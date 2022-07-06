Как настроить рекламу в MyTarget

MyTarget – это настоящий маст-хэв в списке рекламных инструментов. Эта система позволяет размещать рекламу во ВКонтакте, Одноклассниках и других проектах холдинга VK, например, на площадке объявлений «Юла» и в сервисе доставки еды Delivery Club. Реклама в этой системе способна охватить до 90% пользователей Рунета, что очень привлекательно для бизнеса!

Сегодня мы настроим рекламу в myTarget в формате «Вопрос – ответ», последовательно пройдя по всем важным шагам.

Шаг 1. Какую цель выбрать для запуска?

Нажав «Создайте рекламную кампанию», вы увидите список рекламных целей, разделённых на 2 группы. Среди них вам нужно будет сделать выбор.

Разберёмся, что тут есть.

Раздел «Конверсии»

Здесь сгруппированы инструменты,с помощью которых вы можете достигать конкретные бизнес-цели.

Трафик – повысить число переходов на сайт.

сайт. Установки приложения – увеличить число скачиваний приложения из Google Play или AppStore.

Google Play или AppStore. Вовлечение в приложение – увеличить число действий в приложении (например, покупок).

приложение – увеличить число действий в приложении (например, покупок). Действия в социальных сетях – привлечь больше реакций: лайков, комментариев и т. п.

социальных сетях – привлечь больше реакций: лайков, комментариев и т. п. Привлечение в социальных играх – привлечь больше игроков во встроенные приложения во ВКонтакте и Одноклассниках.

социальных играх – привлечь больше игроков во встроенные приложения во ВКонтакте и Одноклассниках. Продажи продукта из каталога – показывать пользователям объявления о конкретных товарах из каталога. Здесь есть сложности, о них расскажем ниже.

каталога – показывать пользователям объявления о конкретных товарах из каталога. Здесь есть сложности, о них расскажем ниже. Посещение точек продаж – привлечение клиентов в офлайн-магазины компании.

Сложность с продажами продукта состоит в том, что нужно загрузить продуктовый фид – таблицу со списком товаров. Она должна содержать названия, цены продуктов, ссылки на изображения и другие сведения, нужные для конструирования объявления. Больше информации можно получить тут. Для создания фида может потребоваться помощь профессионального таргетолога.

Раздел «Узнаваемость»

Здесь находятся инструменты, которые повышают узнаваемость вашей компании или продукта. То есть такая реклама не предполагает, что пользователь сразу же совершит какое-то действие. Хотя некоторые цели, такие как «Охват», могут также привлечь трафик на сайт, если пользователь кликнет по объявлению.

Охват – показать вашу рекламу как можно большей аудитории.

можно большей аудитории. Просмотр видео – повысить число просмотров видеоролика. Например, перед началом просмотра другого видео человек увидит рекламный преролл.

началом просмотра другого видео человек увидит рекламный преролл. Аудиореклама – добавить звуковой ролик, например, между прослушиванием треков ВКонтакте.

Специальные возможности – реклама в партнёрских сетях. Например, баннеры на «Юле».

партнёрских сетях. Например, баннеры на «Юле». Продукты VK – реклама товаров формата in-stream в видеороликах (то есть прямо внутри просматриваемого стороннего видео).

видеороликах (то есть прямо внутри просматриваемого стороннего видео). Наружная реклама – реклама на билбордах, суперсайтах, ситибордах и медиафасадах в крупных городах России.

билбордах, суперсайтах, ситибордах и медиафасадах в крупных городах России. Indoor-реклама – реклама на экранах, размещённых в супермаркетах «Перекрёсток».

Под списком рекламных целей размещено поле для ссылки на рекламируемый объект: сайт, сообщество в соцсети, пост и т. д. Оно зависит от выбранной цели. А иногда, например, для наружной рекламы, оно и вовсе будет отсутствовать. Обязательно заполните это поле для продолжения настройки.

Продолжим на примере одной из самых популярных целей – «Трафик».

На следующем экране система выдаёт прогноз доступной аудитории, примерную ставку и объём аудитории, которую получится охватить из всей доступной.

Завершающий штрих этого этапа – выбор названия рекламной кампании (РК). По умолчанию это «Новая кампания + текущая дата + текущее время». Можно оставить как есть или изменить.

Если вы хотите запускать рекламу не только в myTarget, но и в Яндекс.Директе, воспользуйтесь сервисом Точка Реклама. Достаточно рассказать о своём бизнесе, и сервис сам создаст рекламные кампании для ВКонтакте, Одноклассников и Яндекса. Вы не только сэкономите время, но и сможете выбрать наиболее эффективный рекламный канал. Подробнее

Шаг 2. Как настроить таргетинг?

Ниже названия кампании мы видим поля, заполнение которых определит настройки таргетинга. Таргетинг (от слова target – цель) – это все те параметры, которые определяют, на кого будет нацелено объявление. То есть здесь мы выбираем характеристики аудитории, которой собираемся показывать рекламу.

Разумеется, нет каких-то «универсальных характеристик», которые будут оптимальны для любой кампании. Нужно знать вашу целевую аудиторию по максимальному числу параметров. Рассмотрим самые важные из них.

Пол

Поначалу всё кажется простым: можно выбрать только мужчин, только женщин или мужчин и женщин сразу. Однако есть подвох. Если выбрать и мужчин, и женщин, то есть всю аудиторию, в неё будут подмешаны те, чей пол система не смогла определить. Подмешивание этой категории – то есть пользователей, о которых платформа имеет мало информации – нередко ведёт к ухудшению рекламных показателей. Поэтому, если вам важно разделение показов на мужчин и женщин (например, из-за разных рекламных креативов), рекомендуем создать не одну кампанию, а две отдельных. В их настройках будет отличаться только гендер.

Возраст

Можно указать конкретный возраст (например, 35 лет), диапазон (35-40 лет), набор возрастов (35, 40 и 45 лет) или настроить таргетинг на тех, чей возраст система не смогла определить. Обратите внимание: по умолчанию стоит галочка «Охватить аудиторию близких возрастов». Эту аудиторию myTarget будет определять не по возрасту, а по поведению. Например, вы выбрали категорию 18-20 лет для рекламы вуза. Если не снять галочку, то эту же рекламу увидит и более возрастная аудитория, у которой схожее поведение. Хотя эти аудитории похожи, но второй группе будет уже совсем неинтересен вуз.

География

Здесь всё довольно просто: выбираем регион или несколько регионов для показа рекламы. Отметим две тонкости.

При выборе по городам и регионам (включён по умолчанию) регион нижнего уровня включается в регион большего уровня, если не отключить его отдельно. То есть при выборе таргетинга «Московская область» реклама по умолчанию будет показываться и в Москве, и в области. Если нужна только область, нужно сначала выбрать «Московская область», а потом ввести «Москва» и исключить её.

То есть при выборе таргетинга «Московская область» реклама по умолчанию будет показываться и в Москве, и в области. Если нужна только область, нужно сначала выбрать «Московская область», а потом ввести «Москва» и исключить её. Есть опция «Выбрать на карте». Вы указываете точку, а ниже появляется поле, где вы указываете радиус в километрах от этой точки. Доступны значения от 0,5 до 10. При выборе точки охват аудитории будет сравнительно небольшим, т. к. в этом случае myTarget покажет рекламу только тем пользователям, местоположение которых система смогла определить.

Интересы, поведенческие и социальные характеристики

Вот здесь открываются самые широкие возможности myTarget в области таргетинга. Описать все варианты в статье просто невозможно – нужно изучать разворачивающиеся списки.

Например, можно настроить РК на неработающих студентов, которые интересуются велосипедами. Понятно, что такая настройка не будет 100% точной. Система даже предупреждает жирным шрифтом о том, что будут выбраны пользователи, у которых есть хотя бы один интерес из списка. И все же такие настройки дают возможность весьма точно отсеять неинтересную для вас аудиторию.

Контекстный таргетинг

Ещё одна отличная возможность сделать аудиторию для показа рекламы в myTarget максимально целевой. Здесь можно выбрать аудиторию, которая вводила в поисковой строке определённые запросы. При этом доступны 3 вида настроек.

Собственно поисковые фразы. Если у вас есть данные – например, из Яндекс.Метрики, о том, по каким поисковым фразам идёт самый «горячий» трафик, можно использовать их при настройке рекламной кампании.

Минус-фразы. Они позволяют отсеять аудиторию, которая очевидно вам не подходит. Например, если вы рекламируете фан-сайт фильма «Дюна», вам поможет использование минус-фраз: «дюна музыка» и «дюна группа» (они нецелевые).

Они позволяют отсеять аудиторию, которая очевидно вам не подходит. Например, если вы рекламируете фан-сайт фильма «Дюна», вам поможет использование минус-фраз: «дюна музыка» и «дюна группа» (они нецелевые). Период поиска. Эта настройка позволяет учитывать, как давно пользователь использовал определённую фразу в поисковике с точностью до минуты. Самый большой из доступных периодов – 30 дней. ё

Группы и приложения социальных сетей

Здесь доступно всего 1 поле, где можно указать ссылку на одну или несколько групп либо приложений в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

В Одноклассниках можно выбирать только некоммерческие группы, а вот у ВКонтакте такого ограничения нет.

Что удобно, myTarget сразу показывает количество подписчиков группы – это позволяет прикинуть доступный объём аудитории. Разумеется, помним о том, что качество этих подписчиков нам неизвестно. И, если вы выбираете этот таргетинг, имеет смысл проверить процент «живых» подписчиков в целевом сообществе через один из сторонних инструментов.

Время

Здесь доступны два параметра: время и дни показа, а также период работы рекламной кампании.

Настройка времени и дней показа позволяет настроить расписание – когда реклама будет показываться пользователям, а когда будет приостанавливаться. В этой настройке есть смысл, когда вам точно известно, что горячий спрос на ваш продукт зависит от времени суток и дня недели. Иногда также эту настройку используют, чтобы пользователи переходили на сайт только в то время, когда активна служба поддержки.

Настройка периода рекламы позволяет сделать две вещи:

настроить отложенный запуск рекламной кампании. Это может быть полезно, к примеру, если вы знаете, что позже не будет времени на настройку, хотя РК не нужна прямо сейчас;

Это может быть полезно, к примеру, если вы знаете, что позже не будет времени на настройку, хотя РК не нужна прямо сейчас; ограничить последний день рекламной кампании. Эту опцию обычно выбирают при рекламе ограниченных по времени предложений: скидок, акций и др. Это позволяет избежать негатива от пользователей.

Шаг 3. Какую модель оплаты выбрать?

Первое, что здесь можно выбрать, – на что мы нацелены. Стандартные варианты – показы и клики. Выбор одного из них даёт либо максимум показов по минимальной цене, либо максимум кликов по минимальной цене. При выборе параметра «Клики» система будет стараться подобрать аудиторию, которая не просто соответствует выбранным таргетингам, но и заинтересована в продукте.

Второе – настройка аукционной стратегии. Здесь мы выбираем логику расхода бюджета. По умолчанию установлен вариант «Максимальное число кликов». Система сама будет выбирать, какую ставку установить для вашей рекламной кампании, чтобы она привлекла как можно больше кликов. Если рекламируете высококонкурентный товар, то учтите, что по этой стратегии возможен быстрый расход бюджета. Тогда как минимум при первом пробном запуске РК имеет смысл установить дневное ограничение бюджета.

Можно также выбрать более безопасные с точки зрения расходов варианты. Это «Фиксированная ставка», при котором система никак не будет менять назначенную стоимость, и «Минимальный расход», при котором управление остаётся на роботе, но не превышает указанного вами максимума.

Последняя опция – это установка дневного и общего лимита на рекламную кампанию, а также настройка стратегии: равномерное или быстрое распределение. Быстрое распределение выбирают тогда, когда есть цель в минимальные сроки охватить всю доступную аудиторию. Это актуально для краткосрочных предложений. Равномерное распределение доступно только при выборе периода РК и дневного лимита. Эта настройка сделает так, что ежедневно будет охвачено примерно одинаковое количество пользователей.

Шаг 4. Как создать рекламные объявления?

Какой формат рекламы выбрать?

Не волнуйтесь: вам не придётся самостоятельно выбирать из всего гигантского многообразия форматов myTarget. Так как ранее вы уже указали цель, система предложит только те форматы, которые под неё подходят. Они будут отображаться в интерфейсе друг под другом.

Дальнейший выбор зависит от следующих моментов.

Какой охват вы хотите получить. В зависимости от формата он отличается. Прогнозный охват можно посмотреть в левой части экрана при наведении на формат.

В зависимости от формата он отличается. Прогнозный охват можно посмотреть в левой части экрана при наведении на формат. На каких площадках вы хотите крутить рекламу. Они отмечены иконками. Кроме того, можно развернуть полный список мест размещения справа от названия формата.

Какие цены показов для вас приемлемы. Наведя на формат, вы увидите примерную ставку – сумму, которую myTarget будет списывать за 1000 показов или за клик (в зависимости от цели).

Наведя на формат, вы увидите примерную ставку – сумму, которую myTarget будет списывать за 1000 показов или за клик (в зависимости от цели). Какие креативы вы готовы подготовить. Например, если у вас есть только статические баннеры или фотографии для рекламы, то вряд ли стоит подключать видеоформаты. Для них лучше снять качественный рекламный ролик.

Что должно быть в объявлениях?

После выбора формата система показывает простой интерфейс элементов объявления: изображение либо видео и текстовые поля. Для всех полей чётко прописаны требования – разрешение, ограничение по символам, продолжительность видео и др. Заголовок должен максимально чётко называть товар или услугу, в дополнительном заголовке можно упомянуть ключевое преимущество покупки, а в тексте – больше выгод для покупателя. В окошке предпросмотра можно увидеть, какое объявление получается.

Если вы им довольны – поздравляем! Рекламу можно запускать. Только не забудьте пополнить баланс.