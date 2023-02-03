Определение термина "Декретные деньги"

Декретные деньги

денежные знаки, введенные в качестве денег декретом органов власти, постановлением правительства. Подлинная ценность, покупательная способность Д.Д. определяется не только величиной, указанной на денежном знаке, но и уровнем цен, количеством товаров, которое можно купить на данную сумму денег.