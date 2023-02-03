Определение термина "Международная федерация фондовых бирж"

Международная федерация фондовых бирж

международная организация, основной целью которой является обеспечение равных прав для всех акционеров и координация структур рынков ценных бумаг. Основными ее задачами являются регулирование торговли ценными бумагами, развитие техники и технологии биржевого дела, формирование политики воздействия на фондовый рынок. МФФБ находится в Париже.