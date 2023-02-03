Определение термина "Аккредитив безотзывной"

Аккредитив безотзывной

твердое обязательство банка-эмитента, выдавшего аккредитив, произвести платежи, акцептовать или купить переводные векселя, выставленные бенефициаром (обладателем аккредитива), при условии предоставления банку коммерческих документов, предусмотренных аккредитивом, и соблюдении бенефициаром всех его условий. В аккредитиве указывается срок, до истечения которого аккредитив не может быть отозван. Распространенная форма внешнеторговых расчетов.