Определение термина "Аккредитив гарантийный"

Аккредитив гарантийный

вид аккредитива, обычно используемый в качестве средства обеспечения платежей или для повышения кредитоспособности клиента, выдается в пользу экспортера или его банка как гарантия контракта. Под такой аккредитив обычно требуется 100%-е резервирование средств. Применяется в качестве дополнительного обеспечения платежа при расчетах в форме инкассо или банковского перевода. Многие банки выставляют его по поручению только тех импортеров, которые имеют у них свои счета.