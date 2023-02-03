Определение термина "Оптовая торговля"

Оптовая торговля





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торговля крупными партиями товаров, продажа оптовым покупателям, потребляющим товары в значительном количестве или продающим их затем в розницу. Осуществляется через сеть оптовых и мелкооптовых покупателей-посредников (дилеров), по оптовым ценам, предусматривающим дилерские скидки и меньшим, чем розничные. Среди торговых компаний определенное их число занимается только О.Т.