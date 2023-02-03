Определение термина "Коррекция"

(лат. correctio) — исправление, выправление характера изменения величины, протекания процесса с целью их поворота в требуемое русло.

Популярные термины

РЕАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

заработная плата, исчисленная как совокупность благ, потребительских товаров и услуг, которые можно на нее приобрести. Р...

АССИГНОВАНИЯ

денежные средства, выделенные из государственных и иных источников на определенные нужды, цели или определенным организа...

АССИГНОВАНИЯ

денежные средства, выделенные из государственных и иных источников на определенные цели или определенным организациям....

КОРПОРАЦИЯ

(лат. corporatio — объединение) совокупность лиц, объединившихся для достижения общих целей, осуществления совместной д...

ТРУД

один из четырех основных факторов производства: осознанная, общепризнанная деятельность человека, требующая приложения у...

УСЛУГИ

виды деятельности, работ, в процессе восполнения которых не создается новый, ранее не существовавший материально-веществ...