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Расчётные счета
Расчётные счета

Как снять деньги с расчётного счёта ООО в 2026 году: законные способы

Деньги на расчётном счёте ООО принадлежат компании. Учредитель или директор не может просто перевести их себе или снять на личные расходы. Рассказываем, в каких случаях деньги можно получить законно, какие документы понадобятся и когда нужно заплатить налоги.

11.08.2026
14 103
14 103

Счёт для ООО в Точка Банк

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Счёт для ООО в Точка Банк

Кешбэк за уплату налогов — 3%. Бесплатные переводы физлицам — до 1 000 000 ₽ в месяц. Поддержка без ботов и скриптов 24/7.
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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

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Коротко
Получить деньги со счёта ООО можно несколькими способами: выплатить дивиденды или зарплату, выдать деньги под отчёт, рассчитаться с поставщиками и физлицами либо оформить займ от лица компании.
Наличные снимают в кассе банка или через банкомат по корпоративной карте. Для каждой операции нужны подтверждающие документы. А само снятие необходимо отразить в бухгалтерском учёте.

Зачем ООО расчётный счёт

Руководитель ООО открывает расчётный счёт для безналичных расчётов. С помощью него можно: 

  1. Уплачивать налоги и страховые взносы.
  2. Выплачивать зарплату сотрудникам.
  3. Рассчитываться с поставщиками за товар.
  4. Оплачивать услуги контрагентов.
  5. Платить за аренду офиса, коммунальные услуги, расходники в офис.
  6. Участвовать в тендерах.

Ещё один плюс — по счёту можно рассчитываться с контрагентами на любые суммы, тогда как для наличных расчётов между компаниями и между компаниями и ИП есть лимит — 100 000 ₽ по одному договору (п. 4 Указания ЦБ №5348-У).

Расчётный счёт для ИП и ООО: что такое и зачем нужен

Законные поводы для снятия наличных со счёта ООО 

Самые безопасные способы — выплата дивидендов и зарплаты: у налоговой и банка обычно нет к ним вопросов. Остальные способы, которые указаны ниже, тоже законны, но важно правильно их оформить. 

Важный нюанс: при крупных или частых снятиях банк может запросить документы, подтверждающие цель снятия. Поэтому их важно сохранять.

1. Выплата дивидендов

Решение о выплате можно принимать раз в квартал, полгода или год. Выплачивать дивиденды нужно не позднее чем через 60 дней со дня принятия решения. При этом в уставе можно установить и меньший срок. 

С дивидендов платят НДФЛ по отдельной шкале: 13% с суммы до 2,4 млн ₽ в год и 15% с превышения. Дивиденды распределяют из чистой прибыли — то есть уже после того, как компания заплатила налог на прибыль или налог по УСН.

Если у компании не было прибыли или она находится в стадии банкротства, выплачивать дивиденды нельзя.

Что такое дивиденды простыми словами

ПРИМЕР 
Допустим, чистая прибыль ООО за год составила 1,2 млн ₽. Единственный учредитель решил распределить её полностью в виде дивидендов.
Поскольку вся сумма укладывается в порог 2,4 млн ₽, НДФЛ составит: 1 200 000 × 13% = 156 000 ₽. Учредитель получит на руки: 1 200 000 − 156 000 = 1 044 000 ₽.

2. Выплата зарплаты директору и сотрудникам 

Зарплату выплачивают только работникам, оформленным по трудовому договору, — переводом на карту или наличными из кассы. ООО обязано удержать НДФЛ по прогрессивной шкале — от 13 до 22%, а также перечислить взносы на обязательное страхование и травматизм.

НДФЛ: как считать налог, какие ставки и вычеты

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ПРИМЕР 
Оклад директора — 150 000 ₽ в месяц. Из зарплаты удержат НДФЛ:
150 000 × 13% = 19 500 ₽. На руки директор получит 130 500 ₽.
Страховые взносы компания платит сверх оклада, из своих средств, поэтому фактические расходы на директора будут выше 150 000 ₽. Тариф зависит от вида деятельности: базовый — 30%, но малый бизнес из приоритетных отраслей платит с части выплат сверх 1,5 МРОТ по ставке 15%, а обрабатывающие производства — 7,6%.

3. Расчёты с контрагентами

Предприниматели могут рассчитываться с другими юрлицами и ИП наличными. Например, оплачивать партии товаров или услуги доставки заказов. 

При этом сумма по одному договору должна быть в пределах 100 000 ₽ (п. 4 Указания ЦБ №5348-У). Дробить её на несколько платежей нельзя. На каждый расчёт нужны документы: договор с контрагентом и кассовый чек от продавца.

За превышение организацию могут оштрафовать на 40 000–50 000 ₽ (ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ).

4. Расчёты с физическими лицами

Оформлять деловые отношения с физлицами нужно официально. Подойдёт договор подряда, возмездного оказания услуг, агентский или другой гражданско-правовой договор. С выплат по ним ООО должно удержать НДФЛ от 13 до 22% и начислить страховые взносы.

Что такое договор: виды и порядок заключения

5. Выдача денег под отчёт

Деньги можно выдать сотрудникам на покупки для ведения бизнеса, оплату билетов, командировочные или представительские расходы.

Чтобы выдать деньги на командировку, нужны приказ руководителя или заявление работника. После поездки сотрудник должен представить авансовый отчёт, приложить чеки и другие документы, подтверждающие расходы. Если часть суммы не использована, её нужно вернуть в кассу или на расчётный счёт ООО.

Возврат подотчётных сумм на расчётный счёт: как оформить и отразить в учёте

К представительским расходам относятся:

  1. Официальный приём партнёров.
  2. Буфетное обслуживание во время переговоров.
  3. Доставка участников к месту мероприятия и обратно.
  4. Услуги переводчиков, которые не работают в компании.

Расходы на развлечения, отдых, профилактику и лечение представительскими не считаются.

Для целей налогообложения представительские расходы учитывают в пределах 4% от расходов на оплату труда за период. Раньше компании на УСН такие расходы учитывать не могли. С 2026 года это стало возможно на УСН «Доходы минус расходы» — с тем же лимитом.

6. Выдача займа от лица ООО

Компания может выдать учредителю займ — беспроцентный или под проценты. Для этого нужно заключить договор займа. 

Если займ беспроцентный, у учредителя возникает материальная выгода — экономия на процентах. НДФЛ по ставке 35% платят не со всей суммы займа, а только с этой выгоды: её считают исходя из 2/3 ключевой ставки ЦБ (п. 2 ст. 224 НК РФ).

Если займ выдан под проценты, выгода появляется только тогда, когда ставка по договору ниже 2/3 ключевой. Тогда налог платят с разницы.

Займ нужно вернуть в срок, указанный в договоре. Если долг простить или не возвращать, вся сумма станет доходом учредителя — с неё придётся заплатить НДФЛ по ставке от 13 до 22%. Регулярные займы без возвратов также привлекают внимание банка.

Сравнение всех способов

СпособНалогиКогда подходитЧто понадобится
ДивидендыНДФЛ 13 или 15%Есть чистая прибыльРешение участников
ЗарплатаНДФЛ 13–22%, сверху страховые взносыУчредитель работает в ОООТрудовой договор
Под отчётНалога нет, если расходы подтвержденыХозяйственные траты, командировкиАвансовый отчёт, чеки
Расчёты с контрагентамиНалога нетОплата товаров и услугДоговор, накладные
Оплата физлицамНДФЛ 13–22%, сверху страховые взносыРазовые работы и услугиДоговор ГПХ, акт
ЗаймНДФЛ 35% с экономии на процентахДеньги нужны временноДоговор займа

Как снять деньги с расчётного счёта ИП: законные способы

Как снимать наличные с расчётного счёта ООО

Снять деньги можно двумя способами: через кассу банка или через банкомат.

  1. В кассе банка. Снять деньги можно с помощью чековой книжки. Сотрудник с правом подписи оформляет чек, указывает сумму, получателя и цель снятия. При этом важно указать реальную цель, например «Расчёт с контрагентом». Заполненный чек передаётся кассиру, который выдаёт наличные.
  2. В банкомате. Более удобный способ: достаточно найти ближайший банкомат и снять деньги с корпоративной карты.

Учитывайте: выплатить дивиденды из наличной выручки нельзя — её разрешено тратить только на цели из перечня указания ЦБ №5348-У. Например, на оплату товаров, работ и услуг. Чтобы выплатить дивиденды, выручку сначала сдают в банк, а потом снимают деньги со счёта.

У каждого тарифа свой лимит на снятие наличных без комиссии. Всё, что сверх лимита, обойдётся дороже. Поэтому заранее оцените, сколько наличных действительно нужно бизнесу: если основные расчёты идут безналично, переплачивать за большой лимит нет смысла.

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Как документально оформить снятие наличных

Все снятия наличных обязательно отражаются в бухгалтерском учёте. После того как деньги сняты с расчётного счёта ООО, они должны быть оприходованы в кассу по приходному кассовому ордеру.

Операции по расчётному счёту в бухгалтерском учёте

Из кассы деньги выдаются получателям по расходному кассовому ордеру, и каждая операция должна иметь документальное подтверждение. Например:

  • Для выдачи займа — договор займа.
  • Для зарплаты — платёжная ведомость.
  • Для хозяйственных трат — чеки и товарные накладные.

Правила снятия денег со счёта ООО

Законодательных ограничений на снятие наличных нет, но банки обязаны проверять операции клиентов в рамках требований 115-ФЗ — в том числе с учётом системы оценки риска Банка России. Если что-то покажется необычным, банк может запросить документы и пояснения. Например, вопросы вызывают:

  • Операции, которые не соответствуют характеру деятельности компании.
  • Большое количество наличных операций или переводов физлицам.
  • Значительные обороты при отсутствии обычных расходов на ведение бизнеса.

Если операция выглядит рискованной, банк может ограничить её проведение до завершения проверки.

ВАЖНО
Незаконное снятие наличных могут расценить как уклонение от налогов. В серьёзных случаях руководителям ООО может грозить уголовная ответственность по статьям Уголовного кодекса о налоговых преступлениях и легализации доходов (ст. 199, 199.1, 174, 174.1 УК РФ).

Чтобы избежать проблем из-за снятия наличных, следуйте простым правилам:

  1. Не снимайте слишком крупные суммы.
  2. Не снимайте со счёта все деньги.
  3. Не снимайте со счёта деньги, которые только что поступили на него.
  4. Сохраняйте все подтверждающие документы: чеки, договоры, накладные.

Если оформлять операции правильно и подтверждать их документами, вопросов со стороны банка и налоговой обычно не возникает.

Вопросы по теме

Можно ли выплатить дивиденды наличными из кассы?

Напрямую из выручки — нельзя. Но если деньги сняты с расчётного счёта и оприходованы в кассу, дивиденды из неё выплатить можно.

Что будет, если по итогам года компания получит убыток, а дивиденды за квартал уже выплачены?

Ничего доплачивать не придётся. Минфин и ФНС признали, что промежуточные дивиденды не переквалифицируются задним числом, даже если год закрылся в убыток или прибыль оказалась меньше выплаченных сумм. Главное, чтобы на момент решения о выплате прибыль по данным бухучёта действительно была.

Обязательно ли снимать наличные, чтобы рассчитаться с сотрудником или поставщиком?

Нет. Зарплату можно перечислять на карты, с контрагентами рассчитываться безналично — тогда лимит в 100 000 ₽ по одному договору не действует. Наличные нужны только там, где без них не обойтись.

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Как снять деньги с расчётного счёта ООО в 2026 году: все законные способы — Точка Банк