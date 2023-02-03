Определение термина "Ноу-хау"

Ноу-хау

(англ, know how — букв.: знаю как) — совокупность научных, технических, коммерческих и других знаний, оформленных в виде технической документации, навыков, производственного и управленческого опыта, необходимых для организации производства, но не запатентованных. Обычно принято передавать ноу-хау на коммерческой основе, за плату, посредством заключения лицензионных договоров между обладателями новшеств и желающими приобрести лицензию, дающую право на их использование с одновременной передачей самого ноу-хау.