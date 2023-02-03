Определение термина "Коммерческие расходы"

Коммерческие расходы

затраты, связанные с отгрузкой и реализацией товаров, и включающие стоимость тары, приобретаемой на стороне, при затаривании на складах, оплату упаковки изделий сторонними организациями, расходы на доставку продукции до места, обозначенного в договоре, погрузку в транспортные средства, оплату транспортно-экспедицион-ных организаций, комиссионные сборы и отчисления, затраты на рекламу, прочие расходы по сбыту.