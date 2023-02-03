Определение термина "Гарант выпуска"

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

кредитно-финансовое учреждение (банк, брокерская фирма), обеспечивающее размещение на первичном рынке эмитированных, выпущенных в обращение ценных бумаг. Страховая или инвестиционная компания иногда приобретает эти ценные бумаги для себя.

кредитно-финансовое учреждение (банк, брокерская фирма), обеспечивающее размещение на первичном рынке эмиссии ценных бумаг. Страховая или инвестиционная компания иногда приобретает эти ценные бумаги для себя.

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