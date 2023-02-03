Определение термина "Активные счета"

Активные счета

cчета бухгалтерского учета, на которых учитываются средства предприятий, их активы. А.С. отражают наличие, состав и размещение средств. В А.С. увеличение средств записывается по дебету, а уменьшение — по кредиту. Сальдо по А.С. бывает только дебетовым и показывается в активе баланса.