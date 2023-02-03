Определение термина "Налоговая амнистия"

Налоговая амнистия

правовой акт, объявляемый в отношении индивидуально неопределенного круга лиц, совершивших нарушение налогового законодательства и освобождаемых от применения санкций, если они в определенный временной срок объявят о своей задолженности и внесут к бюджет все налоговые платежи в полном объеме. Впервые была объявлена Указом Президента Российской Федерации от 27.10.93 № 1773 «О проведении налоговой амнистии в 1993 году».