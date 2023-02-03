Определение термина "Налог на имущество предприятий"

Налог на имущество предприятий

один из налогов субъектов Российской Федерации. Объектом налогообложения являются основные средства, нематериальные активы, запасы и затраты, находящиеся на балансе плательщика. Плательщиками налога на имущество являются: предприятия, учреждения (включая банки и другие кредитные организации) и организации, в том числе с иностранными инвестициями, считающиеся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации; филиалы и другие аналогичные подразделения указанных предприятий, учреждений и организаций, имеющие отдельный баланс и

расчетный (текущий) счет; компании, фирмы, любые другие организации (включая полные товарищества), образованные в соответствии с законодательством иностранных государств, международные организации и объединения, а также их обособленные подразделения, имеющие имущество на территории Российской Федерации, континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Объектом налогообложения являются основные средства, нематериальные активы, запасы и затраты, находящиеся на балансе плательщика. Основные средства, нематериальные активы, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы для целей налогообложения учитываются по остаточной стоимости. Стоимость имущества, являющегося объектом налогообложения и объединенного предприятиями в целях осуществления совместной деятельности без образования юридического лица, для целей налогообложения принимается в расчет участниками договоров о совместной деятельности, внесшими это имущество, независимо от счетов бухгалтерского учета, на которых оно учитывается, а созданного (приобретенного) в результате этой деятельности — участниками договоров о совместной деятельности в соответствии с установленной долей собственности по договору. Для целей налогообложения определяется среднегодовая стоимость имущества предприятия. Среднегодовая стоимость имущества предприятия за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев и год) определяется путем деления на 4 суммы, полученной от сложения половины стоимости имущества на 1 января отчетного года и на первое число следующего за отчетным периодом месяца, а также суммы стоимости имущества на каждое первое число всех остальных кварталов отчетного периода. Если предприятие создано с начала какого-либо квартала, кроме первого, среднегодовая стоимость имущества определяется как частное от деления на 4 суммы, полученной от сложения половины стоимости имущества на первое число квартала создания (1 апреля, 1 июля, 1 октября), половины стоимости на первое число следующего за отчетным периодом месяца и стоимости имущества на первое число всех остальных кварталов отчетного периода. Если предприятие создано в первой половине квартала (до 15-го числа второго месяца квартала включительно), то при исчислении среднегодовой стоимости имущества период создания принимается за полный квартал, если предприятие создано во второй половине квартала, среднегодовая стоимость рассчитывается, начиная с первого числа квартала, следующего за кварталом создания. Для определения налогооблагаемой базы налога на имущество принимаются отражаемые в активе баланса остатки по следующим счетам бухгалтерского учета: а) по предприятиям, применяющим План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденный приказом Министерства финансов СССР от 01.11.91 № 56 с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.94 № 173: 01 «Основные средства» и 03 «Долгосрочно арендуемые основные средства» (за минусом суммы износа, учитываемого на счете 02 «Износ основных средств»); 04 «Нематериальные активы» (за минусом суммы износа, учитываемого на счете 05 «Амортизация нематериальных активов»); 10 «Материалы»; 11 «Животные на выращивании и откорме»; 12 «Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы» (за минусом суммы износа, учитываемого на счете 13 «Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов»); 15 «Заготовление и приобретение материалов»; 20 «Основное производство»; 21 «Полуфабрикаты собственного производства»; 23 «Вспомогательные производства»; 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»; 30 «Некапитальные работы»; 31 «Расходы будущих периодов»; 36 «Выполненные этапы по незавершенным работам»; 40 «Готовая продукция»; 41 «Товары» (покупная цена). Предприятия розничной торговли и общественного питания (и при аукционной продаже товаров) стоимость товаров, поступивших от поставщиков, учитывают в расчетах налогооблагаемой базы без налога на добавленную стоимость и специального налога для финансовой поддержки важнейших отраслей народного хозяйства Российской Федерации и обеспечения устойчивой работы предприятий этих отраслей (порядок исчисления сумм налогов, подлежащих исключению из налогооблагаемой базы, регулируется Инструкцией, изданной Государственной налоговой службой Российской Федерации); 44 «Издержки обращения». В налогооблагаемой базе учитываются также остаток по счету 16 «Отклонение в стоимости материалов» и прочие запасы и затраты, отражаемые по статье «Прочие запасы и затраты» раздела 11 актива баланса; б) по банкам и другим кредитным организациям, имеющим лицензию на банковскую деятельность и применяющим План счетов бухгалтерского учета банков: 920 «Здания и сооружения», 921 «Хозяйственный инвентарь» и 924 «Машины, оборудование, транспортные и другие средства для сдачи в аренду (лизинг)» (за минусом суммы износа, учитываемого на балансовом счете 015 «Износ основных средств»); 925 «Нематериальные активы»; 940 «Хозяйственные материалы»; 941 «Расходы будущих периодов»; 942 «Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы» (за минусом суммы износа, учитываемого на отдельном лицевом счете балансового счета 012 «Специальные фонды»); в) по страховым и другим аналогичным организациям, применяющим План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности страхо-

вых организаций, утвержденный приказом Государственного страхового надзора Российской Федерации от 27.11.92 г. № 02-02/5: 01 «Основные средства» и 03 «Долгосрочно арендуемые основные средства» (за минусом суммы износа, учитываемого на счете 02 «Износ основных средств»); 04 «Нематериальные активы» (за минусом суммы износа, учитываемого на счете 05 «Амортизация нематериальных активов»); 10 «Материалы»; 12 «Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы» (за минусом суммы износа, учитываемого на счете 13 «Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов»); 31 «Расходы будущих периодов». В налогооблагаемой базе учитываются также запасы и затраты, отраженные по статье «Прочие материальные ценности и затраты» раздела 11 актива баланса. 1 Территориальные фонды обязательного медицинского страхования, осуществляющие бухгалтерский учет и отчетность в порядке, установленном приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 19.01.94 № 3, для определения налогооблагаемой базы принимают остатки по счетам бухгалтерского учета, отражаемым последующим разделам актива баланса: 1 «Основные средства» (за минусом суммы износа, учитываемого на счете 02 «Износ основных средств»); 11 «Материалы и запасы»; III «Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы»; IV «Затраты на производство и другие цели»; VII «Расходы» (за минусом остатков по статье 16 «Расходы на капитальный ремонт» и статье 12 «Расходы на приобретение оборудования и инвентаря» субсчета 215 «Расходы за счет внебюджетных фондов»; остатков по субсчету 221 «Расходы за счет средств Федерального фонда по обязательному медицинскому страхованию» и субсчету 222 «Расходы за счет средств территориальных фондов по обязательному медицинскому страхованию»). В расчетах налогооблагаемой базы остаточная стоимость основных фондов (средств) исчисляется плательщиками из восстановительной стоимости начиная с даты переоценки, устанавливаемой постановлением Правительства Российской Федерации. Учет расчетов предприятий с бюджетом (кроме банков и других кредитных организаций) по налогу на имущество предприятий ведется на балансовом счете 68 «Расчеты с бюджетом» на отдельном суб-' счете «Расчеты по налогу на имущество». Сумма налога, рассчитанная в установленном порядке, отражается по кредиту счета 68 «Расчеты с бюджетом» и дебету счета 80 «Прибыли и убытки». Перечисление суммы налога на имущество в бюджет отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 68 «Расчеты с бюджетом» и кредиту счета 51 «Расчетный счет». Учет расчетов банков с бюджетом по налогу на имущество ведется на балансовом счете 904 «Прочие дебиторы и кредиторы» на отдельном субсчете «Расчеты по налогу на имущество». Сумма налога, рассчитанная в установленном порядке, ежеквартально отражается банками по дебету балансового счета 970 «Операционные и разные расходы» по статье «Прочие расходы» и кредиту балансового счета 904 «Прочие дебиторы и кредиторы». Перечисление суммы налога на имущество в бюджет отражается банками в бухгалтерском учете по дебету счета 904 «Прочие дебиторы и кредиторы» и кредиту счета 161 «Счета коммерческих, кооперативных и других кредитных учреждений».