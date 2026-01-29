Коротко

Опасные грузы разделены по ДОПОГ на 9 классов: от взрывчатых веществ, например пиротехники, до прочих, например асбеста. Для каждого класса есть уникальный знак опасности.

Маркировка обязательна для транспорта, упаковки и цистерн.

Знаки опасности — это маркировки для упаковки, контейнеров и транспорта, обозначающие класс, свойства и характер опасных грузов. Они важны для безопасной перевозки и хранения груза, правильных действиях при аварии.