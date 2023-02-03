Определение термина "Аварийная подписка"

Аварийная подписка

обязательство получателя груза, выдаваемое его перевозчику, например капитану судна, уплатить причитающуюся с него долю расходов в случае аварии транспортного средства. Величина этой доли устанавливается согласно составленной диспаше в виде расчета по распределению расходов от аварии между судном, грузом и оплатой за перевозку (фрахтом).