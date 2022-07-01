Бар — формат бизнеса, который может принести владельцу хорошую прибыль. Стартовые инвестиции могут быть небольшими, а наценка на напитки и закуски — высокой. Разбираемся, как открыть бар с нуля и составляем бизнес-план.

Кто может открыть: ИП, ООО, самозанятый

В России есть три основных статуса, в которых можно вести бизнес.

1. Индивидуальный предприниматель (ИП). В этом статусе можно продавать только лёгкие алкогольные напитки, например, пиво или сидр. Подойдёт для пивного бара или заведения с крафтовыми напитками.

2. Общество с ограниченной ответственностью (ООО). Компания может продавать не только пиво, но и крепкий алкоголь. Если предприниматель решит ввести его в меню, надо будет получить лицензию от Росалкогольрегулирования.

3. Самозанятость. Этот статус не подходит для владельца бара. Самозанятые не имеют права продавать алкоголь — даже лёгкое пиво считается подакцизным товаром. А продавать подакцизные товары в статусе самозанятого нельзя.

Пример Алексей собирается открыть бар на 30 мест. Он хочет продавать только лёгкие напитки, так что лицензия ему не нужна. Алексею будет достаточно статуса ИП. Николай и Максим — друзья. Они хотят открыть большой бар, в котором будут проходить вечеринки. Владеть бизнесом они планируют в равных долях. Им нужно выбрать статус ООО и получить лицензию на алкоголь, а на этапе регистрации компании указать, что они оба будут учредителями.

Важно: ИП и ООО, которые торгуют спиртными напитками, должны зарегистрироваться в ЕГАИС. В этой системе государство контролирует оборот алкоголя.

Какую систему налогообложения выбрать

Есть несколько распространённых систем налогообложения. Для баров обычно используют одну из этих:

1. Общая система налогообложения (ОСНО). Подходит для ИП и ООО. Её автоматически назначают при регистрации, так что пользоваться ей могут все. Но на практике её обычно выбирают крупные компании с высокими доходами и большим количеством сотрудников. На ОСНО сложное ведение бухгалтерского учёта, так что приходится нанимать бухгалтера, а это редко входит в планы владельцев маленьких баров.

2. Упрощённая система налогообложения (УСН). Она подходит для ИП и ООО. Бывает двух видов: налог платят только с доходов (6%) или с чистой прибыли (15%). Предприниматель может сам выбирать подходящий вариант. Но важно помнить про ограничения: на УСН в бар можно нанять не больше 130 человек, а годовой заработок за год не должен превышать лимит. Сумма ежегодно меняется, сейчас это 450 млн рублей.

Предпринимателям доступен новый налоговый режим АУСН. На нем не надо сдавать налоговую отчётность, вести КУДИР, платить фиксированные взносы ИП и страховые взносы за работников. Учёт доходов и расходов будет вестись в личном кабинете налогоплательщика.

АУСН можно протестировать, но есть несколько требований. Например, работать в баре должно не больше 5 человек, а доход не может превышать 60 миллионов рублей. Подробнее узнать об этом режиме можно в налоговой. Альбина Кильчукова бухгалтер Точки

3. Патентная система налогообложения (ПСН). Подойдёт для ИП, которые откроют бары с готовыми слабоалкогольными напитками. Например, пивом, сидром или медовухой, купленными у поставщиков. Есть и список ограничений. К примеру, в баре может работать максимум 15 человек, а разрешённый доход — 60 миллионов в год. Нюансы патентной системы зависят от региона, поэтому их стоит уточнить дополнительно.

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Как выбрать помещение

При выборе помещения под бар изучите окрестности. Есть целый список ограничений, в частности, рядом с заведением не должно быть школ и спортивных сооружений.

Лучше выбирать для бара проходимое место: неподалёку от бизнес-центров или жилых высоток. Учитывайте трафик прохожих и обращайте внимание на то, кто ходит мимо. Если это молодые мамы, которые идут с прогулки, вряд ли они станут вашими постоянными клиентами. Зато офисные сотрудники, скорее всего, будут забегать на пару пенного.

Обратите внимание на помещения, в которых уже работали бары или кафе. Вероятно, там многое приспособлено для работы, а значит — вы сможете сэкономить.

Площадь бара в многоквартирных домах и на прилегающих территориях должна быть не менее 20 квадратных метров, но в разных регионах требования могут отличаться. Поэтому их нужно узнавать в вашем городе.

Обычно в помещении есть, как минимум, зал для гостей, кухня, туалет и подсобное помещение. Перед принятием решения об аренде или покупке продумайте весь цикл работы с нуля: куда будут приезжать поставщики, как будут загружать пиво, где будут готовить повара и сколько туалетов понадобится, чтобы избежать очередей. Обратите внимание и на менее очевидные нюансы, например, высоту стойки бара — всем ли будет удобно за ней стоять?

Соберите в одну папку все документы о помещении: договор аренды, технический паспорт, поэтажный план. Также получите разрешение Роспотребнадзора, заключение о пожарной безопасности и заключите договор о вывозе отходов.

После начала работы бара не забудьте отправить уведомление об открытии заведения в Роспотребнадзор.

Как найти поставщиков

Выбор поставщиков для бара зависит от концепции. На старте продумайте, что вы открываете: бар с крафтовым пивом, немецкий пивной ресторан или тусовочное место для вечеринок. Заранее изучите меню любимых заведений и составьте список напитков и блюд, которые хотите видеть у себя. А потом приступайте к поиску тех, кто будет их привозить.

1. Поставщики алкоголя. Их можно искать в специальных каталогах, на платформах оптовых закупок или по отзывам знакомых, которые уже открыли бары. Лучше выбирать тех, кто работает сразу с несколькими производителями: так вы сможете предлагать гостям разные напитки и отслеживать, какие нравятся больше.

Можно работать напрямую с заводами, но это неудобно, если вы хотите большой ассортимент. Придётся заключать контракты сразу с несколькими производителями, а это дополнительная нагрузка.

Надёжные поставщики пива часто предлагают бесплатное оборудование: кеги, краны, пеногасители. Если устраивают остальные условия, выгоднее выбрать такого поставщика.

2. Поставщики еды. Изучите каталог поставщиков и подберите того, кто сможет привозить вам лучшие товары по комфортной цене. У вас может быть несколько контрактов: по одному привозят снеки, по другому — полуфабрикаты, по третьему — безалкогольные напитки.

Проверьте надёжность нового поставщика в реестре недобросовестных поставщиков или просто по отзывам в интернете. Запросите сертификаты качества и документы, которые могут понадобится при проверках. Если планируете долгое сотрудничество, узнайте о специальных условиях — для постоянных клиентов почти всегда есть хорошие предложения. Например, замороженные луковые кольца могут стоить 500 рублей за килограмм вместо 600, если вы возьмёте большую коробку.

Каким должен быть ассортимент

Классический ассортимент пивного бара: закуски, горячие блюда и пенное. Меню зависит от масштаба бара, но вот минимум, который можно использовать даже в небольшом заведении:

Холодные закуски: сырная тарелка, копчёная или вяленая рыба, мясное ассорти, сухарики, чипсы, сырные шарики.

Горячие закуски: гренки, кольца кальмара, луковые колечки, жареный сыр.

Горячие основные блюда: куриные крылышки, хот-доги, колбаски-гриль, бургеры.

Гости будут благодарны, если вы дадите им перчатки или влажные салфетки, чтобы вытереть руки после еды.

Алкогольные напитки: пиво, сидр, медовуха.

Безалкогольные напитки: чистая вода, газировка, соки, чай, кофе.

Корректируйте ассортимент по ходу работы: обычно владелец быстро видит выигрышные и провальные позиции меню. Их нужно вовремя заменять на новые.

Как нанимать персонал

Владелец бара должен зарегистрироваться в качестве страхователя, чтобы законно нанимать сотрудников и делать за них отчисления. Руководство ООО получает статус страхователя ещё на этапе регистрации компании, а индивидуальный предприниматель может отправить заявление в ФСС в течение 30 дней после оформления первого работника.

С каждым сотрудником надо пройти 5 основных шагов:

1. Оформить приказ о приёме на работу, внести информацию в трудовую книжку и личную карточку.

2. Заключить договор по ТК РФ, в котором будет прописаны условия работы человека. Если сотрудник лично отвечает за сохранность имущества, можно заключить и договор о материальной ответственности.

3. Отправить работника на медосмотр. Он должен пройти обследования и получить санитарную книжку.

Если человек работает в заведении, но не трогает еду и не работает напрямую с гостями, ему тоже нужна медкнижка. Так работодатель избежит волнений о безопасности гостей, а во время проверок будет спокоен.

4. Заполнить форму СЗВ-ТД и направить её в Пенсионный фонд России.

5. Подробно прописать рабочие инструкции и убедиться, что сотрудник внимательно с ними ознакомился. Подписать приказ об охране труда и завести специальные журналы для записей об инструктаже.

Обычно в штате работает, как минимум, 2 бармена, 2 повара, 2 официанта и 1 уборщик. Так они могут чередоваться и подбирать удобный график.

Как продвигать бар

Протестируйте разные способы продвижения и выберите те, которые окажутся эффективными в вашем городе.

1. Придумайте фишку заведения. У вас может быть спортбар, бар с ежедневными концертами или бар в советском стиле. Когда вы сформулируете концепцию, сможете адаптировать под неё меню, интерьер и стратегию рекламы.

2. Проводите тематические встречи. Например, собирайте гостей на «День быстрых знакомств» или «Праздник ирландского танца». По пятницам приглашайте местных музыкантов и кавер-группы.

3. Устраивайте акции: «вторая кружка пива в подарок» или «при покупке трёх бокалов гренки бесплатно». Некоторые акции можно проводить в непопулярное время, например, если у вас нет гостей в обеденное время, привлекайте их бизнес-ланчем или подарочным бокалом пенного.

4. Раскручивайтесь в соцсетях. Настройте таргетную рекламу на совершеннолетних людей, которые живут и работают неподалеку. Расскажите о том, что открыли бар, анонсируйте акции для именинников или новости о концертах.

5. Продумайте бонусную систему. Постоянные клиенты могут получать каждый шестой ланч бесплатно или первыми дегустировать новые напитки.

Эти способы можно применять по отдельности, но их сочетание принесёт больший эффект.

Важно: соблюдайте закон о рекламе алкоголя. Есть длинный список ограничений, например, в рекламе нельзя призывать утолить жажду алкоголем или утверждать, что пиво полезно для здоровья.

Расходы на старте и бизнес-план

Сумма, которую надо будет потратить на запуск бара, зависит от его масштаба. На небольшой пивной бар понадобятся одни вложения, на большое заведение с концертной площадкой — другие. Вот минимум, который нужен для открытия бара:

Аренда помещения — от 50 000 рублей

Мебель и декор — от 100 000 рублей

Кухонное оборудование — от 100 000 рублей

Пивное оборудование — от 60 000 рублей

Посуда и расходные материалы — от 10 000 рублей

Продвижение — от 10 000 рублей

Зарплата сотрудников — от 200 000 рублей

Стартовая закупка продуктов и напитков — от 50 000 рублей

Автоматизация работы бара — от 50 000 рублей

Онлайн-кассы — от 15 000 рублей

Дополнительные расходы — 100 000 рублей

Итого: от 745 000 рублей

Это примерный расчёт для маленького бара на 15–20 мест. Затраты на более крупные бары составляют миллионы.

Когда бизнес окупится

Сроки окупаемости пивного бара могут колебаться от нескольких месяцев до нескольких лет. Это зависит от локации, площади, среднего чека и эффективности продвижения.

— Маленький бар на 15–20 человек может окупиться в течение 1–2 лет.

— Бар на 50–70 человек обычно окупается в течение 2–3 лет

— Большой бар окупится в среднем за 3–4 года