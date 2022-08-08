Виды штрафов для ИП в 2026 году

Точка Банк разберёт типовые ситуации: просрочку отчётности и налогов, ошибки с НДС, кассой, сотрудниками и взносами, ответы на требования ФНС и случаи, когда штраф можно снизить.

Коротко Часто штрафа можно избежать или снизить его размер: если налог рассчитан верно, ошибка исправлена до проверки или есть смягчающие обстоятельства. Поэтому важно понимать, за какие нарушения штраф неизбежен, а где можно минимизировать риски.

ИП могут оштрафовать за отсутствие налогового учёта, ошибки в декларациях и расчётах, несдачу отчётности, неуплату налогов и взносов, нарушения по НДС, кассе и документам по сотрудникам, а также за игнорирование требований налоговой. Размер ответственности зависит от конкретного нарушения и его последствий.

ИП не сдал налоговую отчётность

Индивидуальные предприниматели обязаны вовремя сдавать налоговую отчётность. После перехода на единый налоговый платёж (ЕНП) большинство деклараций и расчётов сдают не позднее 25-го числа месяца. Если ИП нарушил срок, налоговая вправе назначить штраф.

Какая ответственность предусмотрена

ИП на УСН, ОСНО и ЕСХН обязаны сдавать декларации даже при отсутствии доходов. За непредоставление нулевой декларации назначают минимальный штраф — 1 000 ₽.

Это важно и для ИП на ПСН. Патент не заменяет основной налоговый режим, а всегда применяется вместе с ОСНО, УСН или ЕСХН. Поэтому, даже если по основной системе деятельности не было, нулевую декларацию всё равно нужно сдать.

Такую особенность важно учитывать ещё на этапе регистрации ИП.

НДС для ИП на УСН

С 1 января 2026 года порог доходов для обязанности платить НДС снижен до 20 млн ₽. Если доход за 2025 год или уже в течение 2026 года превысит этот лимит, у ИП появляется обязанность ежеквартально сдавать декларацию по НДС.

За опоздание с декларацией по НДС применяется общий штраф за несдачу отчётности — 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки, но не более 30% и не менее 1 000 ₽ (ст. 119 НК РФ).

При этом для ИП на УСН, которые впервые стали плательщиками НДС в 2026 году, действует послабление: штраф за несдачу первой декларации по НДС за 2026 год не применяют.

ВАЖНО Налоговая вправе приостановить операции по расчётному счёту, если декларация или расчёт не сданы в течение следующих 20 рабочих дней после установленного срока.

ИП не заплатил налоги

Индивидуальные предприниматели обязаны платить налоги в установленные сроки. Сейчас для большинства налогов и взносов действует единый срок уплаты — 28-е число.

Если ИП правильно рассчитал налог и указал верную сумму в декларации или уведомлении, но не перечислил деньги в срок, штрафа не будет. В этом случае налоговая начислит только пени — 1/300 ключевой ставки ЦБ.

Пени считают через единый налоговый счёт (ЕНС). Их начисляют не по конкретному налогу, а на отрицательное сальдо счёта в целом.

Штраф назначают, если налог занизили из-за ошибок в расчётах, неверных данных или умышленных действий. Возможны такие санкции:

За неуплату или неполную уплату налога — штраф 20% от суммы недоимки, а если налоговая докажет умысел, штраф увеличат до 40% ( ст. 122 НК РФ ).

За грубое нарушение правил учёта. Например, если у ИП нет первичных документов или КУДиР. Штраф составляет 10 000 ₽, а при нарушениях в нескольких налоговых периодах — 30 000 ₽. Если из-за этого был занижен налог, штраф — 20% от суммы недоимки, но не менее 40 000 ₽ ( ст. 120 НК РФ ).

Штрафа можно избежать, если ИП сам обнаружил ошибку и исправил её до проверки налоговой. Для этого подают уточнённую декларацию. Если срок уплаты уже прошёл, сначала нужно заплатить налог и пени, а только потом отправлять корректировку.

ИП не заплатил страховые взносы

Страховые взносы нужно платить вовремя. Фиксированные взносы ИП за себя перечисляют на ЕНС не позднее 28 декабря текущего года, а 1% с доходов свыше 300 000 ₽ — не позднее 1 июля следующего года.

Если ИП опоздал с уплатой взносов за себя, налоговая начислит пени за каждый календарный день просрочки. Пени считают через ЕНС — на отрицательное сальдо счёта в целом. Если на ЕНС есть переплата, которая перекрывает долг, пеней не будет.

По страховым взносам ИП за себя — как фиксированным, так и дополнительным — штрафы не применяются даже при просрочке. Налоговая взыщет только саму недоимку и начислит пени. Такую позицию подтверждает письмо Минфина от 15.03.2019 №03-02-08/16888.

По страховым взносам за сотрудников при просрочке начисляют пени и применяют штраф по статье 122 НК РФ — 20% от суммы недоимки, а при доказанном умысле — 40%.

Отдельно нужно учитывать взносы на травматизм. Их платят напрямую в Социальный фонд (СФР), они не проходят через ЕНС. Срок уплаты — не позднее 15-го числа следующего месяца. За занижение базы по этим взносам штраф составит 20% от недоимки, а при умысле — 40% (ст. 26.29 Федерального закона №125-ФЗ).

ИП не предоставил информацию по запросу ФНС

Налоговая может запросить у ИП документы или пояснения — для проверки самого предпринимателя или его контрагентов. На такое требование нужно ответить в срок, который указан в самом письме. Можно отправить запрошенные материалы или письменно объяснить, почему документов нет. Игнорировать требование нельзя.

Ответственность зависит от того, что именно запросила налоговая.

Если ФНС запрашивает документы — договоры, акты, накладные, счета-фактуры:

Если налоговая запрашивает информацию или пояснения — например о причинах сделки, контрагенте или по расхождениям, выявленным в ходе камеральной проверки:

5 000 ₽ за непредоставление или опоздание с ответом.

20 000 ₽, если такое нарушение повторится в течение года ( ст. 129.1 НК РФ ).

С 5 февраля 2025 года документы, направленные налоговой по ТКС, считаются автоматически полученными на шестой рабочий день с даты отправки. Подтверждать это квитанцией больше не нужно. Дату получения фиксирует оператор ЭДО.

Срок ответа считают от этой даты. Например, на пояснения по общему правилу дают пять рабочих дней. Поэтому с момента отправки требования у предпринимателя есть 11 рабочих дней на ответ.

ИП не сообщил в Роспотребнадзор о начале работы

По некоторым видам деятельности ИП обязан сообщить государству о начале работы. Для этого подают уведомление в надзорный орган, чаще всего — в Роспотребнадзор (ст. 8 Федерального закона №294-ФЗ).

Перечень видов деятельности устанавливает Правительство РФ. С 1 сентября 2025 года применяется обновлённый перечень.

Чаще всего про уведомление забывают, когда открывают магазин, кафе или кофейню, салон красоты либо начинают оказывать бытовые услуги.

ВАЖНО Уведомление принимают только в электронном виде — через «Госуслуги» или региональные порталы. Бумажные заявления и отправка по почте не считаются подачей уведомления. После отправки данные автоматически попадают в единый реестр.

Уведомление подают после регистрации ИП и постановки на учёт в налоговой, но минимум за день до начала фактической работы.

Штрафы для ИП по статье 19.7.5-1 КоАП РФ:

7 000–12 000 ₽ — не подали уведомление.

7 000–12 000 ₽ — подали с недостоверными сведениями.

15 000–25 000 ₽ — повторное нарушение.

ИП нарушил правила работы с кассой

ИП, которые принимают оплату от физлиц, как правило, обязаны применять онлайн-кассу. Это касается наличных, банковских карт, оплаты по QR-коду и переводов через СБП.

Оплата через СБП на месте расчёта — например по QR-коду в магазине или кафе — считается безналичным расчётом с предъявлением электронного средства платежа. В этом случае кассовый чек обязателен.

Другие варианты СБП, например перевод по реквизитам или по номеру телефона без расчёта на месте, могут подпадать под исключения. Порядок применения ККТ в таких случаях проверяют по Федеральному закону №54-ФЗ.

При работе с кассой фискальные данные передают в налоговую через оператора фискальных данных (ОФД). Если кассу не применять или нарушать правила её использования, наступает ответственность.

Какие штрафы могут назначить (ст. 14.5 КоАП РФ):

За работу без кассы (неприменение ККТ) — штраф от 25% до 50% суммы расчёта, но не менее 10 000 ₽.

При повторном нарушении, если сумма расчётов без кассы превысила 1 млн ₽, деятельность ИП могут приостановить до 90 суток.

За кассу, зарегистрированную с нарушениями или используемую с ошибками, — предупреждение или штраф 1 500–3 000 ₽.

За невыдачу или ненаправление чека клиенту — предупреждение или штраф 2 000 ₽.

В КоАП есть механизм освобождения от штрафа за нарушения при работе с кассой. Его применяют, если предприниматель сам нашёл ошибку, исправил её и сообщил об этом до того, как налоговая получила сведения о нарушении.

Чаще всего для этого оформляют чек коррекции. Если на момент его пробития у налоговой ещё не было информации о нарушении, а данных чека хватает, чтобы понять, что произошло, ИП могут освободить от штрафа.

Чек коррекции — не единственный вариант. Можно направить в налоговую добровольное письменное сообщение. В разъяснениях ФНС указывают, что чек коррекции может заменить такое заявление, но решение всегда принимают с учётом ситуации.

Важно учитывать технические детали. Чек коррекции используют в случаях неприменения кассы, а ошибки в уже пробитых чеках исправляют по другим правилам — в зависимости от формата фискальных данных.

ИП не оформил сотрудников

ИП, который привлекает работников для трудовых отношений, обязан оформить с ними трудовой договор.

Нарушение часто выглядит не как прямой отказ от его оформления, а как подмена трудовых отношений — договор ГПХ или работа с самозанятым, хотя человек фактически работает как штатный сотрудник: по графику, на постоянной основе и под контролем предпринимателя.

В 2026 году это одна из ключевых зон контроля. ФНС выявляет такие схемы автоматически: один заказчик, регулярные выплаты, одинаковые суммы, отсутствие других доходов у самозанятого. Для инспекции это признаки трудовых отношений.

Если проверка подтвердит подмену, последствия выходят за рамки обычного штрафа.

5 000–10 000 ₽ — за уклонение от оформления трудового договора или подмену его договором ГПХ.

30 000–40 000 ₽ — за повторное нарушение.

Но штраф — не главное. При переквалификации отношений ИП доначислят:

Страховые взносы за весь период работы сотрудника.

НДФЛ, который должен был удерживаться и перечисляться.

Пени за просрочку налогов и взносов.

Другие санкции за несдачу отчётности по работникам в ФНС и СФР.

Дополнительно с 2025 года действует реестр недобросовестных работодателей. Попадание в него означает повышенное внимание со стороны ФНС и трудовой инспекции при последующих проверках.

ИП не выполнил обязанности налогового агента

ИП становится налоговым агентом, когда по Налоговому кодексу обязан исчислить, удержать и перечислить налог с доходов, которые выплачивает другим людям.

Чаще всего это НДФЛ с зарплаты сотрудников. В отдельных случаях ИП становится налоговым агентом и по НДС.

Риск ошибок вырос из-за сроков уплаты НДФЛ. Налог перечисляют два раза в месяц:

По выплатам с 1-го по 22-е число — не позднее 28-го числа этого же месяца.

По выплатам с 23-го по последнее число месяца — не позднее 5-го числа следующего месяца.

Из-за этого часто возникают технические просрочки: налог удержали, но заплатили не в тот срок.

Какие штрафы возможны:

Как избежать штрафа:

Если ошибка только в платеже, а расчёт сдан правильно и без занижения налога, достаточно уплатить налог и пени до того, как ФНС обнаружит недоимку или назначит проверку, — тогда штрафа по статье 123 НК РФ не будет.

Если ошибка в расчёте, и она привела к недоимке, безопаснее сначала доплатить налог и пени, а затем подать уточнённый расчёт. При самостоятельном и своевременном исправлении в большинстве случаев штрафа удаётся избежать.

Главный риск для налогового агента — не в ставках и процентах, а в сроках. Деньги могут быть рассчитаны верно, но из‑за перепутанных периодов или отрицательного сальдо на ЕНС возникает формальная недоимка.

Поэтому после каждой выплаты дохода важно не только удержать налог, но и проверить, что он вовремя попал в нужный период и закрыт на Едином налоговом счёте.

И ещё важно не забывать отправлять уведомления о начисленном налоге — уведомления ЕНП — в тех периодах, когда отсутствует обязанность сдавать отчётность.

Ольга Клепикова эксперт по бухгалтерии

Смягчающие обстоятельства

Если нарушение уже произошло и штраф назначили, его можно уменьшить. Налоговый кодекс это прямо разрешает (ст. 112 и п. 3 ст. 114 НК РФ).

Что налоговая чаще всего признаёт смягчающим обстоятельством:

Нарушение совершено впервые.

Тяжёлые личные или семейные обстоятельства — болезнь ИП или близких.

Тяжёлое финансовое положение — убытки, кредиты, риск банкротства.

Угрозы или принуждение — редкий, но законный вариант.

Важно: перечень не закрыт. Налоговая или суд могут учесть и другие причины — например несоразмерность штрафа нарушению, благотворительную деятельность или форс‑мажор.

Штраф не снижают автоматически. Нужно подать ходатайство о снижении штрафа и приложить доказательства: справки, выписки, документы о сбое. Если налоговая признает обстоятельства смягчающими, она обязана снизить штраф минимум в два раза.

Как узнать о задолженности

В 2026 году ФНС в основном работает онлайн. Требование об уплате долга появится в электронном виде, и срок на оплату начнёт идти сразу — даже если по почте ничего не пришло.

Проверять долги удобнее всего в личном кабинете ИП на сайте ФНС. Ориентир — Единый налоговый счёт. Если сальдо отрицательное и сумма выделена красным, значит, есть задолженность. Даже без требования от налоговой это повод сразу разобраться и пополнить счёт.

Дополнительно информацию можно увидеть:

На «Госуслугах», если ИП дал согласие на электронное взаимодействие с ФНС.

В банковских приложениях для бизнеса — например в Точка Банк.

Официально налоговая сообщает о долге через требование об уплате. Его направляют в личный кабинет налогоплательщика, по ТКС через оператора ЭДО или заказным письмом по почте — если электронных каналов нет.