Что такое номинальный счёт

Коротко

Например, маркетплейс как владелец счёта принимает оплату, но выручка за минусом комиссии принадлежит продавцу‑бенефициару. Краудплатформа как владелец счёта управляет займами, но средства принадлежат инвесторам. Франчайзи как владелец счёта получает выручку, но роялти из неё принадлежат франчайзеру‑бенефициару.

Главные преимущества номинального счёта — возможность автоматизировать выплаты, полный контроль над денежными потоками и прозрачность операций для ФНС.

Номинальный счёт устроен так: сам счёт оформлен на владельца, но деньги на нём принадлежат бенефициарам — одному или нескольким. Такой счёт востребован в бизнес‑моделях с распределением средств.