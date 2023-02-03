Определение термина "Дочернее предприятие"

Дочернее предприятие

юридически самостоятельное предприятие, отделившееся от основного (материнского) предприятия и учрежденное им посредством передачи части своего имущества. Часто выступает в роли филиала учредившей его головной компании. Учредитель Д.П. утверждает его устав и сохраняет по отношению к нему некоторые управленческие, в том числе контрольные, функции. Контроль обеспечивается посредством скупки акций дочернего общества на основе системы участия.