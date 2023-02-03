Определение термина "Иск через регистр"

Иск через регистр

наиболее эффективное и быстрое разрешение проблемы неуплаты долгов, применяемое по отношению к дебиторам в случае предварительной регистрации их долговых обязательств в специальном коммерческом регистре; в российской практике регистрацией является нотариальное заверение обязательств.