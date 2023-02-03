Фоб

(FOB — англ. free on board — свободно на борту) — одно из условий поставки товаров в международной торговле, буквально означающее «свободно на борту». Согласно этому условию продавец обязан за свой счет поставить товар на борт судна и оплатить экспортные пошлины (в отличие от условия ФАС). Покупатель должен за свой счет зафрахтовать судно, оплатить товар, обеспечить его перевозку после поставки.