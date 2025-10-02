Параллельный импорт

Коротко

По новой процедуре можно ввозить около ста позиций, среди которых автомобили, одежда и обувь, бытовая техника и электроника, косметика и т.п.

Требования к качеству, безопасности и оригинальности товаров остаются такими же, как и при прямом ввозе.

Серый импорт отличается от параллельного тем, что продукцию провозят без сертификатов и других документов, которые подтверждают её безопасность и оригинальность. Часто её партии ввозят физические лица «для личного пользования». По факту серый импорт — контрабанда.

Главный плюс — возможность продавать товары, производители которых ушли с российского рынка. Основной минус — сложная логистика, зачастую проходящая через третьи страны.



При параллельном импорте товары ввозятся без официального разрешения их производителя. Эту процедуру Правительство РФ ввело в 2022 году, когда десятки мировых брендов ушли с российского рынка.