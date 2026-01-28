Существенные условия контракта по 44-ФЗ: что относится и когда допускается изменение

Между заказчиками, поставщиками и контрольными органами иногда случаются споры из-за изменений в госконтракте. Причина в том, что в 44-ФЗ нет чёткого определения существенных условий договора. По закону такие пункты нельзя менять без веских оснований, но что именно считается существенным условием — не всегда понятно.

Чтобы разобраться в терминах и не иметь разногласий с другими участниками закупок, читайте статью Точка Банка.

Коротко — К существенным условиям по 44‑ФЗ обычно относятся предмет контракта, количество, срок исполнения и оплаты, обеспечение и цена. — Изменить существенные условия можно только в нескольких случаях, перечисленных в статье 95 №44‑ФЗ. — Чтобы изменить контракт, нужно обосновать изменения, заключить допсоглашение, согласовать его с контрольными органами и выложить в ЕИС.

Что такое существенные условия контракта по 44‑ФЗ

Условия любого договора бывают существенными и несущественными.

Существенные условия — это те пункты, которые влияют на суть сделки. Например, объект закупки или срок поставки. Если их изменить, то результат договора будет другим.

Несущественные условия — те, что со сделкой напрямую не связаны. Например, реквизиты или адреса сторон. Они никак не влияют на исполнение договора.

Чтобы точно понять, какие пункты госконтракта относятся к основным, обратимся к Гражданскому кодексу. В нём есть определение существенных условий, которое действует для любого договора.

Согласно части 1 статьи 432 ГК РФ существенные условия должны отвечать одному из трёх критериев:

Они касаются предмета договора.

Они прямо названы существенными в одном из законов.

Хотя бы одна из сторон выдвигает их на обсуждение перед заключением сделки и хочет достигнуть по ним договорённости.

Теперь снова вернёмся к госзакупкам. Чтобы начать процедуру, заказчик составляет извещение — документ, в котором перечислена вся необходимая информация, например:

Что нужно поставить и в каком количестве.

В какой срок нужны товары.

Сколько заказчик готов заплатить за товар, работу или услугу.

Как сделку нужно обеспечить.

Какие требования есть к исполнителю.

Другими словами, в извещении заказчик выдвигает условия, на которых он хочет заключить сделку. А значит, все пункты контракта, взятые из извещения, относятся к существенным (см. третий критерий из ГК РФ). В подтверждение этому есть разъяснения ФАС.

Какие условия относятся к существенным по 44-ФЗ

Существенными условиями госконтракта считают его предмет, объём, цену, срок исполнения и оплаты, обеспечение. О том, что важно учесть по этим пунктам, сказано в статье 34 № 44-ФЗ. Подробнее расскажем об этом дальше.

Предмет

Предметом сделки по 44-ФЗ может быть поставка товаров, выполнение работ или оказание услуг — это то, что заказчик хочет получить от тендера.

Но иногда заказчики заключают контракты жизненного цикла. Их предмет — не просто поставка транспорта или оборудования, а его проектирование, создание и обслуживание. В такой сделке стоимость состоит из двух частей:

Цены самого товара.

Цены его обслуживания.

Часто контракт жизненного цикла заключают на капитальное строительство и включают работы от проектирования до эксплуатации здания.

Цена

Цена — это итоговая стоимость контракта, на которой заказчик и поставщик сошлись в ходе торгов или другого способа закупки.

Цена в госконтракте всегда твёрдая. Это значит, что нельзя установить цену, которая будет меняться из-за каких-то факторов. Например, при росте ключевой ставки или инфляции.

В крупных и долгосрочных сделках работы или поставки можно разбить на этапы. В этом случае для каждого этапа устанавливается своя цена.

Ещё в госконтракте можно предусмотреть аванс. Его устанавливают в процентах от цены. В договоре с авансом важно закрепить условие: при снижении цены в ходе торгов на 25% и больше от первоначальной аванс не выплачивается (часть 13 статьи 37 №44-ФЗ).

Сроки исполнения и оплаты

Срок исполнения — это время, за которое поставщику нужно поставить товар, выполнить работы или услуги на всех условиях договора. По сделкам от трёх лет с суммой больше 100 млн ₽ не только устанавливают конечную дату, но и разрабатывают график исполнения.

Срок оплаты — это период, в который заказчик должен перечислить деньги поставщику. Он начинается сразу после приёмки.

По 44‑ФЗ срок оплаты фиксированный. По контрактам до 30 апреля 2022 года он составляет 15 рабочих дней, по остальным — семь рабочих дней. Но есть несколько исключений. Так, срок оплаты может быть:

10 рабочих дней, если расчёты проверяет казначейство или если приёмка проходит не электронно, а на бумаге.

20 рабочих дней, если контракт содержит гостайну.

Также Правительство РФ может установить любой другой срок для оплаты конкретных госконтрактов в отдельных законах.

Другие существенные условия

Ещё к основным условиям по 44-ФЗ относится следующее:

Ответственность сторон. В контракте прописывают неустойки, которые последуют за нарушения. Если заказчик или поставщик просрочат свои обязательства, то будут платить пеню за каждый день неисполнения. А если нарушат другие условия или выполнят их некачественно — заплатят штраф.

Приёмка товара. В госконтракте нужно чётко обозначить, как происходит приёмка и что является её критериями. Например, как проверяются количество, комплектность товара и все требования, которые к нему установлены.

Обеспечение. По 44-ФЗ почти все контракты должны быть обеспечены банковской гарантией или деньгами на счёте заказчика. Это значит, что поставщику нужно оформить независимую гарантию или внести депозит до заключения договора. Сумма, срок, порядок оформления и возврата и другие условия обеспечения обязательно обозначаются в контракте.

Также в контракт вносятся основания для одностороннего отказа или удержания неустоек из оплаты и другие пункты.

Чем грозит нарушение существенных условий

За нарушение договорённостей обе стороны получат штраф или пеню. А исполнителю кроме денежных санкций грозит включение в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Это открытый список, в который включают нарушителей на два года. Пока поставщик находится в этом реестре, он не может участвовать в госзакупках.

Можно ли изменять существенные условия контракта

Обычно менять пункты контракта нельзя. Стороны, которые подписываются под договорённостями, должны отвечать за их исполнение.

Но бывает так, что из-за форс-мажора или по вине третьих лиц выполнить изначальные условия невозможно. В этом случае Закон о контрактной системе разрешает внести коррективы в сделку, но по строго определённым правилам. Все они перечислены в статье 95 №44-ФЗ. Вот некоторые из них.

Цену можно изменить, если:

Снизилась стоимость работ.

Изменились тарифы.

Сократились бюджетные лимиты.

Сроки исполнения допускается менять, если:

Изменились лимиты бюджетных обязательств.

Случились непредвиденные обстоятельства по контрактам на НИОКР свыше 100 млн ₽.

Сроки оплаты не меняют ни при каких обстоятельствах. Если заказчик нарушает их, то платит пеню.

Объём можно изменить:

По инициативе заказчика.

По гособоронзаказу при введении специальных мер.

Предмет контракта можно изменить, только если новый товар по характеристикам будет лучше указанного в техзадании.

Есть один случай, когда 44-ФЗ разрешает менять поставщика. Если компания-исполнитель реорганизовалась, и новое юрлицо приняло на себя все обязательства предыдущего, то права и обязанности по сделке тоже перейдут к новой компании.

ВАЖНО Менять договорённости можно только по соглашению сторон. Если кто‑то из партнёров не согласен с новыми условиями и отказывается подписывать допсоглашение, вопрос придётся решать в суде.

Если изменить другие пункты или отклониться от предписаний, например увеличить сумму контракта на 40%, можно грубо нарушить закон.

За правомерностью изменений смотрит целый ряд контролирующих органов. В зависимости от предмета контракта это могут быть ФАС, Казначейство РФ, Минпромторг, Минэнерго, Росавтодор, контрольно‑ревизионные органы. Валентина Неупокоева эксперт по тендерам в Точка Банк

Любые изменения, которые внесли незаконно, аннулируют, а сделку вернут к исходным параметрам.

Как изменить существенные условия при строительных работах

Строительные контракты обычно заключают на крупные суммы и на долгий срок. Поэтому закон разрешает вносить в них более весомые изменения. Например, если по другим контрактам цену или срок можно увеличить на 10%, то по строительным — максимум на 30%. А если сроки меняются по вине подрядчика, договор можно продлить один раз на первоначальный срок.

Закупки строительных работ по 44-ФЗ

Пошагово: как корректно оформить изменения

Если вам нужно изменить что-то в госконтракте, предлагаем действовать по следующей схеме:

Шаг 1: Предварительно согласуйте новые пункты с партнёром

Заранее найдите вариант изменений, который устроит обе стороны.

Шаг 2: Подготовьте обоснования

Только по желанию изменить существенные условия нельзя. Обоснуйте, что такие изменения оправданы.

В обосновании укажите реквизиты контракта, даты и экономический расчёт изменений в виде сравнительных таблиц «как было и как стало». Обязательно укажите причину изменений и к каким экономическим и качественным результатам вы планируете прийти. Оформите документ на фирменном бланке, его должны подписать обе стороны. Валентина Неупокоева эксперт по тендерам в Точка Банк

Шаг 3: Составьте дополнительное соглашение

Допсоглашение должно включать реквизиты основного договора, все изменения и дату их вступления в силу.

Шаг 4: Согласуйте изменения с контрольными органами

Порядок согласования зависит от случая. Например, если изменения вносятся по независящим от сторон причинам, то по муниципальным контрактам нужно решение местной администрации, а по федеральным — Правительства РФ. А если для контракта нужно больше денег из бюджета, изменения нужно согласовать с Казначейством.

Шаг 5: Подпишите соглашение и разместите в ЕИС