Кеш-пулинг: выгоды от использования и как его организовать

Управлять деньгами в холдинге непросто: у одних компаний избыток средств, у других — кассовый разрыв. Кеш-пулинг помогает решить эту задачу проще и без кредитов.

Коротко Кеш-пулинг помогает холдингу не держать деньги без дела. Свободные средства одной компании закрывают кассовый разрыв другой — без кредитов и процентов банку. Важно правильно оформить займы между компаниями, учесть налоги и выбрать формат: физический с реальными переводами или номинальный с виртуальным выравниванием остатков.

Что такое кеш-пулинг и как он работает

У крупных компаний часто есть несколько дочерних организаций: у одной на счетах излишек, у другой не хватает на платежи. Вместо того чтобы брать кредит, можно объединить все средства в общий кошелёк и направлять их туда, где они нужнее. Это и есть кеш-пулинг.

Он помогает использовать деньги эффективнее: излишки одной компании покрывают кассовые разрывы другой, а все операции проходят под контролем головной компании и банка.

Как это устроено:

Все компании группы обслуживаются в одном банке.

Есть мастер-счёт, через который проходят выравнивания остатков.

Банк автоматически списывает и зачисляет деньги (автосвип) по заданным лимитам и правилам.

ПРИМЕР В холдинге «Фрукты» дистрибьюторская компания «ПродаёмФрукты» получила выручку, а у производственной «ЗакупаемФрукты» не хватает денег, чтобы оплатить поставщикам сырьё. К концу дня банк автоматически перевёл часть средств со счёта «ПродаёмФрукты» на счёт «ЗакупаемФрукты». Так одна компания закрыла платежи без кредита, а другая не держала деньги без движения.



Так холдинг снижает расходы на кредиты, использует свободные средства с пользой и видит все потоки в одном месте. Банк формирует платёжные распоряжения автоматически — без разовых поручений со стороны компании, но строго по условиям договора кеш-пулинга и установленным параметрам услуги.

Кеш-пулинг в России: особенности и перспективы

В России нет отдельного закона о кеш-пулинге, но компании успешно применяют подобный механизм. Для этого заключают договор с банком по списанию денег с расчётных счетов одних компаний в адрес других компаний группы.

Оформляют такие операции как внутригрупповые займы — иногда с дополнительными соглашениями, которые требует банк. В документах прописывают лимиты, сроки, проценты и порядок возврата средств.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Условия кеш-пулинга могут различаться в разных банках, поэтому перед внедрением уточните комиссии, минимальные остатки, технические требования и сроки зачисления средств. Получите детальное предложение и проконсультируйтесь со специалистами банка для выбора оптимальной схемы.

В бухгалтерском учёте такие операции фиксируют как выдачу и получение внутригрупповых займов с начислением процентов. Такой учёт помогает видеть все взаиморасчёты между участниками.

Проценты по внутригрупповым займам должны быть рыночными — по принципу «вытянутой руки» (ст. 105.3 НК РФ). Их размер и порядок налогового учёта регулирует статья 269 НК РФ, где установлены допустимые диапазоны ставок.

Уточним: правила тонкой капитализации применяются к займам от иностранных участников и их аффилированных лиц, если доля участия в капитале компании превышает 25%.

РАЗБИРАЕМ ТЕРМИНЫ Тонкая капитализация — состояние, при котором компания финансируется преимущественно займами, а доля собственного капитала незначительна.

Методы кеш-пулинга

Кеш-пулинг можно настроить по-разному: физически перемещать деньги или учитывать общий результат без переводов.

Физический кеш-пулинг

При физическом кеш-пулинге деньги двигаются между счетами компаний. В конце дня банк переводит излишки со счетов «дочек» на мастер-счёт холдинга и при необходимости возвращает средства на счета с дефицитом — всё по условиям договора кеш-пулинга.

Схема обычно выглядит так:

Утром на счетах компаний, как правило, нулевой баланс.

В течение дня они проводят все платежи.

К вечеру банк выравнивает остатки, и утром все начинают с нуля.

Такой вариант даёт холдингу полный контроль над деньгами, но требует точной настройки и аккуратного оформления договоров — с банком и между компаниями.

Номинальный кеш-пулинг

В этом варианте деньги между счетами не перемещаются. Банк просто считает общий баланс группы и начисляет проценты так, будто все средства лежат на одном счёте.

Если у одной компании овердрафт, а у другой — излишек, банк выравнивает их виртуально, без переводов. Платежи не циркулируют, внутригрупповые займы не оформляются.

Для работы всё равно нужен договор с банком и между компаниями. Документооборота меньше, чем при физическом пуле, но он остаётся.

В России к номинальному кеш-пулингу относятся осторожно — не только из-за валютного контроля, но и из-за сложности оформления займов, ограничений банковских продуктов и повышенных налоговых рисков. Поэтому банки чаще предлагают физический пул с реальными переводами.

Технические аспекты организации кеш-пулинга

Кеш-пулинг работает через банк, который поддерживает такую услугу. Подключается модуль управления ликвидностью: он собирает данные по всем счетам, выравнивает остатки и передаёт отчёты финансовому центру группы.

Перед запуском систему настраивают по шагам:

Определяют, какие счета войдут в пул, — обычно это расчётные счета компаний группы.

Открывают мастер-счёт в банке и подключают к нему счета «дочек».

Подписывают договор с банком и внутригрупповые соглашения о займах.

Задают лимиты, сроки, правила и целевые остатки.

Тестируют автоматические переводы и проверяют отчётность.

Перечисления проходят в пределах операционного времени и по рабочим дням. Банк не обязан кредитовать при нехватке средств, если овердрафт не предусмотрен отдельным договором.

После запуска финансовый центр холдинга следит за движением средств, контролирует лимиты и готовит отчёты по всей группе.

Потенциальные проблемы и их решения при использовании кеш-пулинга

Кеш-пулинг помогает управлять деньгами, но требует внимательности к документам, учёту и настройке системы. Ниже — типовые риски и как с ними справиться.

Налоги. Если переводы между компаниями не оформить как займы, налоговая может посчитать их скрытым кредитом. Для взаимозависимых компаний проценты должны быть рыночными — по принципу «вытянутой руки» (ст. 105.3 НК РФ). Также важно, чтобы операции имели деловую цель и были подтверждены документами (ст. 54.1 НК РФ).

У заёмщика налоговая может не признать часть процентных расходов по статье 269 НК РФ — там установлены допустимые диапазоны ставок и правила тонкой капитализации. Проценты сверх этих пределов нельзя учесть при расчёте налога на прибыль.

Чтобы снизить риск споров, заключайте договор займа с суммой, сроком и рыночной ставкой, а расчёты фиксируйте в документах по трансфертному ценообразованию.

Учёт. Если внутригрупповые переводы проводить как обычные платежи, отчётность может исказиться. Разделяйте такие операции: выданные займы отражайте на счёте 58-3, полученные — на 66 или 67, а проценты — через 91. Счёт 76 используйте только для сопутствующих расчётов, а не для самого займа.

Техника. Автопереводы могут не пройти из-за лимитов, времени среза — момента, когда банк завершает операционный день, или праздничных дней. Чтобы не зависеть от сбоев, настройте резервные лимиты, уведомления и предусмотрите запасной вариант — ручной перевод.

Доступ. Разделяйте роли: один сотрудник создаёт платёж, другой подтверждает. Включите двойное подтверждение, двухфакторную аутентификацию, лимиты и журнал действий.