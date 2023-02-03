Определение термина "Ипотечный рынок"

Ипотечный рынок

часть рынка ссудных капиталов, на котором аккумулируются долгосрочные денежные накопления путем выпуска ипотечных облигаций, используемых для предоставления кредитов под залог недвижимости. Включает частные и государственные кредитно-финансовые институты: страховые компании, ссудно-сбере-гательные ассоциации, ипотечные, коммерческие, сберегательные банки. Инструментом сделок И.Р. являются ипотечные облигации, выпускаемые торгово-промышленными корпорациями и приобретаемые различными кредитно-финансовыми институтами.