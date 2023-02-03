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Определение термина "Глобальный идентификационный номер посредника"

Глобальный идентификационный номер посредника -
(Global Intermediary Identification Number, GIIN) — идентификационный номер, который присваивается FFI, участвующему в применении FATCA, либо зарегистрированному FFI, признанному соблюдающим требования FATCA (включая FFI, предоставляющего информацию в соответствии с Моделью 1 Соглашения для целей идентификации такой организации налоговыми агентами).
Также некоторые Пассивные NFFE могут регистрироваться на портале Налоговой службы США и получать статус Нефинансовой иностранной для целей FATCA организации, напрямую предоставляющей отчетность в IRS США (Direct Reporting NFFE) или Спонсируемой нефинансовой иностранной для целей FATCA организации, напрямую предоставляющей отчетность в IRS США (Sponsored Direct Reporting NFFE) (в данном случае регистрация осуществляется спонсирующей организацией). Все GIIN отражаются в списке Налоговой службы США FFI, участвующих в применении FATCA.

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Что такое Глобальный идентификационный номер посредника: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка