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Определение термина "Дорожный чек"

Дорожный чек -
платежный документ, применяемый, как правило, в международных расчетах, приказ одного банка другому выплатить обозначенную в чеке сумму денег владельцу чека по образцу его подписи, заполняемому на чеке в момент продажи. При предъявлении чека к оплате владелец должен вторично расписаться на чеке. Оплата производится при идентичности подписей. Д.Ч. используется как средство обеспечения туристов международной валютой или валютой страны пребывания. Сфера применения Д.Ч. определяется соглашениями между банками или другими финансовыми учреждениями, туристическими фирмами. Выпускаются в национальной или иностранной валюте, имеют различное достоинство. Д.Ч. выступает как средство оплаты товаров и услуг, равноценное наличным деньгам и кредитным карточкам. Эмитентами Д.Ч. являются коммерческие банки, другие кредитные и финансовые институты, а также туристические организации.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Дорожный чек -
туристический — см. ЧЕК ДОРОЖНЫЙ.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Дорожный чек: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка