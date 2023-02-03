Определение термина "Парадокс сбережения"

Парадокс сбережения

противоречие, заключающееся в том факте, что попытка увеличить сбережения приводит к уменьшению их объема, что связано с возрастанием предложения денег сберегательным банкам, уменьшением ставки депозитного процента, в связи с чем общий объем сбережений сокращается.