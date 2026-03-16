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Типы и размеры морских контейнеров

Разбираемся, какие бывают виды морских контейнеров и чем они отличаются друг от друга.

16.03.2026
1465
1465

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Большинство грузов перевозят в морских контейнерах. Но используются они не только для транспортировки по морю. В статье перечислим основные виды контейнеров и их размеры.

Коротко
Морской контейнер — металлическая тара для транспортировки насыпных, жидких, газовых и обычных грузов. Используется в морских, воздушных, автомобильных и железнодорожных перевозках. Основные размеры: 20, 40 и 45 футов.

Классификация морских контейнеров

Универсальные

Стандартные контейнеры типов DV и DC — обычные металлические блоки с одной или двумя дверьми по бокам. Бывают разных размеров, но чаще всего встречаются 10, 20, 30, 40 и 45 футов. 

Вместительные, защищают грузы от ветра, влаги, солнца и т.п. Подходят для перевозки одежды, обуви, бытовой техники, стройматериалов, оборудования, сухих грузов в упаковке. Есть модели с дверьми с обеих торцов или со съёмными боковыми стенками для удобства погрузки.

Для насыпных грузов

Балкеры — контейнеры, в которых перевозят сыпучие грузы. Оборудованы загрузочными люками на крыше и разгрузочными в дверях или нижней части торцевой стены. На балкерах перевозят зерно, камни, стройматериалы, промышленное сырьё.

Рефрижераторные 

Рефрижератор — большой холодильник или термос, которые поддерживают определённую температуру, обычно от –35 до +25 градусов. Такие контейнеры работают от собственного генератора или внешнего источника питания, которые позволяют держать нужный температурный режим сутками. Рефрижераторы используются для перевозки продуктов питания (мяса, рыбы, фруктов, овощей), лекарств, цветов, химии. 

Танк-контейнер

Tank Container, или цистерна, используется для транспортировки жидкостей (спиртосодержащие составы, молоко, нефть) и газов. Для прочности цистерну помещают в стальную раму.

С открытым верхом

Контейнеры с открытым верхом чаще бывают 20 и 40 футов. Верх закрывается брезентовым тентом или раздвижными металлическими створками. Это позволяет загружать контейнер сверху краном и обеспечивает защиту от осадков. Подходят для транспортировки грузов, которые не боятся перепадов температур, морской соли, влаги. Их используют для большой и негабаритной продукции — металлоконструкций, металлопроката, техники и т.д.

Платформы

Flat Rack — платформа с двумя откидными торцевыми стенами, которые при погрузке-разгрузке можно сложить или снять. На ней перевозят негабаритные и широкие грузы: строительную технику и материалы, металлоконструкции.

Размеры морских контейнеров

Виды морских контейнеров по размерам.

ВидыДлина, мШирина, мВысота, мОбъём, м3Перевозимый вес, т
20 футов6,062,442,6033До 30
40 футов12,192,432,5968До 26,5
45 футов13,722,502,7585До 30

Основные сокращения

Часто встречающаяся аббревиатура на контейнерах:

  • Open Top (OT) — открытый верх;
  • Dry Cube (DC) — стандартная модель;
  • High Cube (НС) — увеличенная высота;
  • High Cube Pallet Wide (HCPW) — наибольший объём;
  • Super High Cube (SHC) — максимальная высота;
  • Flat Rack (FR) — платформа с ограничителями;
  • Bulk — для сыпучих материалов;
  • Double Door (DD) — большие габариты и двери с обоих торцов;
  • High Cube Hard Top (HCHT) — снимаемая жёсткая крыша;
  • Pallet Wide (PW) — увеличенная ширина внутри;
  • TD, TG, TN — цистерна;
  • SN — животная и рыбная категория;
  • HR, HI — термический вид;
  • RT, RE, RS — рефрижераторы;
  • PC, PL, PS, PF — платформа;
  • VH — постоянная циркуляция воздуха;
  • BK, BU — сыпучие грузы;
  • GP — любой сорт груза.

Маркировка контейнеров

Каждый контейнер должен содержать одну или несколько табличек, на которых отображают сведения:

  • с кодом и логотипом владельца;
  • допуском к перевозкам;
  • параметрами объёма, грузоподъёмности, ДВШ;
  • прочностью торцевой стенки;
  • контейнерным типом;
  • датой капитального ремонта;
  • классом перевозимого груза;
  • регистрационным номером.

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Виды морских контейнеров: размеры и типы для грузовых перевозок — Точка Банк