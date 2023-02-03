Определение термина "Государственные краткосрочные облигации (гко)"

Государственные краткосрочные облигации (гко)

в РФ дисконтные ценные бумаги, периодически эмитировавшиеся в бездокументарной форме Министерством финансов с гарантией Центрального банка погашения в срок. Погашение облигаций производилось перечислением номинальной стоимости ГКО на расчетный счет владельца, а доход формировался как разница между ценой погашения (номиналом) и ценой покупки.