Определение термина "Парадокс стоимости"

Парадокс стоимости

противоречие, заключающееся в том факте, что наиболее нужный продукт, например вода, стоит гораздо дешевле, чем менее нужное людям золото. Противоречие снимается, если прибегнуть к теории полезности и к принципу ограниченности ресурсов. Стакан воды для человека, умирающего от жажды, обладает гораздо большей полезностью и стоимостью, чем золотой слиток.