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Определение термина "Депозитная валюта"

Депозитная валюта -
банковские документы, например, чеки, банковские обязательства, выступающие в качестве средства накопления, обязательные к оплате по предъявлению.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Депозитная валюта -
"банковские документы, например, чеки, банковские обязательства, выступающие в качестве средства накопления, обязательные к оплате по предъявлении. "
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Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Депозитная валюта: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка