Чтобы упростить работу, можно использовать 1С или другие программы, подключённые к «Честному ЗНАКУ». Они позволяют автоматически сканировать изделия и передавать данные без ручного ввода.

Чтобы работать с системой, компания должна зарегистрироваться в «Честном ЗНАКЕ» и выбрать группу «Медицинские изделия». 

При передаче товаров в медицинские учреждения коды не выводятся из оборота. Их нужно просто передать на баланс больницы или клиники через УПД в системе ЭДО.

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Штрафы и ответственность за нарушения требований маркировки

Ответственность за нарушения при маркировке установлена КоАП и УК РФ. Она зависит от тяжести последствий и вида нарушения. Наказание может быть назначено как должностным, так и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям. 

Размер штрафа зависит от характера нарушения и статуса нарушителя. Чем серьёзнее нарушение, тем выше сумма взыскания.

Продажа немаркированного товара:

  • Для юрлиц: от 50 000 до 300 000 ₽.
  • Для ИП: от 5 000 до 10 000 ₽.
  • Для должностных лиц: от 5 000 до 10 000 ₽.

Отсутствие передачи сведений в систему «Честный ЗНАК»:

  • Для юрлиц: от 50 000 до 100 000 ₽.
  • Для ИП: от 5 000 до 10 000 ₽.
  • Для должностных лиц: от 2 000 до 10 000 ₽.

Несоответствие данных в системе:

  • Для юрлиц: от 20 000 до 100 000 ₽.
  • Для ИП: от 1 500 до 5 000 ₽.
  • Для должностных лиц: предупреждение или штраф до 5 000 ₽.

Продажа товара с просроченной маркировкой:

  • Для юрлиц: от 100 000 до 300 000 ₽.
  • Для ИП: от 10 000 до 30 000 ₽.
  • Для должностных лиц: от 5 000 до 20 000 ₽.

Дополнительно нарушения могут повлечь за собой конфискацию товара, приостановку деятельности до 90 суток.

Как подавать сведения о выводе из оборота медизделий

Сведения о выводе медицинских изделий из оборота передаются через личный кабинет в системе ЧЗ. Это можно сделать вручную или загрузить файл в формате XML или CSV.

При продаже товары автоматически выводятся из оборота через онлайн-кассу. Для этого система передаёт данные о каждой операции.

Медицинские учреждения должны указывать причину вывода изделия. Для просроченных товаров выбирают «Использование для медицинского применения», а для утилизации или уничтожения – «Конец срока службы».

Вопросы по теме

С каких дат введена обязательная маркировка для разных групп медизделий?

Маркировка медицинских изделий вводится поэтапно. Первый этап начался 1 сентября 2023 года — тогда начали маркировать обеззараживатели воздуха, ортопедическую обувь и вкладные элементы.


С 1 марта 2024 года список расширился. К маркировке добавили томографы, коронарные стенты, слуховые аппараты и изделия при недержании.


С 1 сентября 2024 года для этих товаров заработал поэкземплярный учёт. Теперь каждое изделие получает свой уникальный код и отслеживается в системе «Честный ЗНАК».

Как зарегистрироваться в системе для работы с медицинскими изделиями?

Чтобы зарегистрироваться в системе маркировки медицинских изделий, сначала нужно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Она понадобится для входа и подписания документов.


Далее пройдите регистрацию в личном кабинете на сайте «Честного ЗНАКА». Войдите с помощью УКЭП, заполните профиль и добавьте товарную группу «Медицинские изделия».


После этого заключите договор с оператором фискальных данных (ОФД) и оператором электронного документооборота (ЭДО). Эти системы передают сведения о продажах и движении товаров.


Также подготовьте оборудование для работы с маркировкой. Вам понадобится 2D-сканер для считывания кодов Data Matrix.

Кто оплачивает нанесение кодов: производитель или дистрибьютор?

Оплату кодов маркировки берёт на себя производитель или импортёр товара. Именно они обязаны нанести код и ввести товар в оборот до его передачи дальше по цепочке.


Покупка кодов осуществляется через систему «Честный ЗНАК». После оплаты коды можно распечатать и разместить на упаковке или этикетке.


Дистрибьюторы не оплачивают и не наносят коды. Их задача — проверить, что маркировка есть и данные в системе указаны корректно.

Сколько времени действителен заказанный код, если медизделие ещё не выпущено?

30 дней — при нанесении кода маркировки на производстве, 365 дней — в типографии.

Как наносить код на упаковку МИ (производителю или поставщику)?

Существует несколько способов нанести код маркировки на товар.


Прямое нанесение. Код печатается сразу на упаковку или этикетку, например на крышку бутылки с водой. Это удобно для товаров, у которых есть место для печати.


Этикетирование. На упаковку наклеивается стикер с уже напечатанным кодом. Такой способ подходит, если прямое нанесение невозможно.


Типографское нанесение. Коды печатаются в типографии прямо на упаковке. Это удобно при массовом производстве, когда упаковку изготавливают заранее.

Как отражать движение медицинских изделий в системе?

Чтобы отражать движение медицинских изделий в системе, нужно зарегистрироваться в «Честном ЗНАКЕ». Затем настроить учётную программу, чтобы данные передавались автоматически. Для работы понадобятся сканеры штрихкодов и «Регистратор выбытия» — он нужен организациям, которые оказывают медицинскую помощь.

Нужно ли сканировать каждое медицинское изделие при продаже в аптеке или медучреждении?

Да, каждый проданный медицинский товар нужно отсканировать по коду маркировки. В аптеках это делают при продаже, а в медучреждениях — при использовании или списании изделий. Так система «Честный ЗНАК» отслеживает движение продукции и подтверждает, что она легальная.

Как правильно списывать бракованные или просроченные изделия?

Если товар оказался бракованным или просроченным, его нужно списать через систему «Честный ЗНАК». Для этого оформляется документ «Вывод из оборота». Коды маркировки сканируются, в форме указывается причина списания, а документ подписывается электронной подписью. После этого товар уничтожают или утилизируют.

Как оформить возврат поставщику с маркировкой?

Чтобы вернуть маркированный товар поставщику, нужно оформить электронный документ — УКД или корректировочный счёт-фактуру. В нём указываются коды маркировки. Документ отправляется в систему «Честный ЗНАК» через ЭДО или личный кабинет. Обязательно согласуйте возврат с поставщиком и дождитесь подтверждения приёма товара.

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Маркировка медицинских изделий: правила, перечень, требования «Честного ЗНАКА» — Точка Банк