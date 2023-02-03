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Определение термина "Безнадежные долги"

Безнадежные долги -
задолженность предприятий, изыскать которую не представляется возможным (истечение срока исковой давности, признание судом неплатежеспособности дебитора и т.д.). Б.Д. обычно списываются в убытки с кредита счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в дебет счета 80 «Прибыли и убытки» (если по этой задолженности ранее не был создан резерв по сомнительным долгам). Резервы по сомнительным долгам создаются на основе годовой инвентаризации дебиторской задолженности предприятия. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга. На сумму создаваемых резервов делаются записи по дебету счета 80 «Прибыли и убытки» и кредиту счета 82 «Оценочные резервы». При списании с баланса невостребованных долгов, ранее признанных предприятием сомнительными, записи производятся по дебету счета 82 «Оценочные резервы» в корреспонденции с соответствующими счетами учета расчетов с дебиторами. Аналитический учет по счету 82 ведется по каждому сомнительному долгу, на который создан резерв.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Безнадежные долги -
часть дебиторской задолженности организаций, получение которой от должника признано невозможным из-за отказа суда во взыскании или его неплатежеспособности. В последнем случае задолженность не аннулируется, а отражается за балансом в течение нескольких лет в расчете на улучшение положения должника.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Безнадежные долги: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка