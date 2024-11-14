Что такое номинальный счёт

Номинальный счёт — это специальный банковский счёт, который открывает одно лицо — владелец счёта, а деньги на нём принадлежат другим лицам — бенефициарам. Бенефициаров может быть как несколько, так и один.
Виды номинальных счетов в банке
В законе нет официального деления номинальных счетов на виды. Приведём две классификации из практики.
По назначению
- Номинальный счёт для бизнеса. Нужен компаниям, которые проводят платежи в интересах других лиц. Например, маркетплейс получает оплату от покупателей, удерживает комиссию, остальное отправляет продавцам. Такие счета также востребованы в сфере франчайзинга, факторинга, краудлендинга, на биржах самозанятости и в других бизнес-моделях.
- Номинальный счёт для опеки. Открывают опекуны, чтобы вести финансовые дела подопечных — детей или недееспособных взрослых. При этом деньги на счёте принадлежат самому подопечному.
По количеству бенефициаров
- С единственным бенефициаром. На номинальном счёте хранятся средства одного бенефициара. Например, при модели краудлендинга заёмщики открывают номинальные счета, а бенефициаром по каждому из них выступает сама платформа: она контролирует, как используются привлечённые средства.
- С несколькими бенефициарами. На одном счёте — деньги нескольких бенефициаров. Банк ведёт раздельный учёт по каждому, поэтому средства не смешиваются (п. 4 ст. 860.2 ГК РФ). Такой вариант подходит для краудлендинговых и инвестиционных платформ, где в роли бенефициаров выступают инвесторы.
Дальше в статье подробнее разберём особенности номинальных счетов для бизнеса.
Когда бизнесу нужен номинальный счёт
Номинальный счёт обеспечивает прозрачность и безопасность расчётов. Средства на нём принадлежат бенефициару, но учитываются отдельно от собственных денег владельца счёта. Все операции доступны для контроля обеим сторонам.
Разберём, в каких бизнес-моделях используют номинальный счёт.
|Бизнес-модель
|Владелец счёта
|Бенефициар
|Зачем нужен номинальный счёт
|Франчайзинг
|Франчайзи
|Франчайзер
|Автоматически отчислять роялти и маркетинговые сборы из выручки франчайзи
|Поставки / производство
|Дистрибьютор / заказчик
|Поставщик / производитель
|Гарантировать получение оплаты за товар
|Факторинг
|Клиент факторинговой компании
|Факторинговая компания
|Автоматически возвращать займ из выручки клиента
|Краудлендинг
|Краудплатформа
|Инвесторы
|Обязателен по 259‑ФЗ, позволяет защищать средства инвесторов и управлять денежными потоками
|Краудлендинг (другая схема)
|Заёмщики
|Краудплатформа
|Обеспечить целевое использование средств и контролировать возвраты
|Маркетплейс
|Маркетплейс
|Продавцы
|Распределять выручку между продавцами за вычетом комиссии
|Холдинг
|Головная компания
|Дочерние компании
|Управлять денежными потоками между подразделениями
Также номинальный счёт будет полезен и другим компаниям, которые организуют сделки с дебиторской задолженностью, чтобы получать данные для учёта, отслеживать все поступления и расходы, минимизировать риски неплатежей. Например, МФО и финкомпаниям.
Кто такие бенефициары номинального счёта
Бенефициары — это те, кому реально принадлежат деньги на номинальном счёте.
Бенефициарами чаще всего выступают:
- Продавцы на маркетплейсах. Покупатель платит за товар маркетплейсу, но деньги за вычетом комиссии — это деньги продавца.
- Франчайзер. Франчайзи получает выручку, но роялти и маркетинговые сборы в ней — это деньги франчайзера.
- Поставщики и производители. Дистрибьютор продаёт товар и получает выручку, но часть этих денег — оплата за сам товар — принадлежит поставщику или производителю.
- Инвесторы. Краудплатформа управляет займами, но средства на счёте — это деньги инвесторов.
- Краудплатформа. Здесь заёмщики являются владельцами номинальных счетов, а бенефициаром выступает краудплатформа, которая контролирует целевое использование денег.
- Дочерние компании холдинга. Головная компания управляет общим счётом, но средства на нём — это деньги дочерних компаний.
Бенефициары могут иметь как прямой, так и косвенный доступ к средствам на счёте в зависимости от условий договора и полномочий владельца счёта.
Как открыть номинальный счёт
Сначала нужно выбрать банк, который предоставляет услугу открытия номинального счёта. Условия у разных банков могут отличаться, поэтому рассмотрим процесс в Точка Банке.
В Точка Банке работу с номинальными счетами можно вести через специальный сервис — Кабинет бенефициара. Если его подключить, там будут собраны все номинальные счета клиентов, история поступлений, текущие остатки, статусы распоряжений и готовые отчёты.
Помимо этого, у нас есть сервис расчётов по номинальному счёту. Он подходит платформам для самозанятых, строительным площадкам и маркетплейсам.
Остановимся подробнее на Кабинете бенефициара. Разберём пошагово, что нужно сделать бенефициару, чтобы подключить сервис и через него инициировать открытие номинальных счетов для клиентов.
- Шаг 1. Заключите договор с клиентом — это может быть договор факторинга, поставки или другой вид договора, в котором фигурирует номинальный счёт.
- Шаг 2. Вы и ваш клиент заключаете договоры банковского обслуживания и открываете расчётные счета в Точка Банке.
- Шаг 3. Оставьте заявку на подключение Кабинета бенефициара. После одобрения вы сможете работать с кабинетом через интернет-банк. Второй вариант — интегрировать сервис в свою систему по API.
- Шаг 4. Ваш клиент открывает номинальный счёт в Точка Банке. С вашей стороны потребуется только заявление, а клиенту нужно будет подписать договор. Как только счёт будет открыт, его реквизиты появятся в Кабинете бенефициара.
Кейс: как Кабинет бенефициара от Точка Банк помог сократить операционку почти в 10 раз
Своим опытом делится АО «Альт1 Факторинг» — факторинговая компания, финансирующая продавцов на маркетплейсах, и клиент Точка Банка.
Коротко о бизнес-модели: факторинговая компания финансирует продавца → продавец торгует на маркетплейсе → маркетплейс перечисляет выручку продавцу → компания получает свою комиссию → продавец получает оставшиеся деньги.
В чём была проблема?
- До 5% оборота съедали ошибки — неизбежные, когда всё делается вручную: сверка платежей, ведение Excel, разделение денег на комиссию и свои средства, переписки с банком. На эту рутину у наших клиентов–продавцов уходило примерно по восемь часов в неделю.
- Мы как факторинговая компания не видели операции клиентов в реальном времени. Из-за этого задержки и расхождения замечали уже постфактум — когда деньги потеряны, а разбираться поздно.
Как удалось решить проблему? Подключили Кабинет бенефициара и открыли номинальные счета для клиентов. Номинальный счёт — это как раз тот инструмент, который позволяет задать правила распределения денег заранее: платёж пришёл с маркетплейса — система сама разделила его на погашение факторинга и средства продавца. Все операции видны в личном кабинете в реальном времени.
В результате:
- Операционная нагрузка на клиентов сократилась с восьми часов до 30–60 минут в неделю — примерно в 10 раз.
- Оборот вырос на 30–50%: мгновенный доступ к лимитам позволил быстрее запускать новые сделки.
- Ошибки в расчётах свелись практически к нулю.
- Задержек по выплатам больше нет: деньги распределяются в момент поступления.
- Отчётность доступна онлайн обеим сторонам без запросов и ожидания.
Самое главное: процессы стали удобнее и прозрачнее. А когда работать комфортно, клиенты остаются надолго — что особенно важно для факторингового бизнеса.
Какими законами регулируется работа с номинальным счётом
Работа с номинальными счетами регулируется рядом законов и нормативных актов, включая:
- Гражданский кодекс РФ. Содержит общие положения о доверительном управлении имуществом.
- Федеральный закон №395-1 «О банках и банковской деятельности». Регулирует отношения между банком и клиентами.
- Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Устанавливает требования к прозрачности и контролю за операциями по счетам.
- Федеральный закон №259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Обязывает инвестиционные платформы работать через номинальный счёт.
- Нормативные акты Центрального банка РФ. Определяют правила ведения и контроля номинальных счетов.
Плюсы и минусы номинальных счетов
|Плюсы
|Минусы
|Разделение средств — деньги бенефициаров учитываются отдельно от средств владельца счёта. Операции прозрачны для ФНС
|Дополнительные расходы — во многих банках за обслуживание номинальных счетов берут плату, но не везде. Например, в Точка Банке это бесплатно
|Настройка выплат — можно подключить автоплатежи или работать вручную через интерфейс
|Требования к документам — операции по счёту возможны только при наличии подтверждающих документов
|Контроль в реальном времени — полная история операций: видно, кому, сколько и когда выплачено или должно быть выплачено
|Ограничения на операции — владелец не может использовать деньги бенефициаров для своих нужд, даже временно