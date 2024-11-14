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Расчётные счета
Расчётные счета

Что такое номинальный счёт

Точка Банк разберёт, как работает номинальный счёт и в каких случаях он полезен для бизнеса.

30.03.2026
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7003

Номинальный счёт под вашу задачу

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Номинальный счёт под вашу задачу

Подключим сервис для управления счетами клиентов, массовых выплат или инвестплатформ
Оставить заявку

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

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Номинальный счёт — это специальный банковский счёт, который открывает одно лицо — владелец счёта, а деньги на нём принадлежат другим лицам — бенефициарам. Бенефициаров может быть как несколько, так и один.

Коротко
Номинальный счёт устроен так: сам счёт оформлен на владельца, но деньги на нём принадлежат бенефициарам — одному или нескольким. Такой счёт востребован в бизнес‑моделях с распределением средств.
Например, маркетплейс как владелец счёта принимает оплату, но выручка за минусом комиссии принадлежит продавцу‑бенефициару. Краудплатформа как владелец счёта управляет займами, но средства принадлежат инвесторам. Франчайзи как владелец счёта получает выручку, но роялти из неё принадлежат франчайзеру‑бенефициару.
Главные преимущества номинального счёта — возможность автоматизировать выплаты, полный контроль над денежными потоками и прозрачность операций для ФНС.

Виды номинальных счетов в банке

В законе нет официального деления номинальных счетов на виды. Приведём две классификации из практики.

По назначению

  1. Номинальный счёт для бизнеса. Нужен компаниям, которые проводят платежи в интересах других лиц. Например, маркетплейс получает оплату от покупателей, удерживает комиссию, остальное отправляет продавцам. Такие счета также востребованы в сфере франчайзинга, факторинга, краудлендинга, на биржах самозанятости и в других бизнес-моделях.
  2. Номинальный счёт для опеки. Открывают опекуны, чтобы вести финансовые дела подопечных — детей или недееспособных взрослых. При этом деньги на счёте принадлежат самому подопечному.

По количеству бенефициаров

  1. С единственным бенефициаром. На номинальном счёте хранятся средства одного бенефициара. Например, при модели краудлендинга заёмщики открывают номинальные счета, а бенефициаром по каждому из них выступает сама платформа: она контролирует, как используются привлечённые средства.
  2. С несколькими бенефициарами. На одном счёте — деньги нескольких бенефициаров. Банк ведёт раздельный учёт по каждому, поэтому средства не смешиваются (п. 4 ст. 860.2 ГК РФ). Такой вариант подходит для краудлендинговых и инвестиционных платформ, где в роли бенефициаров выступают инвесторы.

Дальше в статье подробнее разберём особенности номинальных счетов для бизнеса. 

Когда бизнесу нужен номинальный счёт

Номинальный счёт обеспечивает прозрачность и безопасность расчётов. Средства на нём принадлежат бенефициару, но учитываются отдельно от собственных денег владельца счёта. Все операции доступны для контроля обеим сторонам.

Разберём, в каких бизнес-моделях используют номинальный счёт.

Бизнес-модельВладелец счётаБенефициарЗачем нужен номинальный счёт
ФранчайзингФранчайзиФранчайзерАвтоматически отчислять роялти и маркетинговые сборы из выручки франчайзи
Поставки / производствоДистрибьютор / заказчикПоставщик / производительГарантировать получение оплаты за товар
ФакторингКлиент факторинговой компанииФакторинговая компанияАвтоматически возвращать займ из выручки клиента
КраудлендингКраудплатформаИнвесторыОбязателен по 259‑ФЗ, позволяет защищать средства инвесторов и управлять денежными потоками
Краудлендинг (другая схема)ЗаёмщикиКраудплатформаОбеспечить целевое использование средств и контролировать возвраты
МаркетплейсМаркетплейсПродавцыРаспределять выручку между продавцами за вычетом комиссии
ХолдингГоловная компанияДочерние компанииУправлять денежными потоками между подразделениями

Также номинальный счёт будет полезен и другим компаниям, которые организуют сделки с дебиторской задолженностью, чтобы получать данные для учёта, отслеживать все поступления и расходы, минимизировать риски неплатежей. Например, МФО и финкомпаниям.

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Управляйте номинальными счетами клиентов
Распределяйте выручку автоматически или вручную, отслеживайте балансы и статусы платежей в одном окне. Кабинет бенефициара от Точка Банк — управление через интернет‑банк или API.

Кто такие бенефициары номинального счёта

Бенефициары — это те, кому реально принадлежат деньги на номинальном счёте.

Бенефициарами чаще всего выступают:

  • Продавцы на маркетплейсах. Покупатель платит за товар маркетплейсу, но деньги за вычетом комиссии — это деньги продавца.
  • Франчайзер. Франчайзи получает выручку, но роялти и маркетинговые сборы в ней — это деньги франчайзера.
  • Поставщики и производители. Дистрибьютор продаёт товар и получает выручку, но часть этих денег — оплата за сам товар — принадлежит поставщику или производителю.
  • Инвесторы. Краудплатформа управляет займами, но средства на счёте — это деньги инвесторов.
  • Краудплатформа. Здесь заёмщики являются владельцами номинальных счетов, а бенефициаром выступает краудплатформа, которая контролирует целевое использование денег.
  • Дочерние компании холдинга. Головная компания управляет общим счётом, но средства на нём — это деньги дочерних компаний.

Бенефициары могут иметь как прямой, так и косвенный доступ к средствам на счёте в зависимости от условий договора и полномочий владельца счёта.

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Как открыть номинальный счёт

Сначала нужно выбрать банк, который предоставляет услугу открытия номинального счёта. Условия у разных банков могут отличаться, поэтому рассмотрим процесс в Точка Банке.

В Точка Банке работу с номинальными счетами можно вести через специальный сервис — Кабинет бенефициара. Если его подключить, там будут собраны все номинальные счета клиентов, история поступлений, текущие остатки, статусы распоряжений и готовые отчёты. 

Помимо этого, у нас есть сервис расчётов по номинальному счёту. Он подходит платформам для самозанятых, строительным площадкам и маркетплейсам.

Остановимся подробнее на Кабинете бенефициара. Разберём пошагово, что нужно сделать бенефициару, чтобы подключить сервис и через него инициировать открытие номинальных счетов для клиентов.

  • Шаг 1. Заключите договор с клиентом — это может быть договор факторинга, поставки или другой вид договора, в котором фигурирует номинальный счёт.
  • Шаг 2. Вы и ваш клиент заключаете договоры банковского обслуживания и открываете расчётные счета в Точка Банке. 
  • Шаг 3. Оставьте заявку на подключение Кабинета бенефициара. После одобрения вы сможете работать с кабинетом через интернет-банк. Второй вариант — интегрировать сервис в свою систему по API.
  • Шаг 4. Ваш клиент открывает номинальный счёт в Точка Банке. С вашей стороны потребуется только заявление, а клиенту нужно будет подписать договор. Как только счёт будет открыт, его реквизиты появятся в Кабинете бенефициара.

Кабинет бенефициара решает главную проблему — как безопасно управлять деньгами десятков или сотен клиентов без армии бухгалтеров. Автоплатежи можно настроить один раз, а дальше система сама будет распределять средства при каждом поступлении.


Все документы‑основания вы сможете загружать онлайн: договоры факторинга, займа и другие. Ваши клиенты смогут удалённо открывать номинальные счета — без визитов в банк и бумажной волокиты. В кабинете будут доступны балансы каждого клиента, все операции и статусы выплат по номинальным счетам.

Артём СередаЛидер платёжного бизнеса

Кейс: как Кабинет бенефициара от Точка Банк помог сократить операционку почти в 10 раз

Своим опытом делится АО «Альт1 Факторинг» — факторинговая компания, финансирующая продавцов на маркетплейсах, и клиент Точка Банка.

Коротко о бизнес-модели: факторинговая компания финансирует продавца → продавец торгует на маркетплейсе → маркетплейс перечисляет выручку продавцу → компания получает свою комиссию → продавец получает оставшиеся деньги.

В чём была проблема? 

  • До 5% оборота съедали ошибки — неизбежные, когда всё делается вручную: сверка платежей, ведение Excel, разделение денег на комиссию и свои средства, переписки с банком. На эту рутину у наших клиентов–продавцов уходило примерно по восемь часов в неделю.
  • Мы как факторинговая компания не видели операции клиентов в реальном времени. Из-за этого задержки и расхождения замечали уже постфактум — когда деньги потеряны, а разбираться поздно.

Как удалось решить проблему? Подключили Кабинет бенефициара и открыли номинальные счета для клиентов. Номинальный счёт — это как раз тот инструмент, который позволяет задать правила распределения денег заранее: платёж пришёл с маркетплейса — система сама разделила его на погашение факторинга и средства продавца. Все операции видны в личном кабинете в реальном времени.

В результате

  1. Операционная нагрузка на клиентов сократилась с восьми часов до 30–60 минут в неделю — примерно в 10 раз.
  2. Оборот вырос на 30–50%: мгновенный доступ к лимитам позволил быстрее запускать новые сделки.
  3. Ошибки в расчётах свелись практически к нулю.
  4. Задержек по выплатам больше нет: деньги распределяются в момент поступления.
  5. Отчётность доступна онлайн обеим сторонам без запросов и ожидания.

Самое главное: процессы стали удобнее и прозрачнее. А когда работать комфортно, клиенты остаются надолго — что особенно важно для факторингового бизнеса.

Какими законами регулируется работа с номинальным счётом

Работа с номинальными счетами регулируется рядом законов и нормативных актов, включая:

  • Гражданский кодекс РФ. Содержит общие положения о доверительном управлении имуществом.
  • Федеральный закон №395-1 «О банках и банковской деятельности». Регулирует отношения между банком и клиентами.
  • Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Устанавливает требования к прозрачности и контролю за операциями по счетам. 
  • Федеральный закон №259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Обязывает инвестиционные платформы работать через номинальный счёт.
  • Нормативные акты Центрального банка РФ. Определяют правила ведения и контроля номинальных счетов.

Плюсы и минусы номинальных счетов

ПлюсыМинусы
Разделение средств — деньги бенефициаров учитываются отдельно от средств владельца счёта. Операции прозрачны для ФНСДополнительные расходы — во многих банках за обслуживание номинальных счетов берут плату, но не везде. Например, в Точка Банке это бесплатно
Настройка выплат — можно подключить автоплатежи или работать вручную через интерфейсТребования к документам — операции по счёту возможны только при наличии подтверждающих документов
Контроль в реальном времени — полная история операций: видно, кому, сколько и когда выплачено или должно быть выплаченоОграничения на операции — владелец не может использовать деньги бенефициаров для своих нужд, даже временно

Вопросы по теме

Зачем номинальный счёт используют маркетплейсы и крупные онлайн-площадки?

Маркетплейсы и онлайн-площадки принимают платежи от покупателей, но большая часть этих денег принадлежит продавцам. Номинальный счёт позволяет автоматически распределять выручку: удерживать комиссию площадки и перечислять остальное продавцам — без ручных операций и с полным контролем всех транзакций.

Какие есть отличия номинального счёта и безопасной сделки через интернет-эквайринг?

Это два разных финансовых инструмента. Разберём основные отличия.


По структуре:


― Номинальный счёт — счёт с конкретным владельцем, открытый в банке.


― Безопасная сделка — расчёты через интернет-эквайринг (картой или СБП). В этом случае отдельный счёт для получателя не нужен. Платформа следит за выполнением условий сделки, а банк предоставляет способ приёма и выплаты средств. Расчёты регулируются правилами платёжных систем и договорами между платформой и банком, платформой и пользователем.


По цели использования:


― Номинальный счёт используется для хранения средств, принадлежащих третьим лицам, управления ими и для обеспечения целевого использования этих средств.


― Безопасная сделка через интернет-эквайринг предназначена для защиты покупателей и продавцов при онлайн-покупках: деньги удерживаются до выполнения условий сделки. Условия модерирует платформа, которая интегрировала данный сервис, и может взимать за это комиссию.

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Что такое номинальный счёт в банке: как открыть и для чего нужен — Точка Банк