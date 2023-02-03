Определение термина "Пассивный доход"
1) Дивиденды, включая доходы заменяющие дивиденды;
2) Проценты, включая доход, приравниваемый к процентному доходу или получаемый по совокупности договоров страхования, если такой доход зависит от изменения таких договоров;
3) Аренда и роялти (кроме доходов, полученных от активного вовлечения сотрудников компании);
4) Аннуитетный доход;
5) Прибыль, полученная от продажи или обмена активов, генерирующих вышеперечисленные виды пассивного дохода;
6) Прибыль, полученная от операций с товарами, включая операции с фьючерсами, форвардами и другими аналогичными сделками;
7) Прибыль, полученная от операций с иностранной валютой;
8) Чистый доход от операций с беспоставочными свопами (notional principal contracts);
9) Денежные суммы, полученные по договорам страхования жизни с наличной (денежной) стоимостью;
10) Денежные суммы, полученные страховой компанией в связи с инвестированием резервов по страховым и аннуитетным контрактам. Исключения (доходы не включаются в определение пассивного дохода):
1) Доходы, выплаченные либо начисленные от связанного лица, которое в свою очередь оплачивает данные расходы за счет доходов, полученных от активной (операционной) деятельности;
2) Доходы компании, в случае если компания регулярно выступает дилером в отношении операций с активами, генерирующими пассивный доход, либо с форвардами, опционами и иными финансовыми инструментами (включая свопы)
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