Определение термина "Накладные расходы"

Накладные расходы

расходы по управлению и обслуживанию производства: затраты на содержание и эксплуатацию основных средств, на управление, организацию, обслуживание производства, непроизводительные расходы (потери от простоев, порчи материальных ресурсов и т.п.). Н.Р. включаются в себестоимость продукции, издержки ее производства и обращения.