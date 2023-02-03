Определение термина "Аналитик финансовый"

Аналитик финансовый

специалист, анализирующий финансовую отчетность компаний, составляющий заключения по финансовым отчетам, предлагающий рекомендации относительно того, по каким схемам действовать для достижения лучшего финансового результата, а также по поводу того, следует покупать, продавать или держать конкретные ценные бумаги в течение какого-либо периода; аналогичную работу выполняет аналитик в области инвестиций.