Определение термина "Пролонгация векселя"

Пролонгация векселя

продление срока действия векселя векселедержателем и плательщиком. Выдача краткосрочных, но периодически пролонгируемых векселей облегчает учет и залог их в банках, которые нередко воздерживаются от операций с векселями, выписанными на длительный срок.