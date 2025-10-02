Из-за экономических санкций из России ушли многие мировые производители автомобилей, бытовой техники, продуктов. На внутреннем рынке образовался дефицит товаров, цены пошли вверх. Чтобы избежать дальнейших проблем, Правительство России легализовало параллельный импорт.
Что такое параллельный импорт
Параллельный импорт (ПИ) — ввоз товара для продажи на территории России без разрешения его правообладателя или производителя. Он называется параллельным потому, что товары ввозят в страну параллельно официальному импорту.
Работает этот так: посредники покупают товары ушедших компаний в других странах и перепродают их российским дистрибьюторам. Так товары остаются доступны для покупателей, но цены становятся выше — из-за наценки посредника и усложнённой логистики.
Параллельный импорт разрешён не только в России. Аналогичными процедурами пользуются в США, Канаде, Турции, Бразилии и других странах.
Законность параллельного импорта в России
Параллельный импорт в России законен.
Постановление Правительства РФ от 29.03.2022 №506 регулирует параллельный импорт в отношении товаров компаний, ушедших с российского рынка. Оно вступило в силу 7 мая 2022 года.
Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 21.07.2023 №2701 содержит перечень брендов, к которым применима данная процедура. Товары компаний, которых нет в этом списке, нельзя ввозить по параллельному импорту. На них распространяются стандартные правила.
Если продукцию ввезли по ПИ, то её всё равно нужно декларировать на таможне. К импортёрам применяются стандартные требования, включая гарантийные обязательства, маркировку, контроль безопасности и т.п.
Отличие параллельного импорта от серого
Параллельный ввоз разрешён в России. Он отличается от прямого только отсутствием разрешения правообладателя на продажу. В остальном же ничего не меняется. Груз проходит таможенный контроль, декларант получает сертификацию соответствия на товар, уплачивает таможенные платежи, подтверждает оригинальность продукции.
Серый импорт запрещён в России. Это обычная контрабанда. Товары не проходят экспертизу, зачастую их завозят, минуя таможню, либо декларируют «для личного пользования». Подтвердить оригинальность и безопасность такой продукции нельзя. Никто не даст гарантию, что её сделали на официальном производстве.
Плюсы и минусы параллельного импорта
|Плюсы
|Минусы
|Возможность продавать товары, которые производитель официально не завозит в Россию
|Производитель официально не даёт
гарантию на свои изделия
|Сохраняется ассортимент продукции
|На рынке появляется больше подделок
|Новые логистические цепочки
|Логистика стала сложнее и дольше
Что можно ввозить через параллельный импорт
В Россию через ПИ можно ввозить около ста товарных позиций. Разберём самые популярные.
Автомобили и запчасти
Кодов ТН ВЭД для данных категорий товаров в перечне нет, зато Минпромторг установил марки автомобилей, которые можно импортировать в РФ. Среди них Porsche, Jeep, Skoda и другие.
Автозапчасти компаний Bosch, Мahle тоже получится ввезти через параллельный импорт, как и автомобильные шины от Bridgestone, Michelin и т.п.
Бытовая техника и электроника
Без официального разрешения производителя можно ввозить ноутбуки и смартфоны от компаний Samsung и Sony, фены от Dyson и Philips, а также другую бытовую технику и электронику от фирм, указанных в перечне Минпромторга.
Одежда и обувь
Минпромторг указал виды одежды и обуви, которые можно импортировать в Россию. Например, футболки, брюки, пальто, куртки, кроссовки, туфли. Конкретных брендов в перечне не указано.
Фармацевтика
В Россию можно ввозить товары женской гигиены, вату, наборы для оказания первой помощи. Но ввезти лекарства не получится.
Живые растения
Получится привезти луковицы и клубни растений, черенки деревьев, живые цветы и другие растения.
Алкогольная и безалкогольная продукция
Алкоголь и газированные напитки можно ввозить в Россию. Алкоголь облагается акцизом, который нужно заплатить при таможенном оформлении.
Как пройти таможню
Процедура таможенного оформления такая же, как и при прямом ввозе из стран, не входящих в ЕАЭС. При подаче декларации нужно предоставить в таможню документы, среди которых:
- Уставные документы.
- Внешнеторговый контракт.
- Инвойс или счёт-фактура.
- Транспортные документы.
- Сертификат происхождения.
- Разрешительные документы.
- Технические документы.
- Банковские документы.
Также декларант должен заплатить все таможенные платежи, включая пошлины, сборы и НДС.
Риски для импортёров
Юридическое лицо и индивидуальные предприниматели, занимающиеся параллельным импортом, должны быть готовы к возможным рискам.
- Можно наткнуться на контрафакт. Чтобы на таможне груз не признали подделкой, нужно добиться от поставщика документальных доказательств оригинальности продукции.
- Проводить гарантийное и техническое обслуживание станет сложнее. Здесь две проблемы: сложности с ввозом оригинальных частей и отсутствие сертифицированного специалиста по ремонту.
- Законодательство может меняться. Компания, товары которой ввозились по параллельному импорту, может официально вернуться в Россию. Тогда вся её продукция, закупленная у третьих лиц, будет считаться контрафактной. Нужно следить за изменениями в перечне брендов, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.