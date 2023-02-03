Денежная реформа

"глубокое преобразование денежной системы страны, проводимое государством в связи с расстройством денежного обращения и в целях укрепления национальной валюты, стабилизации денежной единицы. Основные виды денежных реформ: полная или частичная замена денежных знаков с выпуском денег нового образца при сохранении их нарицательной стоимости; деноминация в виде укрупнения денежных единиц; деноминация в форме укрупнения денежных знаков с одновременной их заменой или даже с изменением денежной единицы; единовременная девальвация (или ревальвация) денежной единицы страны. "