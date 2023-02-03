Инспекция

орган государственного управления, выполняющий функции надзора, проверки, контроля над надлежащим исполнением официально установленных правил и норм работы, деятельности предприятий, организаций, фирм, их служебного персонала. И. называют не только органы контроля, но и деятельность этих органов, сами акты проверки. И. призвана выявлять нарушения и принимать меры к их устранению.