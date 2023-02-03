Определение термина "Частная компания"

компания, созданная частными лицами, основанная на частной собственности, оперирующая частным капиталом; акционерная компания в форме общества с ограниченной ответственностью, в которой имеется небольшое число постоянных членов, передача акций ограничена, акционерный капитал образуется путем размещения акций между учредителями. Противоположностью частной является публичная акционерная компания.

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