Определение термина "Глобальный идентификационный номер посредника"
Также некоторые Пассивные NFFE могут регистрироваться на портале Налоговой службы США и получать статус Нефинансовой иностранной для целей FATCA организации, напрямую предоставляющей отчетность в IRS США (Direct Reporting NFFE) или Спонсируемой нефинансовой иностранной для целей FATCA организации, напрямую предоставляющей отчетность в IRS США (Sponsored Direct Reporting NFFE) (в данном случае регистрация осуществляется спонсирующей организацией). Все GIIN отражаются в списке Налоговой службы США FFI, участвующих в применении FATCA.
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