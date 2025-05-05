Топ идей для бизнеса на дому

Работать на дому может любой дееспособный человек с 14 лет. Главное, чтобы бизнес был зарегистрирован в ФНС и соответствовал требованиям законодательства. В этой подборке — идеи бизнеса на дому, которые могут принести доход. Выбирайте то, что по душе, — и начинайте своё дело.

Какой бизнес можно вести из дома

Если деятельность не мешает соседям, не требует лицензирования, не нарушает СанПиН и другие нормативы, ей можно заниматься на дому. Но не все сферы бизнеса подходят для дома. Например, оборудовать жилое помещение под промышленное производство не получится.

Варианты бизнеса на дому:

Творческий бизнес. Хендмейд: мыло, свечи, одежда, дизайн — всё, что можно создавать руками.

Технические услуги. Ремонт техники, сборка мебели.

Онлайн-услуги. Консультации, курсы, дизайн, ведение соцсетей, создание сайтов, копирайтинг.

Услуги офлайн. Уход за животными, уборка, помощь пожилым, няни, доставка еды на заказ, выращивание растений.

Обучение. Репетиторство, языки, музыка, подготовка к экзаменам.

Домашний бизнес можно подстроить под себя: в комфортном ритме, с любимыми задачами и своими правилами. Где-то можно обойтись без вложений, а где-то потребуются время и деньги. Но главное — вы сами управляете своим делом и делаете всё так, как удобно вам. Например, ИП могут выбрать удобный тариф для расчётного счёта и необходимые банковские сервисы.

Подберём подходящий тариф Какой у вас бизнес? ИП ООО Какой у вас годовой оборот? 0 ₽ 100 000 000 ₽ Торгуете на маркетплейсах? Да Нет Сколько вы переводите физлицам в месяц? 0 ₽ 10 000 000 ₽ Сколько наличных вы снимаете в месяц? 0 ₽ 400 000 ₽ Вашему ИП меньше 90 дней? Да Нет Развернуть

Регистрация бизнеса на дому

В начале работы можно зарегистрироваться как самозанятый и платить налог на профессиональный доход — НПД. Оформить самозанятость могут физлица и ИП, которые зарабатывают тем, что создают сами. Например, пишут статьи или делают керамические фигурки на продажу.

Самозанятые платят налоги по льготным ставкам — 4% с дохода от физических лиц и 6% от юридических.

Есть лимит годового дохода — 2,4 миллиона рублей. При превышении лимита нужно будет открыть ИП и перейти на другую систему налогообложения. После регистрации в налоговой можно начинать продажи.

Рукоделие и производство

Если вам нравится создавать вещи своими руками, можете превратить рукоделие в прибыльный бизнес. Вещи, сделанные вручную, ценятся: их можно продавать в соцсетях, на маркетплейсах или на сайтах объявлений.

Пошив одежды и текстиля

Если есть интерес к шитью, попробуйте создавать аксессуары и одежду: начать можно с шоппера, юбки на резинке или платья простого кроя. Если получится и захотите работать дальше, сможете освоить искусство кройки и шитья, чтобы воплощать собственные идеи.

Минимальные вложения для старта: 30 000 рублей. Всё, что нужно для начала — швейная машинка, ткани и фурнитура. С этим набором можно начать создавать изделия и продавать их.

Изготовление сувениров и оригинальных подарков

Создавать красоту можно из разных материалов: холодный фарфор, полимерная глина, дерево, кожа и другие. Попробуйте разные материалы и создайте из них первые изделия. Это могут быть статуэтки, резные фигурки, кошельки, картхолдеры — в зависимости от материала.

Освоить новое дело помогут обучающие курсы и мастер-классы — многие из них бесплатны.

Минимальные вложения для старта: зависит от выбранного материала. Например, первые вложения для изделий из полимерной глины – от 5 000 рублей.

Изготовление мыла и косметики

Мыло из натуральных ингредиентов часто берут на подарки к праздникам. Если соберете клиентскую базу, сможете принимать регулярные заказы на Новый год, 8 Марта и другие праздники.

Минимальные вложения для старта: 15 000–20 000 рублей. На них можно купить мыльную основу, формы, эфирные масла, красители, упаковку. Начните с простых рецептов, протестируйте натуральные добавки — кофе, лаванду, травы.

Производство продуктов питания

Если вы умеете и любите готовить, попробуйте создавать сладости вручную. Это может быть шоколад, зефир, конфеты, торты или съедобные подарки.

Позаботьтесь о соответствии санитарным правилам и безопасности продукции.

Минимальные вложения: 20 000–30 000 рублей. На эту сумму можно купить миксер, формы, мешки для крема, весы, хорошее какао, шоколад, натуральные добавки.

Онлайн-бизнес и услуги

Есть сферы бизнеса, в которые можно войти без вложений в технику или оборудование. Здесь важно другое — навыки, опыт и готовность работать с людьми дистанционно.

Если захотите масштабироваться, вложения понадобятся. Например, на создание и продвижение сайта или запись онлайн-курсов.

Бизнес в сфере онлайн-образования

Подумайте, в какой сфере у вас есть профессиональный опыт, которым вы можете поделиться. Например, вы хорошо разбираетесь в маркетинге, программировании, дизайне или свободно разговариваете на иностранных языках.

Определите целевую аудиторию. Подумайте, кто будет заинтересован в ваших курсах: студенты или люди, желающие повысить квалификацию и освоить новую профессию.

Подготовьте контент. Создайте курс, видеоуроки или задания, которые будут интересны вашим будущим ученикам. Загрузите его в соцсети или на специальные платформы. Продвигайте обучение через социальные сети, рекламу и партнёрство, чтобы привлечь учеников.

Определитесь с форматом: репетиторство, курс или онлайн-школа. В зависимости от масштаба нужно будет выбрать форму регистрации бизнеса. Если будете работать самостоятельно, достаточно самозанятости. А если планируете нанимать сотрудников, понадобится ИП или ООО. При регистрации укажите код ОКВЭД – 85. Он включает в себя всё, что касается образования: от репетиторства и курсов до онлайн-школ и тренингов.

Консультационные услуги

Консультационные услуги нужны в разных сферах: финансы, психология, маркетинг, юриспруденция, HR и многое другое. Такая деятельность не требует офиса или команды — вы можете организовывать всё из дома, работая через Zoom, мессенджеры или e-mail. Главное — хорошо понимать свою тему и уметь просто объяснять сложное.

Если у вас уже есть опыт или образование в какой-то области, вы можете открыть свою консультационную практику и превратить её в стабильный источник дохода.

Определите тему, в которой вы эксперт, и оцените спрос на консультации. Для этого можно пройтись по форумам и соцсетям, провести несколько бесплатных консультаций, чтобы оценить свои силы. Если всё получится, соберите простое портфолио — напишите кейсы, покажите свой опыт в соцсетях.

Создание и продажа инфопродуктов

Инфопродукты — это знания, упакованные в удобный формат, который человек может купить и использовать. Это не физический товар, а полезная информация, которую вы передаёте другим.

Инфопродукты могут быть самыми разными, и всё зависит от того, что вы умеете и как хотите передать свои знания другим. Например, если хорошо готовите, можно создать кулинарный курс. Если вы специалист по фотографии, можно записать уроки по фото. Главное — чтобы это было полезно и удобно людям!

Найдите свою нишу. Не гонитесь за популярными темами, а выберите то, в чём вы действительно эксперт и что будет полезно вашей аудитории.

Выберите формат, который подойдёт вашей аудитории. Видеоуроки, текстовые гайды, чек-листы, марафоны, вебинары. Например, если ваша аудитория занята и не имеет времени, сделайте короткие и ёмкие видео.

Создайте контент, который поможет решать реальные проблемы. Не просто расскажите, как что-то сделать, а покажите на примерах, решите конкретные задачи аудитории.

Продавайте с конкретным предложением. Например, «5 рецептов домашнего мыла для старта бизнеса».

Выберите платформу, которая будет вам удобна. Начните с бесплатных — Telegram или VK.

Настройте процесс покупки для вашей аудитории. Убедитесь, что процесс оформления заказа прост и понятен.

Продвигайтесь через реальные отзывы и кейс-стадии. Попросите первых клиентов поделиться впечатлениями.

Анализируйте рынок и улучшайте продукт. Отслеживайте, что работает, а что нет, и меняйте стратегию развития.

Работа с контентом и копирайтинг

Копирайтинг — индустрия, в которую можно входить с минимальными вложениями и расти до уровня личного бренда или агентства. Задача копирайтера — писать тексты. Это могут быть SEO-статьи, карточки товаров для маркетплейсов, блоги от лица компаний и многое другое.

Требования к копирайтерам в 2025 году выше, чем раньше. Новички по-прежнему могут начинать работать на биржах, но оплата для новичков там очень низкая. Заказы с высокой оплатой требуют соответствующего уровня мастерства. Поэтому в копирайтинг лучше заходить с профильным образованием или опытом в написании текстов.

Персональные услуги

Персональные услуги можно оказывать на дому: делать маникюр, ухаживать за животными, вести индивидуальные тренировки. Можете работать дома или выезжать к клиентам — часто это выгоднее, чем аренда офиса или кабинета.

Услуги по уходу за животными

Когда хозяева животного уезжают на отдых или много работают, за питомцем нужно присматривать: кормить, выгуливать, играть. Если любите животных, можете начать без вложений. Просто выложите объявление на Avito и укажите стоимость услуги.

Средняя цена услуги по выгулу животных от 300 руб. в час. Вы можете брать сразу несколько животных и зарабатывать больше.

Личный тренер

Если занимаетесь спортом и прошли обучение на фитнес-тренера, можете работать не в зале, а на дому или онлайн.

Услуги тренера в фитнес-центре могут стоить от 2000 рублей за занятие, а онлайн-тренировки — от 1000 рублей. Работая онлайн, вы экономите на аренде зала и проезде, а клиенты получают индивидуальные занятия и внимание тренера.

Выращивание и разведение

Выращивание и разведение — это один из самых прибыльных видов бизнеса на дому, который с каждым годом становится всё более популярным. Вы можете начать с малого, например с разведения декоративных растений или домашних животных, и постепенно расширять свой бизнес.

ПРИМЕР Примером такого успеха является история Игоря Пугач-Рапопорта, который с 1999 года занимается разведением кактусов и суккулентов. Изначально это было просто хобби, но с течением времени он создал успешный интернет-магазин «Кактусёнок», а его бизнес охватывает всю Россию. Сейчас у Игоря три теплицы, и его растения пользуются спросом по всей стране.

Выращивание растений и микрозелени

Если вы хотите начать бизнес по выращиванию растений или микрозелени, сразу нацеливайтесь на крупных клиентов — кафе, рестораны и супермаркеты. Чтобы начать с ними работать, нужно просто показать качество и свежесть вашей продукции. Многие заведения предпочитают местных поставщиков.

Если хотите работать с крупным бизнесом, надо зарегистрировать ИП и открыть расчётный счёт. Это позволит заключать договоры с юридическими лицами, получать официальные заказы и прозрачно вести бухгалтерию.

Для выращивания растений используйте код ОКВЭД 01.13, а для продажи — 46.3.

Технические и ремонтные услуги

Разбираетесь в ремонте? Умеете работать с инструментами? Тогда вы можете открыть собственный бизнес по техническим и ремонтным услугам. Сначала можно брать небольшие заказы от друзей или соседей, а потом потихоньку расширять свою клиентскую базу.

Ремонт и обслуживание техники

Если умеете чинить бытовую технику, можно заняться её ремонтом и обслуживанием. Холодильники, стиральные машины, пылесосы, мультиварки — всё это часто ломается. Начните с техники, в которой хорошо разбираетесь.

Публиковать объявления можно на Avito. На старте цены могут быть чуть ниже, чем у конкурентов, но когда соберёте много положительных отзывов, смело повышайте расценки.

Создание сайтов и разработка приложений

Если интересуетесь разработкой, можно подробнее изучить тему и начать делать несложные сайты или лендинги. Если опыта мало, сделайте 2–3 проекта «в стол» или для знакомых — показать, что именно вы умеете. Например, сайт на Tilda или лендинг на HTML/CSS.

Искать клиентов можно на биржах, например Freelancer, Kwork, Upwork. Простые лендинги стоят от 10 000 рублей, если выйти на поток, можно зарабатывать большие суммы.

Заключение

Как видите, вариантов начать зарабатывать из дома больше, чем кажется на первый взгляд. Неважно, мужчина вы или женщина, работаете ли вы руками или за компьютером — главное, чтобы дело приносило удовольствие и доход.