Как продвигаться на Яндекс Маркете

Если вы хотите повысить число продаж на Яндекс Маркете, используйте сразу несколько способов продвижения. Даже если у вас качественные товары и низкие цены – вам всё равно необходимо выделиться на фоне конкурентов и привлечь внимание клиентов к своим товарам. Рассмотрим все основные способы продвижения товаров на этом маркетплейсе.

Органическое продвижение в поиске

Когда покупатель вводит название товара в строке поиска, Яндекс Маркет предлагает ему список карточек. Очерёдность карточек определяют автоматические алгоритмы маркетплейса. Для того чтобы находиться в этом списке как можно выше, стоит соблюдать ряд рекомендаций:

Правильно прописывайте названия товаров. Классическая схема такая: тип товара (умный браслет) + бренд (Xiaomi Mi Band) + модель (7 Global) + важные характеристики, цвет или размер (чёрный).

Ставьте цены не выше, чем у конкурентов. Максимально допустимое превышение – 10% от средних цен по рынку на аналогичные товары.

выше, чем у конкурентов. Максимально допустимое превышение – 10% от средних цен по рынку на аналогичные товары. Предлагайте удобные способы доставки, в том числе быструю доставку.

том числе быструю доставку. Регулярно обновляйте информацию в товарной карточке. Добавляйте больше качественных фотографий и видео, делайте подробное описание.

товарной карточке. Добавляйте больше качественных фотографий и видео, делайте подробное описание. Собирайте больше отзывов. Просите покупателей делиться обратной связью, ставить оценку и выкладывать фото с вашими товарами.

выкладывать фото с вашими товарами. Активно отвечайте на все вопросы покупателей. Старайтесь реагировать на каждый из них оперативно.

все вопросы покупателей. Старайтесь реагировать на каждый из них оперативно. Постоянно работайте над повышением рейтинга. Рейтинг магазина складывается из множества оценок покупателей, которые они ставят за качество товара, упаковку, скорость обработки заказа.

повышением рейтинга. Рейтинг магазина складывается из множества оценок покупателей, которые они ставят за качество товара, упаковку, скорость обработки заказа. Это единственный бесплатный способ продвижения. Чем больше ваши товарные карточки соответствуют правилам маркетплейса – тем выше они будут подниматься в поисковой выдаче.

Продвигаться на маркетплейсах «под ключ» можно при помощи сервиса Точка Реклама. Уже на третий месяц ваша выручка увеличится в 2 раза. Мы запустим продвижение товаров, оптимизируем товарные карточки, отстроимся от конкурентов и будем постоянно повышать ваш рейтинг, позиции карточек в выдаче и число покупателей. Подробнее

Скидки: собственные и за счёт маркетплейса

Товары со скидками на Яндекс Маркете всегда занимают топовые позиции в выдаче. Есть даже отдельный фильтр «по скидке». Скидки бывают двух видов – лично от продавца и от маркетплейса.

Скидки за счёт Яндекс Маркета

В этом случае маркетплейс сам устанавливает размер скидки, а разницу в цене полностью вам компенсирует. Например, вы указали цену за соковыжималку в 9900 рублей. В маркетплейсе она продаётся со скидкой 20%, цена для покупателя – 7898 рублей. Разницу в стоимости – 2000 рублей – вам возвращает Яндекс Маркет. Однако вы не можете контролировать этот процесс, маркетплейс предлагает скидки «на своё усмотрение».

Скидки магазина

Вы можете самостоятельно выставить скидку на товары. Это сразу сделает вашу товарную карточку заметнее. Во-первых, появится красный значок с размером скидки. Во-вторых, карточка появится на главной странице Яндекс Маркета, а также на странице со списком всех акций и скидок.

Размер скидки вы определяете сами – от 5 до 75%, а рассчитывается он автоматически. Вы просто заходите в личном кабинете в раздел товаров, выбираете «Ассортимент по магазинам» и затем указываете две цены – текущую цену и сниженную, по которой вы готовы продавать товар. Маркетплейс рассчитает и покажет размер скидки в процентах.

Акции платформы

Как и со скидками, вы можете принять участие в акции от Яндекс Маркета или провести свою. Выбрать акцию от маркетплейса можно любую – длительную на несколько недель или быструю на пару часов.

Варианты акций:

Фиксированная скидка на товар

товар Промокод на скидку на отдельный товар

скидку на отдельный товар Самый дешёвый товар из заказа в подарок

заказа в подарок Скидка на комплект товаров

Одновременно можно участвовать сразу в нескольких акциях.

Когда вы становитесь участником акции от Яндекс Маркета – ваши товары попадают и в тематические подборки, и в выдачи под заголовком «Распродажа», и в фильтры «Акция». Также они получают яркий значок на витрине с размером скидки или обозначением выгоды, например, «3 = 2», что значит три по цене двух.

Акции обычно приурочены к праздникам или сезонам, например: «специальное новогоднее предложение» или «до конца осени». Покупатели быстро узнают об акциях – Яндекс Маркет отправляет им рассылки и уведомления, добавляет красочные баннеры.

В акциях чаще участвуют только товары, которые пользуются сезонным спросом и подходят под тематику акции, например, гирлянды и шарики перед новогодними праздниками.

Просмотреть весь список текущих акций и выбрать одну из них для продвижения своих товаров можно в личном кабинете, в разделе «Продвижение». В списке вам будут показаны только те акции, для участия в которых подходят ваши товары.

Промокод магазина

Промокод даётся на скидку, её размер и срок действия определяете вы сами. Вы можете создать промокод в любой момент, одноразовый или многоразовый, и выбрать товары, на которые он будет действовать. Можно сформировать целую подборку.

Также есть уже готовые акции с промокодами и подборками товаров от Яндекс Маркета, к которым можно присоединиться. Например: «Скидка 10%, но не более 1000 руб., по промокоду SALE10 при покупке товаров из подборки на сумму от 3500 руб. Срок проведения акции – c 17 октября по 23 октября включительно».

Ставки

Продвижение при помощи ставок происходит по принципу аукциона. Каждый продавец назначает ставку на свой товар – то есть процент от его цены, который он готов заплатить Яндекс Маркету в случае успешной продажи. Яндекс Маркет рекомендует выбирать размер ставки в 5, 10 или 15%. Это особенно актуально в нишах с большой конкуренцией и схожими товарами.

Например, 30 разных продавцов предлагают одинаковые мультиварки по похожим ценам. Один из магазинов решает увеличить продажи и добавляет к своему товару ставку 5%. Теперь Яндекс Маркет поднимает его товарную карточку выше конкурентов. Продажи растут, и за каждую из них магазин отчисляет маркетплейсу 5% от цены мультиварки сверх обычной комиссии. Если мультиварка стоит 10 000 рублей, оплата продавца за продвижение по ставке составит 500 рублей. Но только в том случае, если заказ будет выполнен. При отмене заказа продавец ничего не платит.

Товары со ставками поднимаются выше в разных категориях: «Популярные предложения», «Спонсорский товар», «Ещё может подойти», «Топ-6 предложений», а также в общем списке поисковой выдачи. При этом высокая ставка не является гарантией попадания на определённую позицию. Алгоритмы маркетплейса ранжируют карточки в выдаче по многим параметрам, где ставка – лишь один из них.

Программа лояльности

Хороший способ продвижения товаров на Яндекс Маркете – участие в программе лояльности. На вашей карточке появится яркий значок Яндекс Плюса с числом баллов, которые покупатели смогут получить за заказ товара. Часто это становится преимуществом перед конкурентами.

Программа действует для тех покупателей, у кого есть подписка Яндекс Плюс. Они покупают ваш товар и получают кэшбек. Часть расходов на кэшбек несёте вы, часть – маркетплейс.

Размер кэшбека зависит от товарной категории. Для категории «Компьютеры, электроника, бытовая техника» он составляет 1% от стоимости товара, при этом вы платите 0,7%, а Яндекс Маркет – 0,3%. Для категории «Авто, климатическая техника, дом, спорт и отдых, дача и сад, сувениры, строительство и ремонт» кэшбек будет 2%, из которых ваши 1,4%, Яндекса – 0,6%.

Продвижение страницы продавца в Яндекс Директе

Самый неочевидный, но при этом эффективный способ продвижения – привлекать на страницу вашего магазина в Яндекс Маркете трафик из поисковых систем. Это делается при помощи контекстной рекламы. Например, покупатель вводит запрос на поиске Яндекса: «купить соковыжималку нептун», и на первой позиции в поисковой выдаче с пометкой «реклама» ему предлагается ваша страница.

Продвигать в Яндекс Директе можно как витрину вашего магазина, так и конкретную страницу с вашим товаром. Выгоднее всего запускать рекламные кампании именно в Директе, так как Яндекс поощряет использование его сервисов и предлагает продавцам Маркета бонусы за продвижение в Директе.

Бонусы за продвижение в Директе:

Часть вложенных в рекламу средств вернётся на ваш счёт в Директе.

рекламу средств вернётся на ваш счёт в Директе. Каждый бонус равняется по ценности одному рублю.

ценности одному рублю. Вы можете пробовать разные настройки и получать за это больше бонусов.

получать за это больше бонусов. Бонусы можно использовать для оплаты любых кампаний в Директе.

оплаты любых кампаний в Директе. Бонусы могут до 100% покрывать ваши расходы на рекламу.

Настроить контекстную рекламу можно двумя способами. Первый способ – в Яндекс Директе при помощи маркетолога или специалиста по рекламе. Второй способ – сделать это самостоятельно и быстро в автоматизированном сервисе Точка Реклама.

Сервис Точка Реклама позволяет легко настроить и запустить рекламную кампанию, даже если вы делаете это впервые. Вам нужно только ответить на вопросы о ваших товарах, приложить фотографии и указать размер рекламного бюджета. Стоимость использования сервиса – от 990 рублей, минимальный рекламный бюджет – от 5000 рублей. Подробнее

Продвижение на внешних сайтах

Если у вас есть собственный сайт или блог, а также развитые сообщества или страницы в соцсетях, вы можете продвигать товары на маркетплейсе через них. Рекламируйте товары самостоятельно, указывая ссылки на товарные карточки или витрину вашего магазина. Покупатель, перешедший оттуда, обойдётся вам гораздо дешевле – вы заплатите комиссию всего в 1 рубль. Ссылки для внешнего продвижения вы можете скопировать из раздела «Настройки внешнего продвижения».

Баннеры

Баннеры – хороший инструмент, если вы хотите сделать ваш бренд более узнаваемым или привлечь внимание аудитории к новым товарам. Баннер располагается в разных разделах Яндекс Маркета и ведёт на любую из ваших страниц на выбор:

На витрину магазина – для повышения узнаваемости бренда

повышения узнаваемости бренда На подборку – для увеличения продаж конкретных товаров

увеличения продаж конкретных товаров На предложение – для привлечения внимания к акции или распродаже

Лендинги

У маркетологов Яндекс Маркета можно заказать разработку лендинга. Например, сделать отдельную брендированную страницу для вашей акции. Это актуально в том случае, если вы дополнительно заказываете внешнее продвижение через Яндекс Директ. Тогда пользователи попадут не просто на витрину вашего магазина или товарную карточку, а на отдельную, качественно оформленную страницу, где расписаны все выгоды вашего предложения.

Товары как у ИКЕА

Ещё один способ продвижения определённых товаров, который стал актуален недавно – участие в спецпроекте «Товары как у ИКЕА». Сюда подойдут товары следующих категорий: посуда, элементы декора, предметы быта, лампы и торшеры, диваны и кровати, кресла, полки и шкафы и прочая мебель, а также постельное бельё, полотенца, корзинки и коробки.

Универмаг

Ещё один способ продвижения – участие в проекте «Универмаг». Это особый отдел Яндекс Маркета, где продаются брендовые вещи от производителей и их официальных представителей. Они продают одежду и аксессуары, технику, духи и другие товары, часто дорогие. Средняя стоимость таких товаров должна быть не менее 1000 рублей. Также необходимо предоставить документ о том, что товарный знак принадлежит вам или вы заключили договор с его правообладателем.

Подведём итоги. Лучше всего выбрать сразу 3-4 инструмента продвижения на Яндекс Маркете. Начать можно с бесплатного органического продвижения – подобрать качественный контент, фотографии и видео, сделать детальное описание и заполнить все технические характеристики товара. Дальше попробуйте поработать со ставками, чтобы выигрывать аукцион и подниматься в категориях выше конкурентов. Запустите акцию или примите участие в акциях Яндекс Маркета. Создайте промокод на сезонные товары. Закажите баннер. Или попробуйте комплексное продвижение на маркетплейсе «под ключ» от специалистов Точка Рекламы.