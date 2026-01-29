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Знаки опасности и маркировки опасных грузов

Грузоперевозки включают транспортировку опасных веществ — это требует строгих мер безопасности. Знаки опасности и маркировки, разработанные по международным стандартам ДОПОГ, позволяют безопасно и грамотно перевозить грузы.

29.01.2026
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При перевозке опасных грузов — газов, взрывчатых и радиоактивных веществ — нужно маркировать контейнеры и транспорт, в которых их перевозят. Для этого разработаны знаки опасности, оформленные по международным правилам.

В статье Точка Банк расскажет о знаках опасности грузов, классах веществ и маркировке тары и транспорта, в которых их перевозят.

Коротко
Знаки опасности — это маркировки для упаковки, контейнеров и транспорта, обозначающие класс, свойства и характер опасных грузов. Они важны для безопасной перевозки и хранения груза, правильных действиях при аварии.
Опасные грузы разделены по ДОПОГ на 9 классов: от взрывчатых веществ, например пиротехники, до прочих, например асбеста. Для каждого класса есть уникальный знак опасности.
Маркировка обязательна для транспорта, упаковки и цистерн.

Зачем нужна маркировка в грузоперевозках

Маркировка опасных грузов (ОГ) помогает безопасно с ними обращаться. По знакам можно определить, что именно перевозится в цистерне, как правильно перевозить и хранить это вещество, что делать при аварийной ситуации.

ПРИМЕР
Карбид кальция используется для производства ПВХ. Но его пыль опасна для здоровья: ожоги кожи, отёк лёгких, резь в глазах. При контакте с воздухом карбид кальция легко воспламеняется, а при контакте с водой или влагой выделяет легковоспламеняющиеся газы.
Если автомобиль, перевозящий карбид кальция, попадёт в аварию, маркировка поможет быстро это понять, можно будет быстро понять, какое вещество в цистерне. От этого зависит порядок действий: в случае с карбидом кальция нужно вызвать специальную службу, быстро покинуть место аварии и не использовать воду для тушения.

Перевозка и маркировка ОГ регламентируются Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (ADR). В России у соглашения есть второе название ДОПОГ — Договор о международной дорожной перевозке опасных грузов. Оба термина равнозначны и означают один и тот же документ.

Классификация опасных грузов

ДОПОГ делит ОГ на девять классов, которые подразделяются на подклассы. В таблице — примеры опасных грузов по классам.

Класс опасностиНазваниеПример
1Взрывчатые веществаПиротехника
2ГазыПропан
3Легковоспламеняющиеся жидкостиБензин
4Легковоспламеняющиеся твёрдые веществаСера
5Окисляющиеся вещества и пероксидыАммиачная селитра
6Токсичные и инфекционные веществаМедицинские отходы
7Радиоактивные веществаУран
8Коррозионные веществаСерная кислота
9Прочие опасные веществаАсбест

Для каждого класса и подкласса есть свой знак опасности. Например, так выглядит знак «Класс опасности 5.1» (Окисляющие вещества или органические пероксиды). 

Знак опасности 5.1 — окисляющие вещества, жёлтый предупреждающий ромб с пламенем

Маркировка опасного груза и транспортных средств

При перевозке опасного груза обязательно маркируется: 

  1. Транспортное средство. Наносится номер ООН, знак-табло опасности, маркировочный и предупредительные знаки при необходимости. Знаки нужно размещать сзади и с обеих сторон автомобиля. Минимальный размер таблички 25 см на 25 см.
  2. Упаковка. Маркируется каждый барабан, канистра, мешок и т.д.
  3. Цистерна. Маркируется с боковых сторон. Если в цистерне несколько отсеков, то нужно маркировать каждый отсек снаружи.

Нельзя клеить знаки друг на друга, они должны быть изготовлены из материала, устойчивого к влаге, морозам, высоким температурам и т.д., чтобы при транспортировке не теряли свой вид и их можно было бы идентифицировать.

Если после разгрузки контейнер или транспортное средство не будут использоваться для доставки этого опасного груза, то маркировку нужно удалить.

Элементы маркировки и требования к их нанесению

Знаки опасности

Требования ко всем элементам маркировки есть в ГОСТ Р 57479-2017. У каждого подкласса ОГ есть своё изображение в виде ромба. На нём указывают класс и символ опасности, номер подкласса, группу совместимости, надпись (взрывается, окисляется и т.д.).

Номер ООН

Номер ООН (UN number) — четырёхзначный номер, который обозначает вещество или группу веществ. В списке, утверждённом ООН, более 3 000 наименований. Например, у ртути номер 2809, а у хлора 1017.

Номер ООН размещают рядом со знаком опасности на транспорт или контейнер в нижней части оранжевой таблицы. В верхней вписывают идентификационный номер опасности. Например, номер 1863 обозначает авиационное топливо.

Идентификационный номер опасности

Номер определяет опасность вещества, состоит из двух или трёх цифр. Например, 23 — легковоспламеняющийся газ, 70 — радиоактивный материал, а 33 — легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки ниже 23 ºС). 

Число указывают на верхней части оранжевой таблички опасности.

Вот как выглядит знак для авиационного топлива.

Оранжевая табличка ADR с кодом опасности 33 и номером ООН 1863

Отгрузочное наименование

На каждом автомобиле или цистерне, контейнере нужно указывать полное название опасного вещества. Например, «ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТВЁРДОЕ, Н.У.К. UN3077». На транспорте, перевозящем отходы опасных грузов, пишут просто «Отходы».

Номер аварийной карточки

Аварийная карточка — паспорт опасного груза. В ней указывают его номер ООН, свойства, особенности перевозки, средства индивидуальной защиты для работы с ним, воздействия на организм человека, действия при аварийной ситуации. 

У каждой карточки есть свой номер, который нужно указывать на транспорте или цистерне.

Маркировочные и предупредительные знаки

Предупредительные таблички вешают на транспорт и тару в том случае, если груз опасен для окружающей среды. Например, цистерны, перевозящие вещества с температурой выше 100 градусов, маркируют знаком «Повышенная температура».

Вопросы по теме

Что означает цифра 33 на информационной табличке опасного груза?

33 — номер опасности груза. Значение — легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки ниже 23 ºС). Под номер опасности 33 могут подходить бензин, сырая нефть, авиационное топливо и другое. Более подробную информацию даёт номер ООН, который также указывается на табличке.

Где крепить знаки опасности?

Таблички крепят сзади и с обеих сторон транспорта, а также со всех сторон контейнеров, цистерн, в которых перевозят опасные вещества.

Что означает знак 30 1202?

Знак ДОПОГ, который устанавливают на транспорт, перевозящий дизельное топливо, где 30 ― это идентификационный номер опасности, а ― 1202 номер ООН (дизельное топливо).

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