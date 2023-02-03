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Определение термина "Долгосрочный кредит"

Долгосрочный кредит -
кредит, предоставляемый банками и отдельными кредитными институтами небанковского типа на длительные сроки (от 5 лет и более). Д.К. корпорациям предоставляют инвестиционные банки или другие специальные кредитные институты, государству и муниципальным органам - сберегательные банки, страховые компании и пенсионные фонды. К Д.К. относится ипотечный кредит, выдаваемый ипотечными и сельскохозяйственными банками под залог недвижимости населению на покупку жилья, фермерам - на приобретение земли и строений. Д.К. выдают также коммерческие банки. Для учета Д.К. предназначен счет 92 «Долгосрочные кредиты банков». Суммы полученных Д.К. отражаются по кредиту счета 92 и дебету счетов 51 «Расчетный счет», 52 «Валютный счет», 55 «Специальные счета в банках», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». На суммы погашенных кредитов дебетуется счет 92 в корреспонденции со счетами учета денежных средств.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Долгосрочный кредит: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка